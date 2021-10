Horoskop dzienny na jutro (2.10, sobotę). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii?

Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 2.10.2021. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 2.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na sobotę dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 25.09.21

Wodniki powinny skupić się na swoim zdrowiu – w każdym znaczeniu tego słowa. Pamiętajcie, że każda emocja odbija się na waszej fizyczności. Jaki stan ducha, taki stan ciała. Nie zapominajcie o tym! Jeśli poświęcicie odpowiednią ilość czasu na swoje zdrowie, będziecie mogli stawić czoła trudniejszym wyzwaniom, które czekają tuż za rogiem.

Porada z horoskopu na jutro (2.10.2021) dla Wodników: Postaw na kontakt z naturą.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Ryb Ryby czeka tak dobry czas, jakiego nie miały od dawna. Powodzenie prawie pod każdym względem. Nie oznacza to jednak, że sukcesy nadejdą same. Na to Ryby muszą zapracować. Warto wiedzieć, że to, na co sobie Ryby w najbliższym czasie zapracują, będzie mieć wieloletnie konsekwencje.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Nie zmarnuj dobrej energii, która wytwarza się wokół ciebie.

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Baranów Nadchodzący czas przyniesie Baranom więcej optymizmu, ale i próżności. Wzmocni się też ich zarozumiałość, co denerwuje innych. Już niedługo wiele Baranów zechce zmieniać swoje otoczenie, taką pokusę zsyła im Merkury w trygonie z Uranem. Można być jednak pewnym, że zachowają rozsądek.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Większość trudność to wyłącznie wyzwania, które można rozwiązać.

XANDRA POLECA Te samochody są NAJTAŃSZE w naprawie - TOP 10

Horoskop na sobotę dla Byków Najbliższe tygodnie dodadzą Bykom wiatru w żagle. Pomysły, które do tej pory były jedynie w sferze marzeń, Byki będą realizować z przyjemnością i ogromną energią. Warto wykorzystać dobrze ten czas i wyciągnąć z niego jak najwięcej dla siebie. Zapisanie się na kurs językowy? Super! Rozwiązanie spraw, które spędzały ostatnio sen z powiek? Tak jest! Zrobienie czegoś nowego, co do tej pory przyprawiało o gęsią skórkę? Czemu nie! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ten zastrzyk energii pozostanie z Bykami na dłużej i w kolejnych miesiącach będzie ogromną zaletą, która w wielu kwestiach ułatwi życie.

Porada z horoskopu na jutro (2.10.2021) dla Byków: Zdrowy egoizm służy wszystkim - także postronnym.

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta mogą liczyć na Merkurego i Wenus. Dwaj kosmiczni żandarmi Saturn i Pluton nie zwracają na Bliźnięta uwagi, mogą więc cieszyć się wolnością. Nikt nie zgani je za niechęć do dyscypliny i hierarchii, pochwali za to za talent literacki, intuicję i wyobraźnię, a nawet chętnie zapłaci za efekty tych uzdolnień. Wenus wpłynie na to, że w związkach Bliźniąt będzie romantycznie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Jeśli zastanawiasz się, czy masz cierpliwość, oznacza to, że jej nie masz.

Horoskop dzienny na sobotę dla Raków Raki staną przed poważną próbą, podczas której będą musiały wykazać się umiejętnością radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Choroba osoby z bliskiego otoczenia, a do tego problemy w pracy i niełatwe zadanie związane z dopięciem domowego budżetu sprawią, że samopoczucie Raków będzie porządnie nadwyrężone. Wspomniana umiejętność, a także zachowanie zimnej krwi i podjęcie wyzwania, będą punktami obowiązkowymi najbliższych tygodni. Warto pamiętać, że niemal z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Silna osobowość może być dla Raków w tych trudnych momentach zarówno zbawieniem, jak i obciążeniem. Z pewnością pomoże w walce, jednak presję zwiększy fakt, że wiele osób będzie na nich liczyć i spodziewać się, że podjęte przez nich kroki przyniosą rozwiązanie problemów i zmartwień.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Duma jest dobra, ale jeśli nie zamienia się w pychę.

Horoskop dzienny na sobotę dla Lwów Lwy będą mieć nastrój w kratkę, ledwo poprawi im się humor, zaraz coś go zepsuje. Układ gwiazd jest jednak korzystny. To skutek życiowej lekcji, którą muszą przerobić, jej celem jest dystans do opinii innych i gotowość na zmiany. Lwy mogą być narażone na plotki, co dla dbających o swój wizerunek nie jest łatwe.

Porada z horoskopu na sobotę dla Lwów: Rzadko kiedy konieczne jest długie oczekiwanie na zmianę, jeśli pracujesz szczerze nad sobą.

XANDRA POLECA 10 najdziwniejszych rzeczy, za które możesz dostać mandat

Horoskop na sobotę dla Panien Panny powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Panien chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Porada z horoskopu na sobotę dla Panien: Pamiętaj, że trudno jest wybić się na pierwsze miejsce tam, gdzie nie masz talentu.

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Wag Samopoczucie Wag nie jest najlepsze. Wagi muszą postarać się jednak skupić na tym co zazwyczaj w takich sytuacjach poprawia im humor i sprawia frajdę. Jeżeli to wciąż nie przekona ich to szalonych wizji – warto zaprosić przyjaciół do siebie, przygotować drobną kolację, zadbać o gry planszowe i spędzić razem miły wieczór. Dobrze spędzony czas pozwoli im na lepsze nastawienie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Wszystko płynie.

XANDRA POLECA Złodzieje są bezczelni! Oto ich sztuczki

Horoskop dzienny na sobotę dla Skorpionów Horoskop dla Skorpionów każe cieszyć się z małych sukcesów. Daj sobie chwilę na radość spowodowaną wygranym etapem. Bałeś się, że nie dasz sobie rady? Zauważ, jak wiele przeszkód udało ci się w ostatnim czasie pokonać. Musisz siebie docenić z kilku powodów. Po pierwsze, tuż za rogiem czekają kolejne wyzwania (i to związanie z dużą odpowiedzialnością). Poza tym gnuśnienie zaczyna się od negatywnej myśli i braku wytchnienia.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Najczęściej ogranicza nas tylko strach.

XANDRA POLECA Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty? Dane zatrważają

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Strzelców Strzelce powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Porada z horoskopu na jutro (2.10.2021) dla Strzelców: Jeśli nie masz pewności, konsultuj swoje pomysły.

Horoskop na jutro (2.10.2021) dla Koziorożców Energiczne Koziorożce nie będą narzekały na nudę. W ich życiu będzie się sporo działo, i to na każdej płaszczyźnie! Osoby spod tego znaku zodiaku nie mają problemów z lawirowaniem między jednym a drugim dramatem i są odporne psychicznie na życiowe zawirowania. Zbliżające się wydarzenia nie będą więc dla nich przytłaczające, a raczej dodadzą im skrzydeł. Koziorożce powinny jednak uważać, by w gąszczu zdarzeń nie zapomnieć o tym, co najważniejsze i zadbać o relację z najbliższymi.

Porada z horoskopu na jutro (2.10.2021) dla Koziorożców: Ty możesz się nie zmieniać, ale zmieni się otoczenie wokół Ciebie.

Polacy są niewyspani. To się może skończyć źle.