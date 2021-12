Horoskop dzienny na dziś (środę, 22.12). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Wodniki uświadomią sobie, że nie o wszystkie sprawy warto walczyć aż do utraty tchu. W pędzie codziennych spraw warto natomiast co jakiś czas się zatrzymać i z pozycji obserwatora przyjrzeć własnej pozycji. Taka autorefleksja nieuchronnie czeka Wodniki. Z nią zaś może się wiązać poczucie zagubienia, jeśli okaże się, że rzeczy, o które się zabiega, dawno straciły wartość. Uświadomienie sobie tego, pozwoli jednak uwolnić się od tego, co od dawna było obciążeniem i na nowo obrać drogę do spełnienia.

Chęć do działania zostanie zastąpiona przez chęć zaznania świętego spokoju. Nie warto unosić się honorem. Lepiej poczekać. Ratunkiem okaże się ulubiony azyl, który pozwoli naładować baterie i wrócić do codzienności z tarczą, a nie na tarczy.

Bliźnięta po raz kolejny wykażą się swoim świetnym zorganizowaniem. W życiu bliskich dojdzie do nieoczekiwanych zwrotów akcji, niektóre z nich mogą być naprawdę sporym zagrożeniem. Chłodna głowa i logiczne myślenie Bliźniąt bardzo przydadzą się bliskim w obliczu wyzwania i radzenia sobie z problemami. Warto pamiętać o docenianiu siebie i tego co się robi - w pracy, w domu czy właśnie dla swoich najbliższych. Bliźnięta powinny znaleźć czas tylko dla siebie - w innym przypadku zdrowie może im tego nie wybaczyć.

Otwarte i towarzyskie z natury Lwy czasem zbyt łatwo ulegają urokowi innych osób i przymykają oko na pewne sprawy. Ktoś jednak może chcieć to wykorzystać, co sporo namiesza w życiu Lwów. Osoby pod tego znaku powinny więc zwiększyć dystans i bacznie obserwować swoje otoczenie.

Horoskop dzienny na środę dla Panien

Panny czeka tak dobry czas, jakiego nie miały od dawna. Powodzenie prawie pod każdym względem. Nie oznacza to jednak, że sukcesy nadejdą same. Na to Panny muszą zapracować. Warto wiedzieć, że to, na co sobie Panny w najbliższym czasie zapracują, będzie mieć wieloletnie konsekwencje.