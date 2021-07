Horoskop dzienny na jutro (23.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na piątek

Horoskop dzienny na piątek dla Wodników

W styczniu Wodnikom będzie się dobrze wiodło w każdej dziedzinie. Jowisz w Koziorożcu jest im ogólnie przychylny. Wodnikom nie zabraknie wyczucia, żeby wybrać słuszną ścieżkę, o co zadba Neptun w sekstylu do Merkurego już niedługo. Z kolei koniunkcja z Saturnem i Plutonem daje Wodnikom ochronę.

Horoskop na piątek dla Ryb

W najbliższym czasie Ryby będą miały świetne warunki do tego, aby sprawy, które wciąż były zamiatane pod dywan, wyciągnąć na światło dzienne. Jeśli Ryby męczy sytuacja w pracy, w domu czy w relacjach z przyjaciółmi - warto je uporządkować. Będzie to także świetny czas na skontrolowanie swojego stanu zdrowia. Jeśli Ryby zdążyły już zapomnieć o postanowieniach, dotyczących np. większej ilości ruchu czy zdrowej diety – warto wrócić do tego i postarać się małymi krokami wcielić w życie.