Horoskop dzienny na dziś (25.10, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Gotujące się od dawna w Wodnikach emocje w końcu wybuchną i przełożą się na intensywne działania. Będzie to czas, w którym osoby spod tego znaku zodiaku poczują, że mogą być sprawcze i zaczną to wykorzystywać, angażując się w ważne dla nich sprawy. Te nowo podejmowane działalności tchną wiatr w żagle Wodników, jednak nie powinny przyćmić pozostałych sfer ich życia. Niewłaściwie dzieląc swój czas i uwagę pomiędzy różne sfery, Wodniki mogą bowiem, angażując się w coś dla nich ważnego, jednocześnie stracić coś innego, równie istotnego. Dlatego też powinny uważnie słuchać uwag innych i przyjmować krytykę z pokorą.

Rybom najlepiej powiodą się zadania już wcześniej podjęte, zaczynanie nowych projektów jest ryzykowne. W nadchodzącym czasie Ryby będą silnie skupiać się na sobie, co utrudni im współpracę z innymi. Mogą kogoś obrazić i nie unikną konfliktów, a jednocześnie taki aspekt sprawia, że Ryby znajdą wyjście ze skomplikowanych sytuacji. Słońce ujawnia dobre cechy i intencje Ryb, a zwłaszcza ujmowanie się za skrzywdzonymi.

Byki będą obawiać się teraz nie tylko chorób, ale i nadmiernych wydatków. Ich patron utworzy kwadraturę z Uranem, więc nie jest to czas na szastanie pieniędzmi. W dodatku Mars, który wejdzie do znaku Byków zapowiada problemy z opanowaniem nerwów. Byki nie są jednak z tych, których da się wykorzystać. Ich patron utworzy trygon z Jowiszem, który zablokuje większe straty.

Gwizdy przyniosą Rakom powiew zmian - niestety, również tych negatywnych. Osoby spod tego znaku zodiaku muszą się wykazać wyjątkową czujnością, bowiem cios może przyjść z najmniej oczekiwanej strony. Na wagę złota będzie także umiejętność odłożenia emocji na bok, tak, aby do życiowego starcia podejść z czystą głową. W tym całym szaleństwie Raki nie powinny zapominać o nagradzaniu swoich sukcesów - nawet najmniejsze nagrody pomogą skutecznie naładować baterie. W najbliższych tygodniach Raki szczególną uwagę powinny zwrócić na swoje zdrowie - to dobry moment, aby przejść na zdrowszą dietę, a także wyeliminować ze swojego życia używki. Te nadwyrężają nie tylko stan zdrowia, ale i portfel.

U Panien pojawią się problemy z przeszłości, które trzeba było już dawno załatwić. Panny zajmą się mieszkaniem, może przeprowadzką. Z dużym wysiłkiem, ale uda się jednak Pannom uporać z zaległościom lub chociaż uporządkować swoje sprawy. Gwiazdy popchną je do działania. Ale nie gwałtownie, bo Panny będą w słabszej kondycji i nic je nie zmusi do szybkiej reakcji.

Wagi mają czasem wygórowane ambicje, w nadchodzącym czasie ta wada da o sobie wyraźnie znać. Niedługo mogą mieć trochę zaburzone widzenie rzeczywistości. Utrudni to realistyczną ocenę sytuacji, wzmacni chęć manipulowania ludźmi dla własnych korzyści, zakłóci rozumienie innych.

Koziorożce wreszcie poczują satysfakcję. Po miesiącach ciężkiej pracy nareszcie uda się trochę odpocząć i – przede wszystkim- spojrzeć na wieloletnią pracę z ulgą. Pewne rozdziały zostały nareszcie zamknięte i to przyniesie sporo radości. Niektóre smutki na zawsze pozostaną za Tobą. To doskonała okazja do świętowania.