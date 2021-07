Horoskop dzienny na jutro (2.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na piątek

Horoskop na jutro (2.07.2021) dla Wodników

Wodniki charakteryzuje dobra organizacja, dbałość o szczegóły, a także umiejętność i chęć oszczędzania pieniędzy. Świetnym pomysłem jest zatem zaplanowanie swojego urlopu samodzielnie od A do Z, z wykorzystaniem tzw. niskobudżetowych pomysłów. Spędzenie czasu w mieście przy korzystaniu z darmowych rozrywek, wypad za miasto albo znalezienie tanich lotów do Hiszpanii czy Grecji z pewnością będzie strzałem w dziesiątkę dla lubiących oszczędzać i planować Wodników.

Wiele wskazuje na to, że najbliższe dni będą dla osób spod tego znaku zodiaku pełne odpoczynku i nadrabiania zaległości (z kategorii przyjemnych) w czytaniu książek, które ułożyły się już w imponujący stos, oglądaniu filmów i seriali, czy testowaniu nowych przepisów kulinarnych. Niespokojną aurę, która unosi się dookoła, pozwoli im pokonać pozytywne myślenie, które w obecnej sytuacji zdaje się być "towarem deficytowym". Ryby postarają się poświęcić sobie możliwie jak najwięcej czasu - bycie ze sobą w zgodzie i dobre nastawienie z pewnością pomoże również bliskim - wielu z nich nie radzi sobie z problemami i niepokojącymi wydarzeniami tak dobrze, jak inni. Warto zarażać ich optymizmem - zyskają na tym obie strony!

Odpocznij i rób to, na co masz ochotę.

Chcesz, by pieniądze się Ciebie trzymały? Wybierz portfel

W dobrych momentach zbieraj w sobie odwagę do działania.

Za co trafiłbyś do piekła 500 lat temu? Najcięższe grzechy

Byki będą musiały poważnie pomyśleć o swojej przyszłości, która zapowiada się obiecująco, ale Byki mają sporo wahań. Byki myślą o wycofaniu się z jakiejś podjętej wcześniej decyzji. Ale kolejne dni przyniosą uspokojenie. Gwiazdy sprzyjają ich postanowieniom. Pod takim wpływem nie udadzą się tylko nielegalne kombinacje. Warto urządzić jakieś spotkanie dla przyjaciół, zjazd absolwentów lub rodzinne spotkanie. Otoczenie będzie bardzo życzliwe, nie trzeba snuć żadnych pesymistycznych wizji. Gwiazdy przyniosą Bykom polepszenie nastroju i skłonność do zabawy. Uwaga jednak na flirty, które grożą również zajętym Bykom, jakieś zauroczenie może zmienić się w coś poważniejszego. Byki nie będą narzekać na infekcje, ale muszą dbać o kondycję. Sport i ćwiczenia są dla nich stworzone, bez wysiłku fizycznego stają się podatne na urazy, zwłaszcza mięśni. Byki chorują z czasem na reumatyzm, dokuczają im też bóle kręgosłupa. Dlatego codzienna aktywność jest im niezbędna.

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

aparat z serii instax przeznaczony do fotografii n…

aparat z serii instax przeznaczony do fotografii n…

Zoemini C Różowy Aparat natychmiastowy CANON

Horoskop na piątek dla Bliźniąt

Bliźnięta będą stały przed ważnymi egzaminami. W pewnym sensie konieczne będzie rozpoczęcie wszystkich starań zupełnie od nowa. Nie jest to łatwa perspektywa – w szczególności dla osoby, która jest już zmęczona długoletnimi staraniami. Najlepsze, co można zrobić, to zdecydować się na szybką rewolucję.