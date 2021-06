Horoskop dzienny na jutro (1.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na czwartek

Horoskop na czwartek dla Wodników

Wodniki mogą być narażone na infekcje. Ale być może niedługo Wodniki w ogóle zapomną o katarze, będą mieć żelazną kondycję. Zresztą Wodniki na ogół mają dobre zdrowie, jeśli nie liczyć tendencji do tycia. Muszą uważać na nadciśnienie, nagłe uderzenia krwi do głowy i zakłócenia rytmu serca. Bardzo wskazane są dla nich spacery.

Barany będą wreszcie mogły cieszyć się tym, co udało im się zyskać w roku ubiegłym. Pojawią się jednak pewne rysy na imponującym obrazie. Dawne zaniedbania dadzą o sobie znać. To największe zagrożenie, jakie stanie przed Baranami. Właśnie dlatego Barany powinny sporo uwagi poświęcić na rachunek sumienia.

Horoskop dzienny na czwartek dla Byków

To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Byki nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Bykom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.