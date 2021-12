Horoskop dzienny na dziś (26.12, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na dziś? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w niedzielę 26.12.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na dziś (niedzielę, 26.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Wodników Wodniki są pełne energii, potrafią też mocno zaangażować się w podejmowane zadania. Te cechy świetnie przydają się w życiu. W najbliższym otoczeniu Wodników - u przyjaciół lub rodziny, pojawią się problemy, których rozwiązanie będzie wymagało oddaniu się tej sprawie w stu procentach. Poczucie niesienia pomocy sprawi, że poczujecie ogromną satysfakcję i chęć do dalszego działania, a bliscy poczują, że mogą liczyć na pomoc na każdym życiowym zakręcie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wodników: Nie hamuj swojej prawdziwej wyobraźni, niewykorzystany talent zmienia się w demona.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Ryb Gwiazdy są łaskawe dla Ryb. Otrzymają większą dawkę optymizmu i pozytywnego myślenia o przyszłości, wzmocni się też ich wielkoduszność i serdeczność. Życie towarzyskie Ryb rozkwitnie. Ryby są materialistami, są przyziemne, troszczą się głównie o rodzinną spiżarnię, ale zwrócą uwagę także na sprawy ogólne, społeczne, wyższego rzędu.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Nie myśl o zemście, świat o nią zadba.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Baranów Barany będą bardzo zajęte na zapleczu sprawami osobistymi, bo w uczuciach czeka je zmiana. Baranom sprzyjają gwiazdy, które mogą im wytrzasnąć bardzo wartościowego sojusznika. Barany będą chciały się komuś poddać, lecz będą to tylko złudzenia. Najlepiej, żeby w najbliższym czasie Barany nie wystawiały za wcześnie białych flag.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Pamiętaj, że Twoje ryzyko jest także ryzykiem Twoich najbliższych.

Horoskop na niedzielę dla Byków Horoskop Byków dla mówi o tym, by życie traktować jak lekcję. Wszystko, co Cię spotyka, ma swoją przyczynę. Jeśli będziesz pokorny i zaangażowany, uda Ci się zdobyć to, co dziś wydaje się nierealne. Nie martw się na zapas, ale nie bądź też naiwny. Pomału idź do przodu - wszystkie Twoje starania zbliżają Cię do Twoich marzeń.

Porada z horoskopu na dziś (26.12.2021) dla Byków: Nie spodziewaj się innych wyników, jeśli ciągle robisz to samo.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Bliźniąt W najbliższym czasie Bliźnięta będą mieć miękkie serce i staną się skłonne do wzruszeń. Tak podziała na nie Księżyc w sekstylu do Saturna. Mimo sentymentalnych nastrojów Bliźnięta zawsze pamiętają o swojej skarbonce, pieniężny Merkury w koniunkcji do Saturna nie pozwoli na żadne straty. Kiedy Saturn stworzy koniunkcję z Plutonem, pojawią się sprawy, które mogą mieć znaczenie w dalszym życiu. Decyzje należy podejmować ostrożnie.

Porada z horoskopu na dziś (26.12.2021) dla Bliźniąt: Skup się na tym, co daje Ci frajdę.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Raków Horoskop dla Raków mówi o tym, że potrzebne jest Ci wyciszenie. Musisz mieć chwilę oddechu, żeby złapać dystans do tego, co już się wydarzyło. Skup się na leczeniu ran i spoglądaniu w przyszłość. Cisza i konsekwentne rozwijanie umiejętności będą dla Ciebie najlepsze. Wypoczywaj starannie – czasu przeznaczonego na wyciszenie nie możesz marnotrawić.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Czasami jest się skrzywdzonym, ale czasami krzywda wynika z własnej winy.

Horoskop na niedzielę dla Lwów Lwy odczują tęsknotę za minionym. Będą koniecznie chciały wrócić do tego, co przepadło już bezpowrotnie. Wszystko dlatego, że Lwy znajdą się w sytuacji, do której nie są przyzwyczajone, a która – początkowo! - będzie wydawała się gorsza niż ta, jaką znają z przeszłości. Chaos, który ogarnie Lwy, należy po prostu wytrzymać. Czasami po rezygnacji ze starego trzeba długo czekać na nowe. Z drugiej strony Lwy będą czuły dużo wsparcia od bliskich im osób. Warto w trudnych chwilach zwrócić się do przyjaciół – nie zawiodą, pomogą i odgonią złe myśli.

Porada z horoskopu na dziś (26.12.2021) dla Lwów: To dobry czas na wypoczynek.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Panien Panny będą zajęte wieloma sprawami, ale będzie to ruch jakby z rozpędu. Silny wpływ Księżyca wskazuje na to, że wiele Panien znajdzie się w nastroju refleksyjnym, nawet melancholijnym. Mimo złych nastrojów, Merkury ze swoim workiem pieniędzy będzie je wspierał. Panny są ideowe, lubią mieć pełen portfel i coś na czarną godzinę. Pannom zabraknie namiętności, Wenus konsekwentnie omija ten znak.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Panien: Krzywdzisz innych ze strachu o samego siebie. To kiedyś się odwróci.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Wag Wagi czeka duża ilość refleksji. Zdarzy się wiele i o wielu kwestiach trzeba będzie decydować. Nie ma jednak powodu do obaw - jeśli decyzja będzie przemyślana i odważna, na pewno wszystko się powiedzie. Trzeba jednak pamiętać o tym, by ważnych decyzji nie odkładać na późnej. Stworzony w ten sposób sztuczny spokój bardzo szybko pierzchnie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wag: Nie każdy musi się z Tobą zgadzać.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Skorpionów Skorpiony powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Skorpionów: Wszystko tkwi w okrągłym cyklu. Konsekwencje wreszcie cię dopadną - będą to zarówno nagrody, jak i koszty.

Horoskop na niedzielę dla Strzelców Strzelcom trudno będzie o prawidłową ocenę rzeczywistości. Będą myśleć życzeniowo, bo to ułatwia im trzymanie się własnej drogi, bez specjalnego oglądania się na innych. Upór Strzelców nie jest agresywny, ale konsekwentny. Księżyc w sekstylu z ich patronem pomoże im w realizacji planów, lecz należy zachować ostrożność. Opozycja Słońca do Urana zapowiada pogorszenie nastroju Strzelców i brak wsparcia ze strony otoczenia, które może nie podzielać ich punktu widzenia.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Strzelców: Postaw na kontakt z naturą.

Horoskop na dziś (26.12.2021) dla Koziorożców Koziorożce zdadzą sobie sprawę z tego, że pewne szanse już na zawsze zostały pogrzebane. Nie ma sensu odgrzebywać możliwości, które już minęły. Należy z tego wyciągnąć odpowiednią naukę na przyszłość - trzeba obserwować uważnie rzeczywistość wokół. Pewne szanse i możliwości przyjdą tylko jeden raz.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Koziorożców: Nie ma nic złego w marzeniu o wielkich rzeczach.

