Horoskop dzienny na dziś (poniedziałek, 20.09). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Horoskop na poniedziałek dla Ryb

Księżyc wchodzi do znaku Ryb, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Ryby do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Ryby będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.