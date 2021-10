Horoskop dzienny na dziś (piątek, 29.10). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Barany będą mogły rozwinąć skrzydła. Na polu zawodowym w końcu zostaną zauważone i docenione. To oznacza możliwość awansu bądź udział w nowych, ciekawych i rozwijających projektach. Warto jednak pamiętać o tym, by się tym nie zachłysnąć i nie zaniedbać innych sfer życia. Jeśli Barany będą potrafić zachować równowagę między pracą a resztą życia, to będzie dla nich naprawdę udany czas.

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

Horoskop na piątek dla Lwów

Jowisz tworzy z patronem Lwów przyjazny trygon, jednak niedługo ustawia się do niego w kwadraturze. Lwy nie mogą spocząć na laurach, bo los jak zła niania najpierw może dać im prezenty, a potem odebrać. Tymczasem Lwy głęboko się przywiązują do tego, co raz dostały i co posiadają. Fatalnie przyjmują straty i krytykę. Nieługo jednak Lwy przestaną być takie wrażliwe na swoim punkcie i pogodniej podejdą do życia. W niczym im to nie zaszkodzi, a tylko lepiej wpłynie na zdrowie, zwłaszcza układu pokarmowego.