Horoskop dzienny na dziś (20.11, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Przeczytaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na dzisiaj? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 20.11.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (sobotę, 20.11.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników Wodniki świetnie odnajdują się w nowych miejscach i sytuacjach, więc dobrym pomysłem dla osób spod tego znaku zodiaku będzie wyruszenie w podróż. Trip po europejskich stolicach? A może podróż do Afryki? A może zdecydujesz się wsiąść do pociągu byle jakiego i pojechać w nieznanym kierunku? Każda opcja, która pozwoli na poznanie nowego miejsca i kultury sprawi, że Wodniki doładują swoje baterie na kolejne miesiące pełne pracy i codziennych obowiązków.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Nie bój się pasji, fascynacja doprowadzi Cię do sukcesu.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na sobotę dla Ryb Nadchodzący czas przyniesie Rybom więcej optymizmu, ale i próżności. Wzmocni się też ich zarozumiałość, co denerwuje innych. Już niedługo wiele Ryb zechce zmieniać swoje otoczenie, taką pokusę zsyła im Merkury w trygonie z Uranem. Można być jednak pewnym, że zachowają rozsądek.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Nigdy nie wiesz wszystkiego.

Horoskop na sobotę dla Baranów Zbliżające się tygodnie będą dla Baranów czasem robienia porządków. Pora oczyścić swoje życie z toksycznych relacji, które z pozoru wydają się niegroźne, niosą istne spustoszenie. Najtrudniejsze dla Baranów będzie uświadomienie sobie tego, że osoba, którą uważały za przyjaciela, partnera czy bliskiego współpracownika przynosi o wiele więcej złego, niż dobrego. Warto podjąć wysiłek - na końcu tej drogi czeka przystań, wolna od niszczących znajomości. Teraz będzie także dobry moment na potraktowanie porządków w sposób dosłowny. Nawet drobne odświeżenie mieszkania, pomalowanie ścian, czy pozbycie się ubrań, które zalegają w szafie przyniesie ożywczy powiew świeżości.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Baranów: Twoja odwaga i wewnętrzny ogień mogą dać Ci zwycięstwo.

Horoskop dzienny na sobotę dla Byków Minimalizm, to słowo, z którym Byki powinny się zaprzyjaźnić. Szafa pełna ubrań, półki uginające się od kosmetyków, piwnica pełna gadżetów majsterkowicza? Byki mają tendencję do rozrzutności i kupowania kolejnych i kolejnych, często niepotrzebnych rzeczy. Ukłon w stronę minimalizmu pozwoli nie tylko zapanować nad chaosem w domu, ale także dobrze wpłynie na domowy budżet. Uporządkowanie przestrzeni obudzi w Bykach niezwykłe pokłady kreatywności, które z powodzeniem wykorzystają w swoich służbowych obowiązkach. To z kolei sprawi, że wymkną się ze szponów codziennej rutyny i znajdą prawdziwą satysfakcję w tym, czym się zajmują.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Byków: Doceń dobre rady prawdziwych przyjaciół.

Horoskop dzienny na sobotę dla Bliźniąt Bliźnięta będą cieszyć się sympatią nie tylko bliskich, ale i całego otoczenia. Na Bliźnięta spadnie wiele obowiązków, nastrój im się nieco pogorszy. Gwiazdy wzmocnią ich intuicję, będą podświadomie wiedzieć, czego ludzie od nich oczekują. Trafnie też odczytają cudze emocje. Sprawy uczuciowe toczą się spokojnie, ale o miłość trzeba dbać. Bliźnięta czekają rozmowy na temat przyszłości ich związków, ale żadnych dramatów nie widać. Bliźnięta mają zwykle dobrą kondycję i rzadko dopada je jakaś przewlekła choroba. Szybko też wracają do zdrowia, gdy zdarzy im się jakaś infekcja. Muszą dbać o dietę i wątrobę, uważać na urazy podczas uprawiania sportu oraz na choroby odzwierzęce.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Bliźniąt: Każdy sukces zmienia się w żal.

XANDRA POLECA Za grosz kultury! Wkurzające zachowania w sklepach

Horoskop na sobotę dla Raków Do znaku Raków wejdzie Księżyc, pomyślą wtedy o rozrywkach. Raki zajmą się jednak swoją rodziną. Mogą wzmocnić się takie cechy jak wybuchowość czy mściwość, ale też wspaniałomyślność i dobra współpraca. Raki przede wszystkim są łaskawe dla tych, którzy je chwalą. Nie wszystkim to się spodoba. W tym okresie Raki będą musiały sobie poradzić z kłopotami, które same sobie napytały. Opozycja zmiennego Urana doradza im, żeby pod wpływem emocji nie dokonywały radykalnych zmian w życiu.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Raków: Po każdej bitwie przychodzi błogosławiona cisza.

XANDRA POLECA Tego NIE MOŻESZ robić w samochodzie, bo dostaniesz mandat

Horoskop na dziś (20.11.2021) dla Lwów Lwy nie będą w najbliższym czasie za bardzo zapracowane, gwiazdy nie każą im biegać za każdym zleceniem. I tak będą robić dobre wrażenie. Wenus w sekstylu z Jowiszem zapewnia im stabilizację i dawkę szczęścia. Muszą tylko uważać na to, żeby nie wpadać w konflikty, bo w starciach nie wygrają, zapowiada to kwadratura Marsa. Unikając kłótni i konfrontacji, do czego zresztą nie trzeba Lwów namawiać, nie będą rozpaczać.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Lwów: Staraj się być bardziej przewidujący.

XANDRA POLECA Te role miał zagrać ktoś inny - tak wyglądałyby hity filmowe

Horoskop na dziś (20.11.2021) dla Panien Horoskop dla Panien to wskazówka dotycząca konieczności złapania równowagi. Panny powinny skupić się na swoim bezpieczeństwie. Wcześniej zaryzykowały dużo, teraz czas na podsumowania. To, co wydarzyło się w przeszłości i na co nie masz wpływu, zostaw w przeszłości. To, co powinieneś naprawić - napraw jak najszybciej. Bądź ze sobą szczery, ponieważ potrzebujesz równowagi.

Porada z horoskopu na dziś (20.11.2021) dla Panien: W pośpiechu możesz przeoczyć ważne szczegóły.

XANDRA POLECA Trzymaj się z dala od tych urządzeń! Promieniowanie szkodzi

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Wagi będą spokojne, cierpliwe i wytrwałe. Znajdziecie w sobie mnóstwo pokładów siły, o które sami siebie nie podejrzewacie. Wykorzystajcie swoją moc do szczytnych celów - wesprzyjcie swoich bliskich i wyprostujcie to, co zawsze chcieliście wyprostować. Teraz będzie ku temu okazja.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wag: Pozbądź się wszystkiego, co stare i przynosi złe wspomnienia.

XANDRA POLECA Od DRESU do SUKCESU. Ci celebryci zaczynali na blokowiskach

Horoskop na dziś (20.11.2021) dla Skorpionów Skorpiony powinny skupić się na rodzinie. To rodzina jest centrum twojej tożsamości. Im więcej w nią zainwestujesz, tym więcej uda ci się z niej wyciągnąć. Nie obawiaj się uczuć, które targają tobą w związku z myślami o rodzinie. Otwórz się na miłe doświadczenia. Twoja odwaga w tym względzie zaowocuje – paradoksalnie – większym spokojem i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Jeśli coś musisz skończyć, skończ to bez wahania.

Horoskop na sobotę dla Strzelców Strzelce będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Strzelce będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Często to, co jest w cieniu, jest najciekawsze.

XANDRA POLECA Najlepsze smaki z dzieciństwa, których dzisiaj już nie ma

Horoskop na dziś (20.11.2021) dla Koziorożców Wiele nieprzyjemnych rozdziałów, które rozpoczęły się kilka lat temu wreszcie zostaną zamknięte. Będzie wiele okazji do świętowania. Z drugiej strony na jaw może wyjść długo skrywane kłamstwo. Kłamanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. To duże ryzyko.

Porada z horoskopu na sobotę dla Koziorożców: Miłość czasem boli, ale dzięki temu czujesz, że żyjesz.

XANDRA POLECA Masz to w paszporcie? W tych krajach możesz mieć problem

Niebezpieczne antybiotyki