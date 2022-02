Horoskop dzienny na dziś (poniedziałek, 7.02). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Na drodze Ryb pojawi się kilka wyzwań - konieczność poradzenia sobie z kłopotami w relacjach z najbliższymi, nienajlepszy okres w pracy, problemy w życiu najbliższych przyjaciół. Trudności skłonią Ryb do jedynego akceptowalnego przez nich rozwiązania - podjęcia rękawicy i wzięcia spraw w swoje ręce. Wyzwania, które czekają na drodze Ryb będą mieć zbawienne skutki. Będzie to czas podróży w głąb siebie, lepszego poznania swoich możliwości, wewnętrznego umocnienia.

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Baranów

Najbliższy czas zacznie się dla Baranów ostro, bez hamowania na zakręcie. Wyraźnie mają czegoś dość. Ich skłonność do ryzyka niebezpiecznie wzrośnie. Barany staną się jeszcze bardziej nerwowe i skłonne do konfrontacji. W życiu Baranów będzie dziać się coś naprawdę ważnego, z korzeniami w przeszłości. Barany zajmą głowę nowymi problemami. Zalecana jest ostrożność, impulsywne działania mogą przynieść szkody. To niepokojący układ, nie opłaca się działać bezpośrednio i otwarcie, jak to Barany mają w zwyczaju. Barany powinny postawić na przeczekanie i nie będą atakować pierwsze, chociaż warto uważnie obserwować ruchy przeciwnika. Gwiazdy odradzają również wprowadzanie zmian w życiu Baranów, bo ich aspekty nie są im przychylne.