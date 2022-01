Horoskop dzienny na dziś (20.01, czwartek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na dziś? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 20.01.2022. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na dziś (czwartek, 20.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników Horoskop dla Wodników podpowiada, żeby zrezygnować z niemożliwości. Jeśli pewne marzenia są po prostu mrzonkami, musisz je zostawić. Dzięki temu znajdziesz miejsce na realizowanie prawdziwych pasji. Z całą pewnością uda ci się znaleźć coś, co sprawi ci przyjemność w realnym świecie. Pamiętaj – nie wszystkie piękne rzeczy przychodzą wraz z fanfarami.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: To co musi się wydarzyć, wydarzy się, nawet jeśli tego nie chcesz.

Horoskop na dziś (20.01.2022) dla Ryb Horoskop dla Ryb nie pozostawia wątpliwości – idą zmiany! Z pewnością Ryby nie będą mogły narzekać na nudę, ale nie oznacza to, że wszystkie sprawy w ich życiu będą układały się pomyślnie. W obliczu burz i sztormów, które czekają je na gruncie zawodowym, nie powinny jednak tracić z oczu pozostałych sfer życia – tam bowiem mogą liczyć na oparcie. Choć Rybom może nie być łatwo, to jednak będą mogły w końcu liczyć na upragniony spokój.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Wszystko się ujawnia. Kiedy spadnie na Ciebie światło, zadbaj o to, żeby oczom innych nie ukazała się zgnilizna.

Horoskop na dziś (20.01.2022) dla Baranów Barany powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Baranów, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Baranów, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Nie uciekniesz przed samym sobą.

Horoskop na czwartek dla Byków Dla Byków nastanie burzliwy czas. Wszystko za sprawą tego, że w najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Bykom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Byki, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyńcie drugiemu, co wam nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na was odbić i spowodować negatywne konsekwencje. Byki będące w związkach mają przed sobą naprawdę udany czas - temperatura będzie naprawdę gorąca! Dla singli to świetny czas na poznanie drugiej połówki albo niezobowiązującą znajomość - gwiazdy będą temu sprzyjać!

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Nie zostawiaj decyzji losowi, bo ten się za to zemści.

Horoskop na czwartek dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt sugeruje zrównoważenie siły. Nie możesz bez wytchnienia pracować non stop. Po pierwsze – dojdzie do przepalenia Twojej kreatywności. Ponadto koncentrując się na jednym zadaniu, nie widzisz zaniedbań w innych partiach Twojego życia. Żeby czuć satysfakcję z wygranej, musisz mieć do czego wrócić.

Porada z horoskopu na dziś (20.01.2022) dla Bliźniąt: Pamiętaj, że cokolwiek się stanie, Twój talent zawsze się obroni.

Horoskop na dziś (20.01.2022) dla Raków W najbliższym czasie Raki mogą balować do woli, bo czeka je udany miesiąc. Będą miały powodzenie, jak żaden inny znak Zodiaku. Dlatego nie powinny odrzucać zaproszeń na imprezy; te wolne mogą poznać kogoś ważnego, a zajęte odświeżą uczucia w związkach. Raki staną się sentymentalne, czułe, wiele osób będzie chciało się z nimi spotkać, żeby ogrzać się w ich cieple. Warto poświęcić sporo uwagi nowym znajomym, bo mogą to być przyjaciele na całe życie. Takim ciekawym kontaktom sprzyja Wenus w sekstylu do Urana.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Warto korzystać z życia, ale należy znać umiar.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Lwy, które są już dość zmęczone pędem życia, z radością przyjmą stabilizację, którą przyniesie zbliżający się czas. Tempo większości sfer życia Lwów zwolni, co z kolei pozwoli uniknąć większych, poważniejszych problemów. Warto wykorzystać tak sprzyjające okoliczności do tego, by zadbać o zdrowie oraz rodzinę, dla których w natłoku innych zajęć zawsze było nieco za mało czasu. Przede wszystkim jednak gwiazdy dla Lwów wskazują, że wreszcie znajdą one czas dla siebie.

Porada z horoskopu na dziś (20.01.2022) dla Lwów: Musisz uzbroić się w cierpliwość.

Horoskop dzienny na czwartek dla Panien Horoskop dla Panien mówi o konieczności postawienia twardych warunków. Trzymaj ich się nawet wtedy, gdy będziesz miał wątpliwości. To pomoże odzyskać pewność siebie i zdrowie. Nie wahaj się podczas odcinania się od niekorzystnych aspektów Twojego życia. Stwórz miejsce na lepsze wartości.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Nie wiesz, od czego zacząć? Zawsze zaczynaj od ustalenia, czego chcesz od życia.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wag Najbliższy czas będzie świetnym momentem i okazją na poprawienie lub ożywienie rodzinnych relacji. Wagi nie powinny bać się wyciągnąć ręki i wyjść z propozycją. To może być coś naprawdę drobnego, jak np. wspólny spacer czy maraton filmowy - gest zostanie doceniony. Taka forma spędzenia wolnego czasu dobrze wpłynie na ich samopoczucie i naładuje pozytywną energią na okres pełen wyzwań.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Zmiany, których pragniesz, już się rozpoczęły.

Horoskop na dziś (20.01.2022) dla Skorpionów Praca daje popalić Skorpionom. Jeden ze współpracowników skutecznie psuje im krew. Czas wolny będzie dobrym momentem na wzięcie głębokiego oddechu i wyrzucenie z siebie negatywnych emocji. Skorpionom uda się rozpocząć proces, który powoli, ale skutecznie pomoże im wyzbyć się ze swojego życia toksycznych ludzi oraz relacji, a także negatywnych myśli. Lepiej nie wahać się dłużej, to świetny moment, żeby wreszcie postawić na swoim.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Musisz uzbroić się w cierpliwość.

Horoskop na czwartek dla Strzelców Strzelce mogą się cieszyć dobrym zdrowiem i spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co możesz zrobić pozytywnego ze swoim życiem. Wszystkie okazje i szanse, które do Ciebie przychodzą, powinny być wykorzystane. Nowe przyjaźnie? Nowe marzenia? Wszystko co nowe i świeże będzie dla Ciebie dobre.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Twoja surowość sprawia, że zatruwasz sam siebie.

Horoskop dzienny na czwartek dla Koziorożców Koziorożce poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Proś o pomoc, wsparcie należy się każdemu.

