Horoskop dzienny na jutro (17.01, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Przeczytaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 17.01.2022. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 17.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (17.01.2022) dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 16.01.22

Horoskop dla Wodników spostrzega szansę na odbudowanie sił. Masz szansę dodać do swojego życia sporo kolorytu - a w szczególności spełnić swoje marzenia. Musisz jednak ustalić hierarchię wartości i mocno się jej trzymać. Wszystko czyń świadomie.

Porada z horoskopu na jutro (17.01.2022) dla Wodników: Twoje życie może być pełne emocji, ale musisz nim dobrze kierować.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Ryb Na drodze Ryb pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Ryby do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce.

Porada z horoskopu na jutro (17.01.2022) dla Ryb: Jeśli coś musisz skończyć, skończ to bez wahania.

Horoskop na poniedziałek dla Baranów Saturn utworzy sekstyl z patronem Baranów, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Barany nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Barany przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.

Porada z horoskopu na jutro (17.01.2022) dla Baranów: Pamiętaj – masz tylko jedno życie, szkoda marnować je na narzekanie. W nadchodzącym czasie postaraj się przezwyciężyć swoje smutki.

XANDRA POLECA HOROSKOP CELTYCKI Jaka roślina jest twoim znakiem?

Horoskop na poniedziałek dla Byków Byki nie będą w najbliższym czasie za bardzo zapracowane, gwiazdy nie każą im biegać za każdym zleceniem. I tak będą robić dobre wrażenie. Wenus w sekstylu z Jowiszem zapewnia im stabilizację i dawkę szczęścia. Muszą tylko uważać na to, żeby nie wpadać w konflikty, bo w starciach nie wygrają, zapowiada to kwadratura Marsa. Unikając kłótni i konfrontacji, do czego zresztą nie trzeba Byków namawiać, nie będą rozpaczać.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Odpocznij i rób to, na co masz ochotę.

Horoskop na poniedziałek dla Bliźniąt Bliźnięta poczują się nieco osamotnione. Rutyna, brak większych perspektyw na zmianę zaczną je dobijać. Myśl o tym, że wiele decyzji już zapadło, może je doprowadzić do szału. Na szczęście pod koniec miesiąca przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na lepsze jutro.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Nie można mieć wszystkiego.

XANDRA POLECA Tych przysmaków nie próbuj. Są śmiertelnie niebezpieczne

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki będą obawiać się teraz nie tylko chorób, ale i nadmiernych wydatków. Ich patron utworzy kwadraturę z Uranem, więc nie jest to czas na szastanie pieniędzmi. W dodatku Mars, który wejdzie do znaku Raków zapowiada problemy z opanowaniem nerwów. Raki nie są jednak z tych, których da się wykorzystać. Ich patron utworzy trygon z Jowiszem, który zablokuje większe straty.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Jeśli będziesz tak mocno stawiał na jedną drogę, zwariujesz.

Horoskop na jutro (17.01.2022) dla Lwów Zbliżające się tygodnie będą dla Lwów czasem robienia porządków. Pora oczyścić swoje życie z toksycznych relacji, które z pozoru wydają się niegroźne, niosą istne spustoszenie. Najtrudniejsze dla Lwów będzie uświadomienie sobie tego, że osoba, którą uważały za przyjaciela, partnera czy bliskiego współpracownika przynosi o wiele więcej złego, niż dobrego. Warto podjąć wysiłek - na końcu tej drogi czeka przystań, wolna od niszczących znajomości. Teraz będzie także dobry moment na potraktowanie porządków w sposób dosłowny. Nawet drobne odświeżenie mieszkania, pomalowanie ścian, czy pozbycie się ubrań, które zalegają w szafie przyniesie ożywczy powiew świeżości.

Porada z horoskopu na jutro (17.01.2022) dla Lwów: Nie bój się przyznawać do porażek, każdy je ma.

XANDRA POLECA Skierowanie do lekarza: nie każdy musi je mieć

Horoskop na jutro (17.01.2022) dla Panien Nadchodzący czas nie będzie najłatwiejszy dla Panien, ale ze wszystkich trudności uda im się wyjść obronną ręką. Panny mogą spodziewać się licznych zawirowań i wyzwań na gruncie zawodowym, jednak ostatecznie sprawy te przyjmą pozytywny obrót. Przepowiednie dla Panien jeśli chodzi o relacje, zwiastują burze, po których jednak wyjdzie słońce.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Twoje zalety nie znikną tylko dlatego, że coś Ci się nie udało.

XANDRA POLECA TOP 10 WKURZAJĄCYCH zachowań w komunikacji miejskiej

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Wag Niejasna sytuacja wyjaśni się niebawem, gdy Merkury, Wenus i Księżyc ustawią się w sekstylach z Jowiszem. Piękny układ. Nie tylko Jowisz, ale także inne gwiazdy wspierają Wagi w ich pomysłach. Sekstyl z Merkurym przyniesie im napływ gotówki, sekstyl z Księżycem zapewni silne wsparcie kobiet, a sekstyl z Wenus podaruje im na deser udane życie osobiste i sympatię ludzi.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wag: Wielkie ambicje przynoszą czasem wielkie rozczarowania.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Skorpionów Skorpiony muszą być przygotowane na… rutynę. Nuda to coś, czego osoby spod tego znaku zodiaku nie potrafią znieść. Będziesz chciał brylować w towarzystwie, ale towarzystwo nie będzie przekonane do Twoich pomysłów. Możesz jednak przekuć to w swój sukces. Wystarczy, żebyś wymyślił sobie nowe marzenie. Dzięki temu uda ci się odzyskać i dobry humor, i motywację.

Porada z horoskopu na jutro (17.01.2022) dla Skorpionów: Jeśli szukasz prawdziwej odpowiedzi, musisz jej szukać wewnątrz siebie.

XANDRA POLECA Zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Użyj tych prostych tricków

Horoskop na jutro (17.01.2022) dla Strzelców Strzelce poczują się niesprawiedliwie traktowane. Co więcej, będą mieć rację. Lepiej jednak dla nich, żeby nie użalać się nad sobą, ale dobrze przeanalizować swoją sytuację. Czy możesz uniknąć w przyszłości takich sytuacji? Być może jesteś w stanie tak przeorganizować swoje życie, żeby nie wystawiać się na baty, które ci się nie należą? Zbierz siły na działanie.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Zawsze masz kontrolę nad swoim życiem.