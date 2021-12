Horoskop dzienny na dziś (piątek, 31.12). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na dzisiaj? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w piątek 31.12.2021. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (piątek, 31.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (31.12.2021) dla Wodników Energiczne Wodniki nie będą narzekały na nudę. W ich życiu będzie się sporo działo, i to na każdej płaszczyźnie! Osoby spod tego znaku zodiaku nie mają problemów z lawirowaniem między jednym a drugim dramatem i są odporne psychicznie na życiowe zawirowania. Zbliżające się wydarzenia nie będą więc dla nich przytłaczające, a raczej dodadzą im skrzydeł. Wodniki powinny jednak uważać, by w gąszczu zdarzeń nie zapomnieć o tym, co najważniejsze i zadbać o relację z najbliższymi.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Przed podjęciem działania weź głęboki oddech.

Horoskop na piątek dla Ryb Chęć do działania zostanie zastąpiona przez chęć zaznania świętego spokoju. Nie warto unosić się honorem. Lepiej poczekać. Ratunkiem okaże się ulubiony azyl, który pozwoli naładować baterie i wrócić do codzienności z tarczą, a nie na tarczy.

Porada z horoskopu na dziś (31.12.2021) dla Ryb: Nie możesz przyzwyczajać się do wykorzystywania. Nie poddawaj się presji.

Horoskop na dziś (31.12.2021) dla Baranów Barany staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Barany mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Barany nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na dziś (31.12.2021) dla Baranów: Po każdej bitwie przychodzi błogosławiona cisza.

Horoskop dzienny na piątek dla Byków Byki będą mogły rozwinąć skrzydła. Na polu zawodowym w końcu zostaną zauważone i docenione. To oznacza możliwość awansu bądź udział w nowych, ciekawych i rozwijających projektach. Warto jednak pamiętać o tym, by się tym nie zachłysnąć i nie zaniedbać innych sfer życia. Jeśli Byki będą potrafić zachować równowagę między pracą a resztą życia, to będzie dla nich naprawdę udany czas.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Pamiętaj o tym, że wytrwałość popłaca – prędzej lub później.

Horoskop na dziś (31.12.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta w najbliższym czasie zachowają optymizm, ale muszą mieć się na baczności. Mogą zostać ujawnione jakieś tajemnice z przeszłości, sprawy, które Bliźnięta chciałyby ukryć. Dadzą sobie z tym radę, lecz wciąż będą się denerwować, że światło dzienne ujrzy coś, co jest dla nich niewygodne. W nadchodzącym czasie będą miały sporo sekretów.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Większość trudność to wyłącznie wyzwania, które można rozwiązać.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków W najbliższym czasie Raki będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Raków. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Rakom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na dziś (31.12.2021) dla Raków: Miłość jest niezależna od doskonałości.

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Znajdź czas tylko dla siebie, co więcej podejmij wyzwanie - postaraj się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądaj Facebooka, nie dodawaj zdjęć na Instagram. Zamiast tego pospaceruj, zastanów się nad tym, co sprawia Ci prawdziwą i ogromną przyjemność. Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Rób swoje. Nie oglądaj się na innych, ponieważ sytuacja wokół ciebie ciągle się zmienia.

Horoskop na dziś (31.12.2021) dla Panien Panny poczują wiatr w żaglach. Wiele dawnych problemów, z którymi walczyły od dawna, wreszcie zostanie rozwiązanych. Nie ma sensu roztrząsać przeszłości. Teraz lepiej zamknąć rozdział, który był męczący od dawna i skupić się na nowych szansach.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: W uczuciach jednak warto pójść na całość, doceni to ten, który został nimi obdarowany.

Horoskop na piątek dla Wag Zwiększy się dobroduszność Wag, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Wag w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Wag ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Wagi przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Wagi chciałyby zapomnieć.

Porada z horoskopu na dziś (31.12.2021) dla Wag: Ryzykuj, ale najpierw dobrze oceń ryzyko.

Horoskop dzienny na piątek dla Skorpionów Skorpiony świetnie odnajdują się w nowych miejscach i sytuacjach, więc dobrym pomysłem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie spędzenie urlopu w podróży. Trip po europejskich stolicach? A może podróż do Afryki? A może zdecydują się wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać w nieznanym kierunku? Każda opcja, która pozwoli na poznanie nowego miejsca i kultury sprawi, że Skorpiony doładują swoje baterie na kolejne miesiące pełne pracy i codziennych obowiązków.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Kiedy inni wpadną w panikę, Ty zachowaj spokój. Zyskasz tym szacunek otoczenia i sięgniesz po nagrody.

Horoskop na piątek dla Strzelców Strzelce zawsze dążą do harmonii i zgody, nie interesują się intrygami, nie są agresywne. Strzelce to pięknoduchy, ozdoby Zodiaku, niezbyt praktyczne, lecz cenne przez swoją wewnętrzną i zewnętrzną urodę. Toteż w najbliższym czasie nic złego Strzelcom się nie zdarzy.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Szanuj siebie, wtedy inni będą Cię szanowali.

Horoskop na dziś (31.12.2021) dla Koziorożców Saturn utworzy sekstyl z patronem Koziorożców, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Koziorożce nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Koziorożce przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Podnieś to, co należy do Ciebie.

