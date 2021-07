Horoskop dzienny na dziś (30.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na piątek

Horoskop na dzisiaj (30.07.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na dziś ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na piątek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez wiele tysiącleci ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi twój horoskop na dzisiaj (30.07.2021).

Horoskop na piątek dla Wodników Zaczynasz dostrzegać, że oszustwo zawsze wyjdzie na jaw. Trochę Cię to przeraża, aczkolwiek dzięki temu spostrzeżeniu masz szansę wyprostować swoje życie. Bądź odważny – na szali waha się Twoje szczęście. Żeby wyprostować swoje życie przede wszystkim skup się na poprawnej ocenie sytuacji, w której się znalazłeś. Być może będziesz potrzebował dużo czasu, żeby realnie oszacować, w jakim miejscu znalazłeś się w wyniku podjętych wcześniej decyzji.

Porada z horoskopu na piątek dla Wodników: Twoje życie w całości zależy od Ciebie.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na dziś (30.07.2021) dla Ryb Ryby będą musiały rozliczyć się z echami przeszłości. Chaos w jakiejkolwiek postaci nie będzie sprzyjał w rozwoju Ryb. Właśnie dlatego lepiej zamknąć w przeszłości to, co powinno od dawna się tam znajdować. Nie rozpamiętuj, ale też nie lekceważ tego, co może mieć odbicie dzisiaj.

Porada z horoskopu na dziś (30.07.2021) dla Ryb: Na drugim brzegu znajdziesz ciekawe informacje.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Barany zajmą się sprawami sercowymi i rodzinnymi. Sprzyjają im gwiazdy, śmiało więc mogą ruszać na różne podboje. Nawet ryzykowne przedsięwzięcia mają zielone światło. Barany będą cieszyć się ogólną sympatią. Po niedawnych burzach lepiej ułożą się Baranom sprawy osobiste. Najbliższy czas przyniesie im niespodziewaną wiadomość, z której bardzo się ucieszą.

Porada z horoskopu na dziś (30.07.2021) dla Baranów: Cisza to niekoniecznie nuda.

Horoskop na piątek dla Byków Byki mogą korzystać z dobrej passy. W dodatku Księżyc utworzy sekstyl z Jowiszem, Byki zostaną w tym czasie obdarzone sporą dawką intuicji. Będą doskonale wiedzieć, co dla nich najlepsze i nawet w ciemnościach znajdą konfitury. Mimo tego Byki będą się zamartwiać, bo skuszone łaskawością gwiazd, zaplanują ważne zmiany w życiu. A to może być kosztowne. Tymczasem Merkury w kwadraturze przypomina, że wiele planów Byków wymaga środków, których jeszcze nie ma.

Porada z horoskopu na dziś (30.07.2021) dla Byków: Każda twoja decyzja zmienia trochę świat wokół ciebie.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Dobrą radą dla Bliźniąt na zbliżający się czas jest opracowanie szczegółowych celów i zastanowienie się nad tym, co chcą osiągnąć. Aura będzie sprzyjać powiększaniu produktywności i efektywności. Jeżeli Bliźnięta chciały coś zrealizować, ale do tej pory się nie udało, warto podjąć kolejną próbę właśnie teraz - szanse na powodzenie będą większe. Dobrze będzie im się również wiodło w życiu prywatnym - relacje z bliskimi wyjdą na prostą, a bliskość z partnerem będzie pozytywne dla obu stron.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Nie spodziewaj się wygranej, jeśli robisz wszystko, żeby przegrać.

XANDRA POLECA Nie mów tak zagranicą!

Horoskop dzienny na piątek dla Raków Raki poczują się nieco osamotnione. Rutyna, brak większych perspektyw na zmianę zaczną je dobijać. Myśl o tym, że wiele decyzji już zapadło, może je doprowadzić do szału. Na szczęście pod koniec miesiąca przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na lepsze jutro.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Nie martw się zemstą.

XANDRA POLECA Masz to w paszporcie? W tych krajach możesz mieć problem

Horoskop na dziś (30.07.2021) dla Lwów Księżyc wchodzi do znaku Lwów, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Lwy do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Lwy będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na piątek dla Lwów: Jeśli myślisz, że twoje życie zależy wyłącznie od ciebie, mylisz się.

Horoskop na dziś (30.07.2021) dla Panien W najbliższym czasie Panny będą się cieszyć, bo ważne planety będą się wprost ścigać, żeby udzielić im wsparcia. Panny mogą też liczyć na dobre okazje finansowe i towarzyskie. Wzmocni się ich intuicja, współczucie dla innych i odpowiedzialność za bliskich. Nareszcie Panny będą rozumieć ludzi.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Pozwól sobie na luz.

Horoskop na dziś (30.07.2021) dla Wag Wagi będą musiały rozliczyć się ze swoich manipulacji. Rozkwitnie to, nad czym pracowało się uczciwie. Z drugiej strony, to, co zostało zaniedbane, zacznie dawać o sobie znać. Niektórych spraw już się nie da odwrócić. Pomimo wszelkich nadziei, trudno będzie odbudować zaufanie u tych, których się oszukało.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: Na najlepsze czeka się najdłużej.

Horoskop na dziś (30.07.2021) dla Skorpionów Skorpiony powinny skupić się na swoim zdrowiu – w każdym znaczeniu tego słowa. Pamiętaj, że każda emocja odbija się na Twojej fizyczności. Jaki stan ducha, taki stan ciała. Nie zapominaj o tym! Jeśli poświęcisz odpowiednią ilość czasu na swoje zdrowie, będziesz mógł stawić czoła trudniejszym wyzwaniom, które czekają tuż za rogiem.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Sam dla siebie możesz być zarówno wrogiem, jak i przyjacielem.

XANDRA POLECA Zachcianki jedzeniowe świadczą o tym, jakie masz niedobory

Horoskop dzienny na piątek dla Strzelców Strzelce będą cieszyć się sympatią nie tylko bliskich, ale i całego otoczenia. Na Strzelce spadnie wiele obowiązków, nastrój im się nieco pogorszy. Gwiazdy wzmocnią ich intuicję, będą podświadomie wiedzieć, czego ludzie od nich oczekują. Trafnie też odczytają cudze emocje. Sprawy uczuciowe toczą się spokojnie, ale o miłość trzeba dbać. Strzelce czekają rozmowy na temat przyszłości ich związków, ale żadnych dramatów nie widać. Strzelce mają zwykle dobrą kondycję i rzadko dopada je jakaś przewlekła choroba. Szybko też wracają do zdrowia, gdy zdarzy im się jakaś infekcja. Muszą dbać o dietę i wątrobę, uważać na urazy podczas uprawiania sportu oraz na choroby odzwierzęce.

Porada z horoskopu na dziś (30.07.2021) dla Strzelców: Rozwaga i cierpliwość to cnoty tak silne i piękne jak odwaga i pasja. Miej każdą z nich i dobrze nimi kieruj.

XANDRA POLECA Mały tatuaż - oto najpiękniejsze wzory

Horoskop dzienny na piątek dla Koziorożców Koziorożce będą teraz myśleć o ustatkowaniu się. Zmiany zapowiadają się pomyślnie, ale lepiej podejmować decyzje na chłodno. W najbliższym czasie Koziorożce staną się bardziej empatyczne, wyczują złe intencje. Trygon Wenus z Uranem zapowiada, że odnowienie starych kontaktów może okazać się korzystne, na przykład dla spraw zawodowych. Ale z rewolucjami w życiu miłosnym ostrożnie, bo według astrologów Wenus nie lubi się z Uranem, więc takie zmiany są ryzykowne.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Pewność siebie nie jest dana z góry, należy ją budować.