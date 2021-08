Horoskop dzienny na jutro (16.08). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na poniedziałek

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na jutro ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na poniedziałek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez setki lat ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi Twój horoskop na jutro (16.08.2021).

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Wodniki będą miały dużą możliwość rozwoju. To szansa na stworzenie nowej jakości życia. Nie oznacza to jednak, że wszystko przyjdzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że stracona lekcja będzie prześladować Wodniki. Jedno jest pewne - nie warto uchylać się od odpowiedzialności i trudnych decyzji.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Czasem warto pozwolić sobie na namiętność. Ta szczera i uczciwa może przynieść wielką radość.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Ryb Wykorzystywanie ludzi musi się kiedyś zemścić. Wtedy, gdy inni próbują iść swoją drogą dzięki swojej pomysłowości, Ty próbujesz oszukiwać. Kiedyś będziesz musiał za to zapłacić – zastanów się, czy ewentualny koszt, który poniesiesz, nie będzie zbyt duży. Nagroda za samodzielne rozwikłanie problemu trwa znacznie dłużej.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Twoje marzenia są równie ważne jak Twoich najbliższych.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Baranów Dla Baranów minął czas, w którym miały mało energii i biernie czekały na to, co przyniesie los. W najbliższym czasie dostaną kopa do przodu, czas szykować się na lepsze. Wenus w trygonie do ich patrona zapowiada, że Barany będą teraz mile widziane w każdym towarzystwie. Będą zadowolone z propozycji zawodowych i osobistych, które z związku z tym nadejdą. Wzrośnie ich optymizm, atrakcyjność i poczucie wartości, co zostanie docenione także w pracy.

Porada z horoskopu na jutro (16.08.2021) dla Baranów: Każdy sukces zmienia się w żal.

Horoskop na poniedziałek dla Byków Byki będą musiały rozliczyć się z echami przeszłości. Chaos w jakiejkolwiek postaci nie będzie sprzyjał w rozwoju Byków. Właśnie dlatego lepiej zamknąć w przeszłości to, co powinno od dawna się tam znajdować. Nie rozpamiętuj, ale też nie lekceważ tego, co może mieć odbicie dzisiaj.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Nie bój się próbować – po prostu daj sobie szansę.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Bliźniąt Wykorzystywanie ludzi musi się kiedyś zemścić. Wtedy, gdy inni próbują iść swoją drogą dzięki swojej pomysłowości, Ty próbujesz oszukiwać. Kiedyś będziesz musiał za to zapłacić – zastanów się, czy ewentualny koszt, który poniesiesz, nie będzie zbyt duży. Nagroda za samodzielne rozwikłanie problemu trwa znacznie dłużej.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Zmień 1% siebie. 10 takich kroków i zmienisz siebie w 10%.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Raków Raki będą mogły wreszcie postawić na swoim. Być może będzie to jednak pyrrusowe zwycięstwo. Nie zawsze początkowa korzyść przekłada się na długofalowy sukces. Żeby ugruntować swoją pozycję musisz pamiętać o trudnych, ale właściwych wyborach. Wielokrotnie przekonywałeś się, że droga na skróty daje tylko krótkotrwały efekt.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Znajdź różnicę między staraniem się a wymuszaniem.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Lwów Lwy będą obawiać się teraz nie tylko chorób, ale i nadmiernych wydatków. Ich patron utworzy kwadraturę z Uranem, więc nie jest to czas na szastanie pieniędzmi. W dodatku Mars, który wejdzie do znaku Lwów zapowiada problemy z opanowaniem nerwów. Lwy nie są jednak z tych, których da się wykorzystać. Ich patron utworzy trygon z Jowiszem, który zablokuje większe straty.

Porada z horoskopu na jutro (16.08.2021) dla Lwów: Nie bój się brać odpowiedzialności – dzięki temu najszybciej zdobędziesz to, co jest Ci potrzebne.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Panien Panny będą spokojne, cierpliwe i wytrwałe. Znajdziecie w sobie mnóstwo pokładów siły, o które sami siebie nie podejrzewacie. Wykorzystajcie swoją moc do szczytnych celów - wesprzyjcie swoich bliskich i wyprostujcie to, co zawsze chcieliście wyprostować. Teraz będzie ku temu okazja.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Weryfikuj swoje poglądy i założenia. Dzięki temu się rozwiniesz.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Wag Pluton zabrał Wagom to, co nie dawało już żadnej nadziei na rozwój i szczęście, a Saturn po swojemu naprostował im ścieżki, co bolało tak, jakby prostował im zęby. Te zmiany przypłaciły Wagi stresem, a czasem nawet zdrowiem. W najbliższym czasie będzie jednak o wiele lepiej. Aż cztery planety układają się w pomyślne sekstyle z patronem Wag. To Wenus, która zapewnia atrakcyjność i miłość bliskich, Merkury zsyłający opłacalne okazje, Słońce zapewniające ogólne powodzenie i Mars, dodający energii i siły.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wag: Gdziekolwiek uciekasz, nie uciekniesz przed sobą.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Skorpionów Skorpiony odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Skorpiony będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Skorpiony poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Porada z horoskopu na jutro (16.08.2021) dla Skorpionów: Wszystko tkwi w okrągłym cyklu. Konsekwencje wreszcie cię dopadną - będą to zarówno nagrody, jak i koszty.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Strzelców Strzelce poczują rutynę. A stagnacja to dla Strzelców jeden z najgorszych stanów. Rutyna będzie jednak oczyszczająca. Strzelce będą miały idealną okazję do tego, żeby przemyśleć swoje zachowanie. Zaczną wracać wspomnienia, które nie zawsze będa proste. Na szczęscie w końcu pojawią się też okazje, żeby poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Pamiętaj, że jeśli bardzo Ci na czymś zależy, każda przerwa w dążeniu do tego jest niebezpieczna.

Horoskop na jutro (16.08.2021) dla Koziorożców Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały mierzyć się z wieloma zmiennymi. Ceniące stałość Koziorożce będą miały trudności ze zniesieniem takiego stanu rzeczy i będą doświadczały wielu sprzecznych emocji. By lepiej znieść ten trudny okres, warto ograniczyć listę zadań do tych najbardziej niezbędnych i zapewnić każdego dnia choć chwilę relaksu. Lepiej nie tracić też nadziei – sytuacja wkrótce się unormuje.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Nie wstydź się wielkich marzeń.

