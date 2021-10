Horoskop dzienny na jutro (21.10, czwartek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 21.10.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 21.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Szczęście sprzyja Wodnikom, a dzięki Marsowi, który przebywa w ich znaku do, będą odznaczać się dobrym zdrowiem. Nie zabraknie im energii do wykonania obowiązków, których teraz sporo na nich spadnie. Dzięki intuicji, wzmocnionej przez pozytywne wpływy Księżyca, Wodniki będą wiedziały, jak się zachować i wyjdą cało z egzaminów.

Porada z horoskopu na jutro (21.10.2021) dla Wodników: Nie ma ucieczki przed samym sobą.

Horoskop na jutro (21.10.2021) dla Ryb Czas będzie płynąć Rybom w ich ulubionych melancholijnych klimatach. Będzie sporo uczuć i emocji, a mało wydarzeń. Ale nie szkodzi, bo wcześniej w życiu Ryb wydarzyło się już dość. Gwiazdy pozwolą Rybom na odpoczynek i oddawanie się swoim pasjom. Świat materialny nie będzie zbyt dolegliwy. Zostaną otoczone troską, same też okażą sporo współczucia innym. Ryby nie będą dążyć do konfliktu, nawet potraktowane niesprawiedliwie. Ryby mogą być spokojne o sprawy zawodowe i finansowe, ale w miłości nie widać większych sukcesów. Ryby postąpią tak, jak nakazuje im rozwinięta intuicja, bo pod jej wpływem podejmują najlepsze decyzje. Samopoczucie Ryb, opłakujących utratę złudzeń, trochę się pogorszy. Wiele żalów Ryb to jednak tylko iluzja lub cienie przeszłości, którą należy zamknąć i iść dalej. Ryby są jednak podatne na złe emocje, nie jest im obce użalanie się nad sobą. Delikatne zdrowie Ryb pozostawi wiele do życzenia. Ale z powodu byle infekcji nie powinny nadużywać leków, do czego mają skłonność. Muszą też trzymać się z daleka od używek. Ich słabym punktem są drogi oddechowe, mają też wrażliwe stopy, w ogóle nogi i ręce Ryb są podatne na urazy.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Miłość własna nie jest niczym złym.

Horoskop dzienny na czwartek dla Baranów To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Barany nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Baranom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Doradzanie się jest dobre, ale nie bierz cudzych słów za pewnik.

Horoskop na jutro (21.10.2021) dla Byków Twoje życie miłosne będzie dokładną ilustracją powiedzenia: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Byki często lubią samotniczy tryb życia. O innych przypominają sobie dopiero wtedy, gdy samotność zaczyna im zbyt mocno doskwierać. Niestety, otoczenie nie nagnie się tak szybko do życzeń Wodnika. Jeśli unikałeś innych, odmawiałeś zaproszeń, skupiałeś się wyłącznie na pracy – teraz zbierzesz tego żniwo.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Uśmiechaj się, gdy tylko masz okazję.

Horoskop na czwartek dla Bliźniąt Bliźnięta będą miały wiele pokus. Czasami warto z nich skorzystać. Pragnienie to najlepsza motywacja. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Impulsywność nie zawsze jest pożądana. Niekiedy jednak nieprzemyślana decyzja jest tą najlepszą. Każdy z nas ma wewnętrzną wagę, która pomaga ocenić ryzyko i korzyści. Zaufaj swojej intuicji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Wszystko płynie.

Horoskop na jutro (21.10.2021) dla Raków Raki są pełne energii, potrafią też mocno zaangażować się w podejmowane zadania. Te cechy świetnie przydają się w życiu. W najbliższym otoczeniu Raków - u przyjaciół lub rodziny, pojawią się problemy, których rozwiązanie będzie wymagało oddaniu się tej sprawie w stu procentach. Poczucie niesienia pomocy sprawi, że poczujecie ogromną satysfakcję i chęć do dalszego działania, a bliscy poczują, że mogą liczyć na pomoc na każdym życiowym zakręcie.

Porada z horoskopu na jutro (21.10.2021) dla Raków: Doceniaj to, co zesłał Ci los.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Idealizm zodiakalnych Lwów może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Lwów i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.

Porada z horoskopu na jutro (21.10.2021) dla Lwów: Łagodność wobec innych nie wyklucza szacunku wobec siebie.

Horoskop dzienny na czwartek dla Panien Pluton zabrał Pannom to, co nie dawało już żadnej nadziei na rozwój i szczęście, a Saturn po swojemu naprostował im ścieżki, co bolało tak, jakby prostował im zęby. Te zmiany przypłaciły Panny stresem, a czasem nawet zdrowiem. W najbliższym czasie będzie jednak o wiele lepiej. Aż cztery planety układają się w pomyślne sekstyle z patronem Panien. To Wenus, która zapewnia atrakcyjność i miłość bliskich, Merkury zsyłający opłacalne okazje, Słońce zapewniające ogólne powodzenie i Mars, dodający energii i siły.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Twoje życie jest dokładnie takie, jak Twoje codzienne spostrzeżenia. Przeanalizuj je.

Horoskop na jutro (21.10.2021) dla Wag Wagi będą wreszcie mogły cieszyć się tym, co udało im się zyskać w roku ubiegłym. Pojawią się jednak pewne rysy na imponującym obrazie. Dawne zaniedbania dadzą o sobie znać. To największe zagrożenie, jakie stanie przed Wagami. Właśnie dlatego Wagi powinny sporo uwagi poświęcić na rachunek sumienia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Każde działanie jest lepsze niż jego brak.

Horoskop dzienny na czwartek dla Skorpionów W życiu Skorpionów nastąpi ruch, spadnie na Was wiele zadań, również życie osobiste oraz zdrowie będzie wymagało uwagi i porządków. Mimo to Skorpiony spełnią oczekiwania, a w zachowaniu równowagi pomoże im sztuka, którą bardzo się zainteresują. Jednak Skorpiony, spokojne o świat zewnętrzny, najwięcej uwagi poświęcą sobie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Zło czasami bierze się z ciszy.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Strzelce mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Strzelce pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na jutro (21.10.2021) dla Strzelców: Krzywdzisz innych ze strachu o samego siebie. To kiedyś się odwróci.

Horoskop na czwartek dla Koziorożców Przed Koziorożcami szansa na niezapomniane doznania - wystarczy, że otworzą się na nie i pójdą za głosem serca. Na drodze samotnych Koziorożców maluje się szansa na burzliwą i ognistą relację, która może wejść teraz na kolejny poziom. Podczas tego czasu lepiej nie zajmować sobie głowy codziennymi obowiązkami, na to przyjdzie jeszcze czas, a w dodatku szybciej niż im się wydaje.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Przed podjęciem działania weź głęboki oddech.

