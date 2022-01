Horoskop dzienny na dziś (7.01, piątek). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Wodniki niedługo poczują się docenione i rozpieszczane. Dzięki koniunkcji Księżyca z Neptunem, w różnych sporach Wodniki będą miały rację. Zostaną pochwalone za swoje osiągnięcia, do czego przyczyni się także sekstyl Słońca z Neptunem. Taki układ sprzyja też odświeżaniu przyjaźni, a także kontaktom z osobami, które mogą im pomóc w karierze. Dlatego Wodniki nie powinny w najbliższym czasie odrzucać zaproszeń, nawet takich, które wydadzą im się nudne. Wyjście z domu może być opłacalne. Gdy Wenus wejdzie do znaku Wodników, mogą liczyć na powodzenie w miłości.

Horoskop na dziś (7.01.2022) dla Ryb

Idealizm zodiakalnych Ryb może ich doprowadzić do kryzysu. To nie będzie łatwy czas, a z kłody pod nogi będą rzucane ze wszystkich stron. Nadchodzący czas zweryfikuje wiele przekonań i nadziei Ryb i, niestety, okażą się one złudne i zawodne. To z kolei spowoduje wycofanie się i ograniczenie kontaktów społecznych.