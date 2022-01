Horoskop dzienny na dziś (piątek, 7.01). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dziś? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w piątek 7.01.2022. Czy doda Ci to skrzydeł? Sprawdź horoskop na dziś (piątek, 7.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (7.01.2022) dla Wodników Wodniki niedługo poczują się docenione i rozpieszczane. Dzięki koniunkcji Księżyca z Neptunem, w różnych sporach Wodniki będą miały rację. Zostaną pochwalone za swoje osiągnięcia, do czego przyczyni się także sekstyl Słońca z Neptunem. Taki układ sprzyja też odświeżaniu przyjaźni, a także kontaktom z osobami, które mogą im pomóc w karierze. Dlatego Wodniki nie powinny w najbliższym czasie odrzucać zaproszeń, nawet takich, które wydadzą im się nudne. Wyjście z domu może być opłacalne. Gdy Wenus wejdzie do znaku Wodników, mogą liczyć na powodzenie w miłości.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Nie zwracaj uwagi wyłącznie na swoje braki. Każdy ma wady.

Horoskop dzienny na piątek dla Ryb Idealizm zodiakalnych Ryb może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Ryb i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Zauważając innych, dajesz szansę na zauważenie Ciebie.

Horoskop na piątek dla Baranów Barany mogą upaść na prostej drodze. Wobec ich patrona ustawiają się w kwadraturze Jowisz i Pluton. Trochę Baranom zabraknie fartu. To znaczy również, że jeśli Barany nie wyjaśnią problemów z przeszłości, będą je ciągnąć za sobą jak kulę u nogi. Warto się przebadać, wyleczyć stare schorzenia, pogodzić się z kimś, odwiedzić starą ciotkę. Dla uczących się to dobry czas na zaległe egzaminy.

Porada z horoskopu na piątek dla Baranów: Im więcej wątpliwości, tym mocniejszy rozwój.

Horoskop dzienny na piątek dla Byków Byki mają jakby dwie osobowości, jedna pcha ich do działania, a druga na wygodny fotel, żeby się nie przemęczać. Jedna jest optymistą, druga wpada w depresję. Jedna jest dojrzałym mędrcem, druga beztroskim dzieckiem. Czasem Byki potrzebują inspiracji z zewnątrz, żeby ruszyć z miejsca, co można ująć słowem protekcja. Ale w najbliższym czasie Byki będą się o siebie troszczyć. Księżyc w ich znaku pozwoli zjednać sobie ważne osoby. Będą bezbłędnie wiedzieć, jak się najkorzystniej zaprezentować.

Porada z horoskopu na dziś (7.01.2022) dla Byków: Miłość własna nie jest niczym złym.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Horoskop podpowiada, że żeby rozpocząć nowe zadania, konieczne jest zakończenie starych. Bliźnięta nie ruszą do przodu, jeśli nie domkną wszystkich etapów pośrednich. Rozwój polega na pokonywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia. Z drugiej strony nie ma sensu przedłużać etapów, które już dawno powinny się skończyć.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Bądź wdzięczny za to, że los daje Ci wiele wrażeń. Nie każdy może się tym pochwalić.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków U Raków pojawią się problemy z przeszłości, które trzeba było już dawno załatwić. Raki zajmą się mieszkaniem, może przeprowadzką. Z dużym wysiłkiem, ale uda się jednak Rakom uporać z zaległościom lub chociaż uporządkować swoje sprawy. Gwiazdy popchną je do działania. Ale nie gwałtownie, bo Raki będą w słabszej kondycji i nic je nie zmusi do szybkiej reakcji.

Porada z horoskopu na dziś (7.01.2022) dla Raków: Miłość czasem boli, ale dzięki temu czujesz, że żyjesz.

Horoskop na dziś (7.01.2022) dla Lwów Lwy będą postawione przed ogromnymi wyzwaniami. Ich życie z całą pewnością ulegnie zmianie – wszystko dlatego, że pewne decyzje, podjęte przed laty, przyniosą owoce. Innymi słowy, zbierzecie żniwa po dawnych działaniach. Być może będą to skończone studia, być może będzie to decyzja, co zrobić ze związkiem albo zmienić pracę. Jedno jest pewne – trzeba być psychicznie przygotowanym na duże zmiany. Pewien rozdział już na zawsze zostanie zamknięty. Otworzy się nowy. Czy będzie dobry? Wszystko zależy od tego, czy wcześniej występowała odwaga w podejmowaniu słusznych, choć trudnych decyzji. Jeśli mimo strachu, ogromu przeciwności i pokus, słuszna droga została zachowana to można spodziewać się nagrody.

Porada z horoskopu na dziś (7.01.2022) dla Lwów: Odwaga to nie brawura.

Horoskop na dziś (7.01.2022) dla Panien Panny będą musiały rozliczyć się z błędami przeszłości. Jeśli wcześniej miałeś tendencję do zamiatania problemów pod dywan, w tym roku dawne kłopoty odezwą się ze zdwojoną siłą. Odważnie staw im czoło i rozpraw się z nimi raz na zawsze. Jeśli uda ci się uwolnić od demonów przeszłości, poczujesz nie tylko ogromną ulgę, ale także siłę i motywację, żeby zdobyć to, czego pragniesz.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Bądź swoim najlepszym opiekunem.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Zdrowie Wag może się delikatnie zachwiać – w głównej mierze przez głupie wybryki osób spod tego znaku. Zarywanie nocy i używki to nie najlepszy sposób na szybkie rozwiązanie swoich problemów. Lepiej skupić się na realnym wzmocnieniu ciała i ducha. Dzięki temu szybciej uda się dotrzeć do miejsca, w którym będzie szczęście i spełnienie.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Ufaj, ale sprawdzaj.

Horoskop na dziś (7.01.2022) dla Skorpionów Skorpiony mogą długo czekać na okazję do odbudowania swoich sił. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu w końcu przyniosą jednak swoje rezultaty. Nie wahaj się w swoich postanowieniach. Niedługo zaczniesz zauważać wyraźne rezultaty swoich działań.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Jeśli myślisz, że Twoje życie zależy wyłącznie od Ciebie, mylisz się - pamiętaj o tym w chwili refleksji.

Horoskop dzienny na piątek dla Strzelców Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Strzelców. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Strzelców, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Strzelcom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.

Porada z horoskopu na dziś (7.01.2022) dla Strzelców: Duma jest dobra, ale jeśli nie zamienia się w pychę.

Horoskop na piątek dla Koziorożców Wrażliwe z natury Koziorożce trudno znoszą jakiekolwiek konflikty, łatwo też dopatrują się ich tam, gdzie ich nie ma. Relacje z innymi ludźmi będą nastręczać Koziorożcom wyjątkowych trudności, a pomocą może okazać się jedynie gruba skóra.

Porada z horoskopu na dziś (7.01.2022) dla Koziorożców: Postaw na kontakt z naturą.

