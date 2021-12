Horoskop dzienny na dziś (20.12, poniedziałek). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Opiekuńcze Wodniki poczują się potrzebne; może będą musiały się kimś zająć albo spadnie na nich większa odpowiedzialność w pracy. Poradzą sobie bez problemów. Wodniki powinny więcej uwagi poświęcić przyjaciołom; to idealny czas na spotkania. Opozycja Księżyca do Jowisza doradza jednak, żeby Wodniki z dobrego serca nie dawały się wykorzystywać.

Kiedy Księżyc wejdzie do znaku Ryb, wzmocnią się takie cechy jak szczerość, idealizm i humanitaryzm. Chcąc nie chcąc, nie potrafią nikogo zostawić w potrzebie. Z drugiej strony Ryby są zaborcze wobec bliskich, więc udzielanie pomocy jest także formą ich kontroli. Przed przesadnym wtrącaniem się w cudze życie chroni jednak ich wewnętrzne poczucie sprawiedliwości.

Nie warto wtedy ryzykować, to czas odpoczynku.

Przed Baranami dobry okres. Najbliższe miesiące przyniosą upragnioną stabilizację i spokój, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Rozwiązanie znajdą także problemy, które zaprzątały Wam w ostatnim czasie głowę. Miejcie oko na swoich najbliższych - będą Was potrzebować, bardziej niż zwykle.

Byki odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Byki będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Byki poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Bliźnięta powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Bliźniąt, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Bliźniąt, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Horoskop dla Raków przestrzega przed łamaniem zasad. Czasami zdarza się, że mamy dosyć nieustannej dyscypliny. To normalne. Są jednak zasady, których nigdy nie można łamać. Nie martw się nadmiernie swoim zniechęceniem. Minie, jeśli będziesz dla siebie odpowiednio wyrozumiały i dasz sobie czas na wzięcie oddechu. Nigdy jednak nie łam zasad, które mają dla Ciebie dużą wartość. Taki krok będzie skutkował późniejszą rozpaczą.

Lwy będą miały wiele pokus. Czasami warto z nich skorzystać. Pragnienie to najlepsza motywacja. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Impulsywność nie zawsze jest pożądana. Niekiedy jednak nieprzemyślana decyzja jest tą najlepszą. Każdy z nas ma wewnętrzną wagę, która pomaga ocenić ryzyko i korzyści. Zaufaj swojej intuicji.

Panny - miejcie się na baczności. W najbliższych miesiącach na drodze Panien pojawi się szansa, która, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z niej, sporo zmieni w ich życiu - zawodowym, jak i prywatnym. Warto mieć oczy szeroko otwarte, bo pewne okazje nie zdarzają się dwa razy. Niech Panny postarają się zrezygnować z nałogów, które rujnują zdrowie - będzie to świetny okres, aby zacząć nowy rozdział, a np. rozpoczynanie zdrowej diety jest wtedy o wiele prostsze.

Znajdź czas tylko dla siebie, co więcej podejmij wyzwanie - postaraj się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądaj Facebooka, nie dodawaj zdjęć na Instagram. Zamiast tego pospaceruj, zastanów się nad tym, co sprawia Ci prawdziwą i ogromną przyjemność. Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Strzelce niedługo poczują się docenione i rozpieszczane. Dzięki koniunkcji Księżyca z Neptunem, w różnych sporach Strzelce będą miały rację. Zostaną pochwalone za swoje osiągnięcia, do czego przyczyni się także sekstyl Słońca z Neptunem. Taki układ sprzyja też odświeżaniu przyjaźni, a także kontaktom z osobami, które mogą im pomóc w karierze. Dlatego Strzelce nie powinny w najbliższym czasie odrzucać zaproszeń, nawet takich, które wydadzą im się nudne. Wyjście z domu może być opłacalne. Gdy Wenus wejdzie do znaku Strzelców, mogą liczyć na powodzenie w miłości.

Horoskop na poniedziałek dla Koziorożców

Koziorożce mogą mieć trochę stresu. Co gorsza, nie będą mieć żadnego wpływu na poprawę sytuacji. Wszystko dlatego, że nieprzyjemności dotkną ich najbliższych. Warto w takich chwilach nauczyć się dystansu – tylko w ten sposób uda się zdrowo i racjonalnie podejść do niekomfortowego doświadczenia. Nawet jeśli pragniesz wszystko kontrolować, niestety nigdy nie będzie to możliwe.