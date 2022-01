Horoskop dzienny na jutro (17.01, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Baranów

Saturn utworzy sekstyl z patronem Baranów, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Barany nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Barany przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.