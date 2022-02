Horoskop dzienny na dziś (4.02, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na dziś? Zobacz, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w piątek 4.02.2022. Czy będzie to coś złego? Sprawdź horoskop na dziś (piątek, 4.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na piątek dla Wodników Wodniki powinny być czujne i mieć oczy szeroko otwarte - zarówno szanse, jak i zagrożenia przyjdą z najmniej oczekiwanej strony. Samotne Wodniki, jeśli nie przegapią otrzymywanych sygnałów, mogą spotkać na swojej drodze osobę, która wniesie do ich życia powiew świeżości, a także wypełni lukę samotności. Będzie to również dobry moment dla Wodników na przeanalizowanie i spisanie tego, co chcą osiągnąć w najbliższym czasie - na polu zawodowym, prywatnym, ale także jeśli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie pasji. Najbliższe dni nadadzą się do dbania o swoje hobby lub znalezienie zupełnie nowej zajawki.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Zobacz w lustrze swoje prawdziwe oblicze.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Ryb Ryby będą mogły cieszyć się dobrym zdrowiem i wewnętrznym spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co można zrobić pozytywnego z życiem. Wszystkie okazje i szanse, które przychodzą, powinny być wykorzystane. Zdrowie psychiczne jest równie ważne, co dobra kondycja fizyczna. Lepiej nie zaniedbywać żadnej z tych dziedzin, bo dobra passa może zostać szybko przerwana.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Tajemnice przestają być tajemnicami szybciej niż myślisz.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Barany czeka kilka słabszych chwil. Może zacząć się niepozornie - od uczucia ciągłego zmęczenia, czy niewyleczonego przeziębienia. Lepiej jednak nie lekceważyć tego i słuchać swojego organizmu. Wbrew pozorom, ciało wysyła wiele cennych komunikatów, których nie powinniśmy ignorować.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Baranów: Rzadko kiedy konieczne jest długie oczekiwanie na zmianę, jeśli pracujesz szczerze nad sobą.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Byków Byki będą się czuły nieco stłamszone. Przed nimi dość ważny życiowy egzamin. Przejdą go dobrze, ale swoje odczują. Trzeba pamiętać, żeby wyciągać wnioski z tego, co dzieje się wokół. Lepiej nie ignorować znaków, które regularnie do nas docierają.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Pokochaj siebie tak, jak chciałbyś, żeby inni cię kochali.

Horoskop na piątek dla Bliźniąt To dla Bliźniąt świetny czas na wykorzystanie swojej wrodzonej empatii i chęci niesienia dobra, działania dla idei. Może dobrym pomysłem będzie udzielanie się jako wolontariusz w schronisku, a może pomoc przy organizacji festiwalu muzycznego? Możliwości jest naprawdę wiele, a połączenie przyjemnego z pożytecznym przyniesie Ci jeszcze większą frajdę!

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Życie jest piękne, ponieważ jest chaotyczne.

Horoskop na piątek dla Raków Raki niedługo poczują się docenione i rozpieszczane. Dzięki koniunkcji Księżyca z Neptunem, w różnych sporach Raki będą miały rację. Zostaną pochwalone za swoje osiągnięcia, do czego przyczyni się także sekstyl Słońca z Neptunem. Taki układ sprzyja też odświeżaniu przyjaźni, a także kontaktom z osobami, które mogą im pomóc w karierze. Dlatego Raki nie powinny w najbliższym czasie odrzucać zaproszeń, nawet takich, które wydadzą im się nudne. Wyjście z domu może być opłacalne. Gdy Wenus wejdzie do znaku Raków, mogą liczyć na powodzenie w miłości.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Raków: Nie musisz się mścić, zemsta przyjdzie sama, prędzej czy później.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Lwów Lwy trochę odpoczną od tego ściskającego je jak w imadle gnębiciela, który od dłuższego czasu działa na ich korzyść, ale metodą bardzo bolesną. Pozrywał słabe związki, wrzucił zawodowo na głęboką wodę, zerwał łuski z oczu. Lwy będą mniej zestresowane. Lwy nawet trochę poszaleją i zabawią się, ale gwiazdy przywołają je do porządku. Lwy do ekscesów się nie nadają.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Lwów: O zdrowie należy dbać cały czas, nie tylko od święta.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Panien Kiedy Księżyc wejdzie do znaku Panien, wzmocnią się takie cechy jak szczerość, idealizm i humanitaryzm. Chcąc nie chcąc, nie potrafią nikogo zostawić w potrzebie. Z drugiej strony Panny są zaborcze wobec bliskich, więc udzielanie pomocy jest także formą ich kontroli. Przed przesadnym wtrącaniem się w cudze życie chroni jednak ich wewnętrzne poczucie sprawiedliwości.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Panien: Idź swoim tempem, nie porównuj się do innych.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Wag Wagi nie powinny zapominać o wypoczynku. Z jednej strony skumulują się obowiązki zawodowe i rodzinne, ale wiele zadzieje się także w sferze uczuć. W podejmowaniu decyzji najlepszym doradcą Wag będzie intuicja. Nie dotyczy to jednak sfery finansowej, w której ważne kroki najlepiej będzie odłożyć na kilka tygodni. Osoby spod znaku Wag mogą zmagać się ze zmiennymi nastrojami i niepewnością co do własnych uczuć. By nie zaszkodzić przez to ważnym dla nich relacjom, powinny powściągnąć język, a z najbardziej zaufanymi osobami szczerze porozmawiać o przeżywanych trudnościach.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Twoje zranione serce może być uleczone tylko przez Ciebie.

Horoskop na dziś (4.02.2022) dla Skorpionów Skorpiony będą w dobrym nastroju. Ich portfele nareszcie staną się grubsze, Skorpiony będą mogły sobie pozwolić na wydatek, o którym myślały od dawna. Otrzymają również wiele dowodów sympatii, nawet nieprzyjazne dotąd osoby okażą Skorpionom życzliwość. Warto z tego skorzystać.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Skorpionów: Nie bój się oceny, większość osób tak naprawdę interesuje się wyłącznie sobą.

Horoskop na piątek dla Strzelców W najbliższym czasie wszystkie drobne sprawy pójdą Strzelcom jak po maśle, ale z ważnymi będzie trudniej. Strzelce będą więc musiały wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, wytrwałością i lojalnością. Tym razem nie uda się im wycofać przy pierwszym zagrożeniu, jak często maja w zwyczaju. Wzmocni się konserwatyzm Strzelców, jeszcze bardziej będą cenić dom i rodzinę. Chciałyby się tam schować przed brutalnym światem. Będą czuć się jak na huśtawce, coś zyskają, żeby szybko stracić. Ale koniec końców poradzą sobie z przeciwnościami. Sprzyjają im wtedy aż trzy planety - Jowisz, Wenus i Mars.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Twój upór może szkodzić przede wszystkim Tobie.

Horoskop dzienny na piątek dla Koziorożców Wszystko wskazuje na to, że osoby spod tego znaku zodiaku nabiorą wiatru w żagle. Na horyzoncie Koziorożców pojawi się nowa osoba, która może sporo namieszać w ich życiu i zmienić je. Czy na lepsze? To zależy już od czujności Koziorożców. Warto wykorzystać zdolność zaskarbiania sympatii innych, ale stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Porada z horoskopu na dziś (4.02.2022) dla Koziorożców: Zanim zdecydujesz się na dużą zmianę, daj sobie kilka dni na przemyślenia.

