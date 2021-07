Horoskop dzienny na dziś (29.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na czwartek

Horoskop dla Ryb każe cieszyć się z małych sukcesów. Daj sobie chwilę na radość spowodowaną wygranym etapem. Bałeś się, że nie dasz sobie rady? Zauważ, jak wiele przeszkód udało ci się w ostatnim czasie pokonać. Musisz siebie docenić z kilku powodów. Po pierwsze, tuż za rogiem czekają kolejne wyzwania (i to związanie z dużą odpowiedzialnością). Poza tym gnuśnienie zaczyna się od negatywnej myśli i braku wytchnienia.

Nie bój się pasji, fascynacja doprowadzi Cię do sukcesu.

Baranom najlepiej powiodą się zadania już wcześniej podjęte, zaczynanie nowych projektów jest ryzykowne. W nadchodzącym czasie Barany będą silnie skupiać się na sobie, co utrudni im współpracę z innymi. Mogą kogoś obrazić i nie unikną konfliktów, a jednocześnie taki aspekt sprawia, że Barany znajdą wyjście ze skomplikowanych sytuacji. Słońce ujawnia dobre cechy i intencje Baranów, a zwłaszcza ujmowanie się za skrzywdzonymi.

Horoskop na dziś (29.07.2021) dla Byków

Sporo zmian na horyzoncie! Pora wziąć się za bary z tym, co już od dawna ciąży w życiu – Byki moga liczyć na łaskawość losu i powinny to wykorzystać. To dobry czas na zmianę nielubianej pracy na inną albo zakończenie związku, który od dawna nie daje radości i satysfakcji. Jak zawsze przy tak wielkich zmianach, nie będzie łatwo, ale gwiazdy zwiastują, że obejdzie się bez większych problemów.