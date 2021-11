Horoskop dzienny na jutro (22.11, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę?

Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 22.11.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 22.11.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

To dobry moment na dokonywanie zmian, zwłaszcza związanych z domem. Wodniki muszą jednak liczyć się z tym, że zmiany będą szły opornie i nie zawsze po ich myśli, lecz ostatecznie zakończą się pozytywnie. Nie ma więc powodu do zmartwień, kondycja Wodnikom dopisuje, trzeba zabrać się do pracy. Potem nie zaszkodzi trochę zabawy, bo bez niej Wodniki są nieszczęśliwe.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Rozwój jest potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Kieruj się pasją i nie zważaj na porażki. Przeszkoda nie oznacza mety – wiele zależy od tego, jakie sam stawiasz sobie granice. W wakacje pamiętaj też o zabawie. Wino i śpiew – w odpowiednich ilościach – nikomu nie zaszkodziły.

Horoskop na poniedziałek dla Ryb Ryby nie będą w najbliższym czasie pieszczoszkami gwiazd. Kwadratury Jowisza, Saturna i Plutona to nie przelewki. Każdy taki układ niesie inne zagrożenie; z Jowiszem zabiera niezasłużone szczęście, z Saturnem ujawnia to, co chce się ukryć, a z Plutonem przynosi egocentryzm. Taka konfiguracja ostrzega też przed zawiścią. Ryby muszą unikać obnoszenia się z majątkiem i sukcesami, żeby nie wywołać demonów.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Jesteś taki, jak pokój, w którym się znajdujesz.

Horoskop na poniedziałek dla Baranów Wzmocnią się takie cechy Baranów jak życzliwość, chęć pomagania innym, idealizm, ale także w wielu przypadkach egocentryzm i ekscentryzm, pomijanie opinii życzliwych osób. Barany będą interesować się nowościami, może wymienią sprzęty w domu, współpracowników lub zawód, lecz opozycja Merkurego do Urana ostrzega przed pochopnymi decyzjami. Mogą przynieść finansowe straty, a także zepsuć kontakty z bliskimi. Należy szczególnie zadbać o relacje w związku, bo trudności w porozumieniu się zapowiada opozycja Wenus z Uranem.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: To, że coś się nie udało nie oznacza, że nie uda się następnym razem.

Horoskop na poniedziałek dla Byków Byki, które są już dość zmęczone pędem życia, z radością przyjmą stabilizację, którą przyniesie zbliżający się czas. Tempo większości sfer życia Byków zwolni, co z kolei pozwoli uniknąć większych, poważniejszych problemów. Warto wykorzystać tak sprzyjające okoliczności do tego, by zadbać o zdrowie oraz rodzinę, dla których w natłoku innych zajęć zawsze było nieco za mało czasu. Przede wszystkim jednak gwiazdy dla Byków wskazują, że wreszcie znajdą one czas dla siebie.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Twoje zranione serce może być uleczone tylko przez Ciebie.

Horoskop na jutro (22.11.2021) dla Bliźniąt Najbliższy czas upłynie Bliźniętom raczej w leniwej atmosferze, z dyskretnym wsparciem Marsa i Merkurego. A to zapowiada przyzwoite zdrowie i wystarczające dochody. Saturn w trygonie ze Słońcem 6 przyniesie Bliźniętom oczekiwaną dobrą wiadomość i poparcie ludzi z prestiżem. Muszą jednak znać umiar, bo kwadratura z dobrodziejem Jowiszem i opozycja z marzycielskim Neptunem studzi nadmierne oczekiwania Bliźniąt. Muszą się cieszyć z tego, co dostaną od losu. I za bardzo się nie wychylać.

Porada z horoskopu na jutro (22.11.2021) dla Bliźniąt: Wolność to warunek dojścia do zdrowia duszy.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na jutro (22.11.2021) dla Raków: Nie bój się prosić innych o wsparcie.

Horoskop na poniedziałek dla Lwów Lwy będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Lwy nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Lwy czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Lwy poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Lwy będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Lwy być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Lwów były słuszne. W młodości Lwy sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Lwów: Odwagę buduje się tak, jak dyscyplinę.

Horoskop na jutro (22.11.2021) dla Panien Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały mierzyć się z wieloma zmiennymi. Ceniące stałość Panny będą miały trudności ze zniesieniem takiego stanu rzeczy i będą doświadczały wielu sprzecznych emocji. By lepiej znieść ten trudny okres, warto ograniczyć listę zadań do tych najbardziej niezbędnych i zapewnić każdego dnia choć chwilę relaksu. Lepiej nie tracić też nadziei – sytuacja wkrótce się unormuje.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Pokochaj siebie tak, jak chciałbyś, żeby inni cię kochali.

Horoskop na poniedziałek dla Wag Wagi będą w dobrym nastroju. Ich portfele nareszcie staną się grubsze, Wagi będą mogły sobie pozwolić na wydatek, o którym myślały od dawna. Otrzymają również wiele dowodów sympatii, nawet nieprzyjazne dotąd osoby okażą Wagom życzliwość. Warto z tego skorzystać.

Porada z horoskopu na jutro (22.11.2021) dla Wag: Niektóre rozwiązania są bardzo proste.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Skorpionów Przed Tobą duże wyzwania, do których musisz się odpowiednio przygotować. Dlatego na razie przede wszystkim skup się na zdobywaniu siły. Wycisz się i przemyśl, co będzie Ci potrzebne, żebyś w długofalowej perspektywie miał pewność co do swoich decyzji. Nigdy nie pozwalaj sobie na to, żeby jakiś problem, który ma duże znaczenie, był przez Ciebie ignorowany. Do rozwiązań musisz być jednak dobrze przygotowany.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Ciche deklaracje mogą mieć bardzo głośne skutki.

Horoskop na jutro (22.11.2021) dla Strzelców Strzelce w najbliższym czasie będą zajmować się globalnymi problemami świata, charytatywnością, ale nie staną na czele walki, nie są wojownikami. Najwięcej uwagi poświęcą utrzymaniu swojego komfortu i domowi, chociaż nie są wielkimi domatorami. W pracy czy nauce zachowają rozsądną równowagę, czasem tylko ,,skokowo” wysilając się na większą fatygę. Kłopoty finansowe Strzelcom nie grożą.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Odpocznij i rób to, na co masz ochotę.

Horoskop na poniedziałek dla Koziorożców Nadchodzący czas nie będzie najłatwiejszy dla Koziorożców, ale ze wszystkich trudności uda im się wyjść obronną ręką. Koziorożce mogą spodziewać się licznych zawirowań i wyzwań na gruncie zawodowym, jednak ostatecznie sprawy te przyjmą pozytywny obrót. Przepowiednie dla Koziorożców jeśli chodzi o relacje, zwiastują burze, po których jednak wyjdzie słońce.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Wszystko to gra pozorów.

