Horoskop dzienny na dziś (3.02, czwartek). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień?

Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Wodników. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Otwarte i towarzyskie z natury Byki czasem zbyt łatwo ulegają urokowi innych osób i przymykają oko na pewne sprawy. Ktoś jednak może chcieć to wykorzystać, co sporo namiesza w życiu Byków. Osoby pod tego znaku powinny więc zwiększyć dystans i bacznie obserwować swoje otoczenie.

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

Raki będą zajęte wieloma sprawami, ale będzie to ruch jakby z rozpędu. Silny wpływ Księżyca wskazuje na to, że wiele Raków znajdzie się w nastroju refleksyjnym, nawet melancholijnym. Mimo złych nastrojów, Merkury ze swoim workiem pieniędzy będzie je wspierał. Raki są ideowe, lubią mieć pełen portfel i coś na czarną godzinę. Rakom zabraknie namiętności, Wenus konsekwentnie omija ten znak.

Horoskop na czwartek dla Lwów

Lwy uświadomią sobie, że nie o wszystkie sprawy warto walczyć aż do utraty tchu. W pędzie codziennych spraw warto natomiast co jakiś czas się zatrzymać i z pozycji obserwatora przyjrzeć własnej pozycji. Taka autorefleksja nieuchronnie czeka Lwy. Z nią zaś może się wiązać poczucie zagubienia, jeśli okaże się, że rzeczy, o które się zabiega, dawno straciły wartość. Uświadomienie sobie tego, pozwoli jednak uwolnić się od tego, co od dawna było obciążeniem i na nowo obrać drogę do spełnienia.