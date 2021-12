Horoskop dzienny na dziś (czwartek, 16.12). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza?

Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na dzisiaj? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 16.12.2021. Czy Cię to zasmuci? Zobacz horoskop na dziś (czwartek, 16.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników Horoskop dla Wodników jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Ufaj, ale sprawdzaj.

Horoskop na dziś (16.12.2021) dla Ryb Wykorzystywanie ludzi musi się kiedyś zemścić. Wtedy, gdy inni próbują iść swoją drogą dzięki swojej pomysłowości, Ty próbujesz oszukiwać. Kiedyś będziesz musiał za to zapłacić – zastanów się, czy ewentualny koszt, który poniesiesz, nie będzie zbyt duży. Nagroda za samodzielne rozwikłanie problemu trwa znacznie dłużej.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Masz wiele do zaoferowania. Nie widzisz tego, bo sam się dobrze nie znasz.

Horoskop dzienny na czwartek dla Baranów Barany mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: To pokora drąży skałę.

Horoskop na czwartek dla Byków Horoskop dla Byków mówi o tym, żebyś korzystał z karnawału. Mamy tylko jedno życie, a zabawa to jeden z najpiękniejszych jego kolorów. Nie musisz wiecznie żyć w ascezie i wyrzucać sobie każdą przyjemność. Twój porywczy charakter ma swoje dobre strony – kochasz życie i chcesz widzieć różne jego odcienie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Dyscyplina może być twoją najlepszą wskazówką.

Horoskop na dziś (16.12.2021) dla Bliźniąt Bliźniętom trudno będzie o prawidłową ocenę rzeczywistości. Będą myśleć życzeniowo, bo to ułatwia im trzymanie się własnej drogi, bez specjalnego oglądania się na innych. Upór Bliźniąt nie jest agresywny, ale konsekwentny. Księżyc w sekstylu z ich patronem pomoże im w realizacji planów, lecz należy zachować ostrożność. Opozycja Słońca do Urana zapowiada pogorszenie nastroju Bliźniąt i brak wsparcia ze strony otoczenia, które może nie podzielać ich punktu widzenia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Nie musisz się mścić, zemsta przyjdzie sama, prędzej czy później.

Horoskop dzienny na czwartek dla Raków W najbliższym czasie Raki mogą balować do woli, bo czeka je udany miesiąc. Będą miały powodzenie, jak żaden inny znak Zodiaku. Dlatego nie powinny odrzucać zaproszeń na imprezy; te wolne mogą poznać kogoś ważnego, a zajęte odświeżą uczucia w związkach. Raki staną się sentymentalne, czułe, wiele osób będzie chciało się z nimi spotkać, żeby ogrzać się w ich cieple. Warto poświęcić sporo uwagi nowym znajomym, bo mogą to być przyjaciele na całe życie. Takim ciekawym kontaktom sprzyja Wenus w sekstylu do Urana.

Porada z horoskopu na dziś (16.12.2021) dla Raków: Nie ma nic złego w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju.

Horoskop na dziś (16.12.2021) dla Lwów Jeśli Lwy od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Lwy powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Porada z horoskopu na dziś (16.12.2021) dla Lwów: Niepotrzebnie przejmujesz się wadami innych. One nie są wymierzone w Ciebie.

Horoskop dzienny na czwartek dla Panien Jeśli w jakiejś grupie czujesz się wiecznie stłamszony, zaczniesz zamykać się w sobie. Nie ma sensu tkwić w zespole, który nie pozwala Ci rozwijać swoich zalet. Jeżeli masz taka możliwość, zrezygnuj z miejsc, które nie wpływają na Ciebie dobrze. Poszukaj przestrzeni, która pozwoli Ci na rozwijanie swoich talentów.

Porada z horoskopu na dziś (16.12.2021) dla Panien: Droga do sukcesu jest długa i wyboista.

Horoskop na czwartek dla Wag W życiu Wag nastąpi ruch, spadnie na Was wiele zadań, również życie osobiste oraz zdrowie będzie wymagało uwagi i porządków. Mimo to Wagi spełnią oczekiwania, a w zachowaniu równowagi pomoże im sztuka, którą bardzo się zainteresują. Jednak Wagi, spokojne o świat zewnętrzny, najwięcej uwagi poświęcą sobie.

Porada z horoskopu na dziś (16.12.2021) dla Wag: Kochasz życie, ale ono czasami daje się we znaki. Nie zawsze udaje Ci się przezwyciężyć smutek, gdy dzieje się coś nie po Twojej myśli. Musisz nauczyć się, jak łapać równowagę. Czasami konieczne jest schowanie dumy do kieszeni, czasami musisz przesunąć granicę bólu.

Horoskop na dziś (16.12.2021) dla Skorpionów Najbliższy czas nie będzie dla Skorpionów łatwy. Niekorzystny wpływ Plutona potęguje obawy i lęki, Saturn przypomina o tym, że czas nieubłaganie mija. Kwadratura Merkurego z Plutonem zabija radość, bo odbiera pieniądze i zdrowie, a nierzadko niszczy związek, w którym trwa się jedynie dla korzyści. Jednak sekstyl Merkurego z Jowiszem złagodzi straty i sprawi, że Skorpiony w tych wszystkich kłopotach mogą liczyć na trochę szczęścia.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Nie martw się niespełnionym marzeniem. Masz mnóstwo czasu na wykreowanie nowych.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców Strzelce będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Strzelce nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Strzelce czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Strzelce poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Strzelce będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Strzelce być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Strzelców były słuszne. W młodości Strzelce sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Bądź najlepszą wersją siebie - nie nakładaj na swoje życie nierealnych ram.

Horoskop dzienny na czwartek dla Koziorożców Koziorożce staną się silniejsze, nie będą już stać bezradnie przed każdą przeszkodą. Gwiazdy ogólnie Koziorożców nie rozpieszczają, będą więc musiały liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Koziorożce muszą być przygotowane na miłe niespodzianki, po prostu pewne problemy zostaną nagle zmiecione pod dywan.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Tęsknota umacnia, jeśli jest dobrze postrzegana i dozowana.

