Horoskop dzienny na dziś (poniedziałek, 20.09). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień?

Horoskop dzienny na poniedziałek dla Ryb

Księżyc wchodzi do znaku Ryb, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Ryby do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Ryby będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.