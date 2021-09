Horoskop dzienny na jutro (13.09, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w poniedziałek 13.09.2021. Czy doda Ci to odwagi? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 13.09.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Wodników

Gwiazdy są łaskawe dla Wodników. Otrzymają większą dawkę optymizmu i pozytywnego myślenia o przyszłości, wzmocni się też ich wielkoduszność i serdeczność. Życie towarzyskie Wodników rozkwitnie. Wodniki są materialistami, są przyziemne, troszczą się głównie o rodzinną spiżarnię, ale zwrócą uwagę także na sprawy ogólne, społeczne, wyższego rzędu.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Nie udawaj, że tylko ty grasz, inni także pogrywają z tobą.

Horoskop na jutro (13.09.2021) dla Ryb Wszelkie perturbacje, które od pewnego czasu Cię nękają, ustąpią. Musisz po prostu wykazać się cierpliwością. Każdy, kto jest zmęczony, ma dwa wyjścia: albo odpuścić i zdecydować się na łatwiejszą drogę, albo chwycić byka za rogi. Z Twojego doświadczenia wynika, że zwykle lepiej załatwiać sprawy tak, jak trzeba. Drogi na skróty kosztują w długotrwałej perspektywie o wiele więcej.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Ryb: Możesz myśleć, że nie jesteś obserwowany, ale obserwują Cię wszyscy.

Horoskop na poniedziałek dla Baranów Kwadratura Saturna do Słońca przyniesie Baranom kilka pochmurnych dni; może pojawią się jakieś pożegnania, powrócą niezałatwione sprawy z przeszłości, pesymizm. Saturn w takim układzie często wpływa na to, że Barany wpadają w ponure nastroje, widzą tylko gorsze strony życia. A jednak wtedy nadejdzie pomoc ze strony dobroczynnego Jowisza, który ustawi się w życzliwym sekstylu ze Słońcem i sprawi, że Baranom spełni się jakieś marzenie. Świat się trochę rozjaśni, chociaż za progiem już czyha Pluton w kwadraturze. Barany muszą więc uważać, żeby nie narazić się komuś silniejszemu od siebie. Mogą poczuć się osamotnione i niezrozumiane, ale to tylko takie klimaty. Pluton uczy, że czas mija i trzeba pogodzić się ze zmianami, które w rezultacie mogą obrócić się na lepsze.

Porada z horoskopu na jutro (13.09.2021) dla Baranów: Miłość to także odpowiedzialność.

Horoskop na poniedziałek dla Byków Najbliższy czas będzie świetnym momentem i okazją na poprawienie lub ożywienie rodzinnych relacji. Byki nie powinny bać się wyciągnąć ręki i wyjść z propozycją. To może być coś naprawdę drobnego, jak np. wspólny spacer czy maraton filmowy - gest zostanie doceniony. Taka forma spędzenia wolnego czasu dobrze wpłynie na ich samopoczucie i naładuje pozytywną energią na okres pełen wyzwań.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Raz wzniecony ogień może się już nigdy nie pojawić, jeśli o to nie zadbasz.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt mówi o konieczności pracy nad ciałem. Folgowanie sobie jest zrozumiałe – każdy z nas potrzebuje chwili przyjemności. Nie możesz jednak przesadzać z brakiem zasad. Brak dyscypliny w końcu odbije się na Tobie negatywnie. Pamiętaj, odrobina zasad plus kilka garści spontaniczności wpłyną na Ciebie wyjątkowo pozytywnie.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Tajemnice przestają być tajemnicami szybciej niż myślisz.

Horoskop na jutro (13.09.2021) dla Raków Raki będą tak zapracowane, że mogą zapomnieć o rozrywkach. Będzie dużo zmian, do których będą musiały się dostosować. Ale przecież to rebelianci zodiaku, lubią sytuacje, w których mogą się wykazać animuszem i oryginalnym myśleniem. Ich patron, który nie znosi stagnacji ani rutyny. Szykują się kłopoty związane z kontaktami z otoczeniem.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Twoje życie w całości zależy od Ciebie.

Horoskop na jutro (13.09.2021) dla Lwów Dość energiczne Lwy będą mieć poczucie, że życie osiadło na mieliźnie. Stagnacja jest jednak jedynie chwilowa i warto wykorzystać ją na odpoczynek i regenerację. Później bowiem kolejne sfery życia Lwów zaczną nabierać tempa. Lwy będące w związkach powinny wykazać się większą uważnością na potrzeby partnera. Może on bowiem poczuć się zaniedbany i zacząć się odsuwać, a to prosta droga do zakończenia relacji.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Lwów: Każdy popełnia błędy, nikt nie jest idealny.

Horoskop na poniedziałek dla Panien Panny będą mieć mniej czasu na życie towarzyskie i przyjemności. Panny ujawnią takie miłe cechy jak pogoda ducha, zmysł artystyczny i poczucie taktu, ale również wady, w tym lenistwo, próżność i brak konsekwencji. Wenus znajdzie się w opozycji do Neptuna, co oznacza, że Panny mogą zmarnować swoje szanse. Mają dużo talentu, ale brakuje im cierpliwości do wytrwałej pracy. W tym okresie mogą być przyłapane na lekceważeniu swoich obowiązków. Dobrą opinię łatwo stracić, odbudować wiarygodność jest o wiele trudniej.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Pewność siebie nie jest dana z góry, należy ją budować.

Horoskop na jutro (13.09.2021) dla Wag To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Wagi nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Wagom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.

Porada z horoskopu na jutro (13.09.2021) dla Wag: Nie wstydź się wielkich marzeń.

Horoskop na jutro (13.09.2021) dla Skorpionów Wenus tworzy korzystny trygon z Uranem, symbolem transformacji. Skorpiony czekają więc pewne zmiany. Nie ma jednak czego się obawiać, Skorpiony powinny zdać się na intuicję i działać tak, jak uważają za słuszne. Mars co prawda będzie popychać je do porywczych działań, ale obejdzie się bez kłopotów.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Wiara w siebie jest budowana nieustannie.

Horoskop na poniedziałek dla Strzelców Strzelce zaczną zbierać burzę. Jeśli wcześniej były wichrzycielami, teraz nie unikną negatywnych konsekwencji. Warto naprawić swoje błędy. Nie wszystko jeszcze stracone, wiele można naprawić, dlatego lepiej nie pozwolić dumie na bezcelowe kłótnie. Strzelce zrozumieją, że stare demony w nowych szatkach pozostają starymi demonami. Trzeba je raz a dobrze wypędzić, żebyś mieć pewność, że już nigdy nie powrócą.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Przypomnij sobie, dlaczego miłość ma tak dużą siłę.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Koziorożców Koziorożce będą musiały stanąć przed trudnym wyzwaniem. To kolejne z serii doświadczeń, które mają na celu ukształtowanie charakteru. Nie rozwiniesz się, jeśli nie zaakceptujesz konieczności ryzykowania i stawiania się w niekomfortowej sytuacji. Na szczęście jesteś już coraz bliżej wyznaczonego celu. Stwarzasz ścieżki, po których dojdziesz do wymarzonego sukcesu.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Zanim zdradzisz komuś sekret, pomyśl, dlaczego w tym kontekście mówi się o „zdradzie”.

