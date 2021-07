Horoskop dzienny na jutro (12.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na poniedziałek

Sprawdź horoskop na 12.07.2021 dla swojego znaku zodiaku. Co jutro cię spotka? Pochodząca z Podlasia wróżka Xandra sprawdziła dla was układ gwiazd. Jaki horoskop dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała na 12.07.2021? Sprawdź swój horoskop na poniedziałek i przekonaj się, czy los będzie ci sprzyjał. Być może według horoskopu jutro (12.07.2021) będzie twój szczęśliwy dzień? A może wręcz odwrotnie - gwiazdy nie mają dla twojego znaku dobrego horoskopu na poniedziałek?

Horoskop na poniedziałek dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 11.07.21

Najbliższy czas warto wykorzystać przede wszystkim na nadrobienie zaległości - zarówno tych dotyczących rozwoju osobistego, ale także związanymi z domowymi porządkami. Jeżeli spędzenie dnia ze ścierką i mopem wydaje się mało pociągające, warto pomyśleć o wieczornym relaksie w przytulnej, pachnącej przestrzeni z dobrą książką czy filmem i lampką wina. Od razu lepiej, prawda? Niech Wodniki zadbają także o dobry i długi sen - przed nimi wymagający czas, pełen obowiązków i nieprzewidzianych sytuacji.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wodników: Niekiedy lepsze jest wrogiem dobrego.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Ryb Na drodze Ryb pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Ryb do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce. Wyzwania, które czekają na drodze Ryb będą mieć zbawienne skutki. Będzie to czas podróży w głąb siebie, lepszego poznania swoich możliwości, wewnętrznego umocnienia.

Porada z horoskopu na jutro (12.07.2021) dla Ryb: Twoja odwaga i wewnętrzny ogień mogą dać Ci zwycięstwo.

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Baranów Barany mogą uzyskać niespodziewane gratyfikacje. Co ciekawe, będą to pochwały i nagrody od osób, które wcześniej nie były widoczne w codzienności Baranów. Tego typu wyróżnienia są bardzo cenne. Warto je wykorzystać jako dowody na podążanie właściwą drogą. Pamiętaj, że pewność siebie buduje się także na pozytywnych przekazach zewnętrznych.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Baranów: W zniecierpliwieniu nie daj się omamić byle czym.

XANDRA POLECA 10 najdłuższych małżeństw w świecie show-biznesu

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Byków Byki mają jakby dwie osobowości, jedna pcha ich do działania, a druga na wygodny fotel, żeby się nie przemęczać. Jedna jest optymistą, druga wpada w depresję. Jedna jest dojrzałym mędrcem, druga beztroskim dzieckiem. Czasem Byki potrzebują inspiracji z zewnątrz, żeby ruszyć z miejsca, co można ująć słowem protekcja. Ale w najbliższym czasie Byki będą się o siebie troszczyć. Księżyc w ich znaku pozwoli zjednać sobie ważne osoby. Będą bezbłędnie wiedzieć, jak się najkorzystniej zaprezentować.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Byków: Wszystko płynie.

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Bliźnięta mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Bliźnięta nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Bliźniąt: Po każdym błędzie wyciągaj wnioski.

XANDRA POLECA Tu jeździ najwięcej turystów - najpopularniejsze miejsca

Horoskop na poniedziałek dla Raków Ważniejsza od spraw zawodowych będzie jednak dla Raków rodzina. Wolne znaki będą dążyć do jej założenia i w najbliższym czasie, wiele z nich ten cel osiągnie. Rodziny Raków mogą się powiększyć, co zostanie przyjęte z radością. Ustatkowane już znaki jeszcze bardziej zaczną dbać o swój dom.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Raków: Nigdy nie przekraczaj granic, które nie powinny być przekroczone.

Horoskop na poniedziałek dla Lwów Lwy mogą oczekiwać radości – będą to małe, codzienne chwile, które pozwolą na odzyskanie tak upragnionego spokoju i szczęścia. Na pewien czas smutki odejdą w zapomnienie. Pojawi się błogość, którą warto wykorzystać i na świętowanie, i na zregenerowanie sił. Po chwilach pełnych refleksji i spokojnego szczęścia przyjdzie bowiem głód na nowy sukces.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Lwów: Zauważając innych, dajesz szansę na zauważenie Ciebie.

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Panien Panny muszą być przygotowane na… rutynę. Nuda to coś, czego osoby spod tego znaku zodiaku nie potrafią znieść. Będziesz chciał brylować w towarzystwie, ale towarzystwo nie będzie przekonane do Twoich pomysłów. Możesz jednak przekuć to w swój sukces. Wystarczy, żebyś wymyślił sobie nowe marzenie. Dzięki temu uda ci się odzyskać i dobry humor, i motywację.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Panien: Czasami sekundy mogą zmienić całe życie.

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Wag Przed Wagami kolejny test. Życie w ostatnim czasie rzuca osobom spod tego znaku zodiaku sporej wielkości kłody. Problemy w pracy, przeplatane z ochłodzeniem relacji z partnerem lub partnerką, a do tego wiadomość o złym stanie zdrowotnym rodzica. Wiele wskazuje na to, że maraton nieprzyjemnych zmagań jeszcze się nie skończył. Bez względu na to, z czym dokładnie będą musiały się zmierzyć Wagi, jedno jest pewne - po raz kolejny muszą wykazać się silną psychiką oraz elastycznością. Do każdej walki warto podejść z pełnym zaangażowaniem, nie bać się spojrzeć zagrożeniu prosto w oczy. W takim wypadku, nawet jeżeli poniesie się dotkliwe obrażenia, będzie się mieć pewność, że dało się z siebie wszystko. W końcu na niebie pojawi się słońce, a przeżyte walki sprawią, że Wagi będą jeszcze mocniejsze.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Wag: Zanim pozwolisz sobie na wybuch temperamentu, zastanów się nad długofalowymi konsekwencjami.

Horoskop na poniedziałek dla Skorpionów Skorpiony muszą ze zdwojoną siłą próbować wyzbyć się swoich przywar i skupić na rozwijaniu zalet. Im więcej zalet rozwiną Skorpiony, tym łatwiej będzie mu nabrać pewności siebie. Wytyczenie ram pomoże w znalezieniu dobrej perspektywy.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Skorpionów: Wylewanie frustracji na innych nigdy nie kończy się dobrze.

Horoskop na jutro (12.07.2021) dla Strzelców Jeśli Strzelce od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Strzelce powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Strzelców: Zakochanie mija, ale prawdziwa miłość pozostaje.

Horoskop na poniedziałek dla Koziorożców W najbliższym czasie Koziorożce będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Koziorożców. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Koziorożcom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na poniedziałek dla Koziorożców: Gdzie diabeł nie może tam babę pośle.

XANDRA POLECA Za co trafiłbyś do piekła 500 lat temu? Najcięższe grzechy

Rozmowa z dzieckiem o seksie. Jak to robić, kiedy zacząć? #ZROZUM