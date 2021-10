Horoskop dzienny na dziś (niedzielę, 31.10). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na dzisiaj? Przeczytaj, co według horoskopu wydarzy się w niedzielę 31.10.2021. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na dziś (niedzielę, 31.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Wodników Do znaku Wodników wchodzi Księżyc. Znajdą się w swoim żywiole, bo ogólnie wzmacnia się konserwatyzm. Będą chciały uporządkować swoje otoczenie, co nie zawsze spotka się ze zrozumieniem. W najbliższym czasie chyba jednak nic nie zepsuje dobrego humoru zrzędliwym zwykle Wodnikom. Świat wyda się im harmonijną, ale i efektywną całością. Nie będą miały co krytykować, chociaż jest to dla nich bardzo trudne. Widzą przecież głównie niedoskonałości, takim wątpliwym darem obdarzyły je gwiazdy. Jednak koniunkcja Merkurego z Wenus wyraźnie poprawi ich relacje z ludźmi.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wodników: Odwaga w parciu do przodu jest niemniej ważna od motywacji.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Ryb Ryby będą cieszyć się sympatią nie tylko bliskich, ale i całego otoczenia. Na Ryby spadnie wiele obowiązków, nastrój im się nieco pogorszy. Gwiazdy wzmocnią ich intuicję, będą podświadomie wiedzieć, czego ludzie od nich oczekują. Trafnie też odczytają cudze emocje. Sprawy uczuciowe toczą się spokojnie, ale o miłość trzeba dbać. Ryby czekają rozmowy na temat przyszłości ich związków, ale żadnych dramatów nie widać. Ryby mają zwykle dobrą kondycję i rzadko dopada je jakaś przewlekła choroba. Szybko też wracają do zdrowia, gdy zdarzy im się jakaś infekcja. Muszą dbać o dietę i wątrobę, uważać na urazy podczas uprawiania sportu oraz na choroby odzwierzęce.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Nie hamuj swojej prawdziwej wyobraźni, niewykorzystany talent zmienia się w demona.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Baranów Ostatnie wydarzenia sprawiły, że życie Baranów przypominało trwającą o wiele za długo przejażdżkę rollercoasterem. Nieoczekiwane wyzwania, trudne decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości napływające z wielu stron. Pora z tym skończyć i wziąć głęboki oddech. Aktualny czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda, na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które się na siebie nakłada. Z nowymi wyzwaniami lepiej poczekać chociaż kilkanaście dni, pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Nie spodziewaj się innych wyników, jeśli ciągle robisz to samo.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Byków Horoskop dla Byków jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Byków: Musisz pogodzić się z tym, że nie wszystko możesz dostać, niektóre szanse mijają bezpowrotnie.

Horoskop na niedzielę dla Bliźniąt Wiele nieprzyjemnych rozdziałów, które rozpoczęły się kilka lat temu wreszcie zostaną zamknięte. Będzie wiele okazji do świętowania. Z drugiej strony na jaw może wyjść długo skrywane kłamstwo. Kłamanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. To duże ryzyko.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Bliźniąt: Odejdź od tych, którzy chcą Cię oddalić od założonego celu.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Raków Raki w najbliższym czasie zachowają optymizm, ale muszą mieć się na baczności. Mogą zostać ujawnione jakieś tajemnice z przeszłości, sprawy, które Raki chciałyby ukryć. Dadzą sobie z tym radę, lecz wciąż będą się denerwować, że światło dzienne ujrzy coś, co jest dla nich niewygodne. W nadchodzącym czasie będą miały sporo sekretów.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Łagodność wobec innych nie wyklucza szacunku wobec siebie.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Lwów Patron Lwów przebywa w znaku Byka, co oznacza, że najważniejsze będą sprawy domu. Merkury w trygonie z Uranem sprowadzi zainteresowania Lwów do kwestii finansów; wymagania rodziny rosną. Lwy będą się zastanawiać czy zarabiać więcej, czy też skończyć z rolą rodzinnego bankomatu i mniej pracować. Ale aktywność Lwów może przerwać tylko poważniejsza choroba, a ta im nie grozi.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Lwów: Nie bądź dla siebie zbyt surowy, czasami trzeba odczekać jakiś czas, żeby udało się wrócić do formy.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Panien Panny poczują rutynę. A stagnacja to dla Panien jeden z najgorszych stanów. Rutyna będzie jednak oczyszczająca. Panny będą miały idealną okazję do tego, żeby przemyśleć swoje zachowanie. Zaczną wracać wspomnienia, które nie zawsze będa proste. Na szczęscie w końcu pojawią się też okazje, żeby poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Panien: Rób swoje. Nie oglądaj się na innych, ponieważ sytuacja wokół ciebie ciągle się zmienia.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Wag Wagi czeka emocjonalny czas. Nagłe wydarzenia mogą zachwiać równowagą Wag, które poczują się jak na karuzeli, z której łatwo spaść. Wagi otrzymają wiele wiadomości, głównie związanych z uczuciami, które nie zawsze będą po ich myśli. Wagi mogą liczyć na wielu znajomych, chociaż o niektórych nawet nie pamiętali. Sprawdzą się również nieliczni przyjaciele. Wagi doskonale odnajdą się w grupach i organizacjach, chociaż cenią przede wszystkim niezależność, nawet za cenę serdecznych więzi. Gwiazdy sprawią jednak, że łatwiej będzie im o porozumienie z innymi. W miłości taki układ zapowiada, że Wagi nie będą miały jasnego osądu sytuacji i lepiej unikać ważnych decyzji. Wagi będą bardzo zapracowane, ale ich działania tak w sprawach zawodowych jak i osobistych będą zbyt gwałtowne i nie przyniosą oczekiwanych skutków. Gwiazdy zapowiadają, że czasem trzeba pogodzić się z pewnymi stratami, usunąć się z pola walki, przyznać rację przeciwnikom. Dzięki temu łatwiej przetrwać i zebrać siły do dalszej walki. Wagi osiągną sukces i porozumienie w sprawach, na których im najbardziej zależy. Inne jednak potoczą się własnym rytmem i nic nie pomoże gniew Wag, które bardzo lubią stawiać na swoim. Kondycja Wag będzie słabsza i to one będą wśród nas kaszleć i chrypić. Mają niską odporność, łapią infekcje, gdzie się da, ich słabym punktem jest gardło. Powinny dbać o swoją odporność, hartować się, wskazane jest zwłaszcza pływanie. Ale ich prawdziwym problemem są kłopoty z krążeniem.

Porada z horoskopu na dziś (31.10.2021) dla Wag: Dbaj o przyjaźnie - każdy ich potrzebuje.

Horoskop na niedzielę dla Skorpionów Skorpiony czeka duża ilość refleksji. Zdarzy się wiele i o wielu kwestiach trzeba będzie decydować. Nie ma jednak powodu do obaw - jeśli decyzja będzie przemyślana i odważna, na pewno wszystko się powiedzie. Trzeba jednak pamiętać o tym, by ważnych decyzji nie odkładać na późnej. Stworzony w ten sposób sztuczny spokój bardzo szybko pierzchnie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Skorpionów: Twoja intuicja nigdy Cię nie zawiedzie.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Strzelców Najbliższy czas warto wykorzystać przede wszystkim na nadrobienie zaległości - zarówno tych dotyczących rozwoju osobistego, ale także związanymi z domowymi porządkami. Jeżeli spędzenie dnia ze ścierką i mopem wydaje się mało pociągające, warto pomyśleć o wieczornym relaksie w przytulnej, pachnącej przestrzeni z dobrą książką czy filmem i lampką wina. Od razu lepiej, prawda? Niech Strzelce zadbają także o dobry i długi sen - przed nimi wymagający czas, pełen obowiązków i nieprzewidzianych sytuacji.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Strzelców: Jeśli myślisz, że twoje życie zależy wyłącznie od ciebie, mylisz się.

Horoskop na dziś (31.10.2021) dla Koziorożców Koziorożce będą wreszcie mogły cieszyć się tym, co udało im się zyskać w roku ubiegłym. Pojawią się jednak pewne rysy na imponującym obrazie. Dawne zaniedbania dadzą o sobie znać. To największe zagrożenie, jakie stanie przed Koziorożcami. Właśnie dlatego Koziorożce powinny sporo uwagi poświęcić na rachunek sumienia.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Koziorożców: Naprawianie zwykle trwa dłużej niż niszczenie.

