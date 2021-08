Horoskop dzienny na dziś (19.08). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na czwartek

Horoskop na dzisiaj (19.08.2021) dla poszczególnych znaków zodiaku przygotowała wróżka Xandra. Jej wieloletnie doświadczenie w czytaniu gwiazd sprawia, że horoskop na dziś ma bardzo wysoki współczynnik sprawdzalności. Aby przygotować horoskop na czwartek, Xandra korzystała z pradawnej wiedzy, przez wiele tysiącleci ukrywanej przed zwykłymi ludźmi. Dzięki jej zdolnościom, możesz poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak brzmi twój horoskop na dzisiaj (19.08.2021).

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników W najbliższym czasie Wodniki mogą balować do woli, bo czeka je udany miesiąc. Będą miały powodzenie, jak żaden inny znak Zodiaku. Dlatego nie powinny odrzucać zaproszeń na imprezy; te wolne mogą poznać kogoś ważnego, a zajęte odświeżą uczucia w związkach. Wodniki staną się sentymentalne, czułe, wiele osób będzie chciało się z nimi spotkać, żeby ogrzać się w ich cieple. Warto poświęcić sporo uwagi nowym znajomym, bo mogą to być przyjaciele na całe życie. Takim ciekawym kontaktom sprzyja Wenus w sekstylu do Urana.

Porada z horoskopu na dziś (19.08.2021) dla Wodników: Przepraszaj, jeśli źle postąpiłeś.

Horoskop dzienny na czwartek dla Ryb W najbliższym czasie silny wpływ Luny wzmocni ich wyobraźnię, współczucie i empatię. Ryby mają skłonność do poświęceń w imię racji nadrzędnych, w nadchodzący czasie znajdzie się sporo chętnych, żeby to wykorzystać. Jednak planety zadbają o to, żeby nie stały się ofiarami osób bez skrupułów i mocniej stały na ziemi. Uprzejme zwykle Ryby pod wpływem Saturna zaczną się bronić i mówić prawdę prosto w oczy. Zostaną też uzbrojone w wyjątkową intuicję, która pozwoli im podejmować słuszne decyzje.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: W dobrych momentach zbieraj w sobie odwagę do działania.

Horoskop dzienny na czwartek dla Baranów Barany będą postawione przed ogromnymi wyzwaniami. Ich życie z całą pewnością ulegnie zmianie – wszystko dlatego, że pewne decyzje, podjęte przed laty, przyniosą owoce. Innymi słowy, zbierzecie żniwa po dawnych działaniach. Być może będą to skończone studia, być może będzie to decyzja, co zrobić ze związkiem albo zmienić pracę. Jedno jest pewne – trzeba być psychicznie przygotowanym na duże zmiany. Pewien rozdział już na zawsze zostanie zamknięty. Otworzy się nowy. Czy będzie dobry? Wszystko zależy od tego, czy wcześniej występowała odwaga w podejmowaniu słusznych, choć trudnych decyzji. Jeśli mimo strachu, ogromu przeciwności i pokus, słuszna droga została zachowana to można spodziewać się nagrody.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Nie martw się na zapas!

Horoskop dzienny na czwartek dla Byków Byki trochę odpoczną od tego ściskającego je jak w imadle gnębiciela, który od dłuższego czasu działa na ich korzyść, ale metodą bardzo bolesną. Pozrywał słabe związki, wrzucił zawodowo na głęboką wodę, zerwał łuski z oczu. Byki będą mniej zestresowane. Byki nawet trochę poszaleją i zabawią się, ale gwiazdy przywołają je do porządku. Byki do ekscesów się nie nadają.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: To cisi zwolennicy ujawniają się w trakcie próby.

Horoskop na czwartek dla Bliźniąt Bliźnięta powinny być czujne i mieć oczy szeroko otwarte - zarówno szanse, jak i zagrożenia przyjdą z najmniej oczekiwanej strony. Samotne Bliźnięta, jeśli nie przegapią otrzymywanych sygnałów, mogą spotkać na swojej drodze osobę, która wniesie do ich życia powiew świeżości, a także wypełni lukę samotności. Będzie to również dobry moment dla Bliźniąt na przeanalizowanie i spisanie tego, co chcą osiągnąć w najbliższym czasie - na polu zawodowym, prywatnym, ale także jeśli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie pasji. Najbliższe dni nadadzą się do dbania o swoje hobby lub znalezienie zupełnie nowej zajawki.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Duma jest dobra, ale jeśli nie zamienia się w pychę.

Horoskop na czwartek dla Raków Raki będą mogły zaczerpnąć oddechu. Warto wykorzystać ten moment na przemyślenie kwestii, które Raki ciągle "odkładały na później". Właśnie teraz przyjdzie idealny moment na tego typu przemyślenia. Pamiętaj - trochę zdrowego egoizmu pozwoli Ci znaleźć właściwą drogę.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Nie ma ucieczki przed samym sobą.

Horoskop dzienny na czwartek dla Lwów Księżyc wchodzi do znaku Lwów, to dobry czas na zajęcie się domem, a także swoimi wygodami. Lwy stracą swoją zapalczywość, złe emocje opadną wrócą do tak cenionej przez siebie zgody. Wygrają te Lwy, które trzymały nerwy na wodzy. Szczęśliwy sekstyl Wenus z Saturnem zapowiada, że Lwy zyskają opinię osób odpowiedzialnych i wiarygodnych, zostaną docenieni. Trygon z Plutonem i sekstyl z Neptunem to dobre prognozy, bo zapowiadają dobre kontakty z szefami, a także lżejsze podejście do problemów. Neptun namawia do zajęcia się twórczością artystyczną albo czymś, co odrywa od prozy życia, lecz gwiazdy nic nie mówią o używkach.

Porada z horoskopu na czwartek dla Lwów: Jeśli coś musisz skończyć, skończ to bez wahania.

Horoskop na dziś (19.08.2021) dla Panien Horoskop podpowiada, że żeby rozpocząć nowe zadania, konieczne jest zakończenie starych. Panny nie ruszą do przodu, jeśli nie domkną wszystkich etapów pośrednich. Rozwój polega na pokonywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia. Z drugiej strony nie ma sensu przedłużać etapów, które już dawno powinny się skończyć.

Porada z horoskopu na dziś (19.08.2021) dla Panien: Proza jest nieunikniona.

Horoskop na dziś (19.08.2021) dla Wag Wagi będą musiały poważnie pomyśleć o swojej przyszłości, która zapowiada się obiecująco, ale Wagi mają sporo wahań. Wagi myślą o wycofaniu się z jakiejś podjętej wcześniej decyzji. Ale kolejne dni przyniosą uspokojenie. Gwiazdy sprzyjają ich postanowieniom. Pod takim wpływem nie udadzą się tylko nielegalne kombinacje. Warto urządzić jakieś spotkanie dla przyjaciół, zjazd absolwentów lub rodzinne spotkanie. Otoczenie będzie bardzo życzliwe, nie trzeba snuć żadnych pesymistycznych wizji. Gwiazdy przyniosą Wagom polepszenie nastroju i skłonność do zabawy. Uwaga jednak na flirty, które grożą również zajętym Wagom, jakieś zauroczenie może zmienić się w coś poważniejszego. Wagi nie będą narzekać na infekcje, ale muszą dbać o kondycję. Sport i ćwiczenia są dla nich stworzone, bez wysiłku fizycznego stają się podatne na urazy, zwłaszcza mięśni. Wagi chorują z czasem na reumatyzm, dokuczają im też bóle kręgosłupa. Dlatego codzienna aktywność jest im niezbędna.

Porada z horoskopu na dziś (19.08.2021) dla Wag: Wesprzyj tych, którzy przez Ciebie ucierpieli.

Horoskop na dziś (19.08.2021) dla Skorpionów Skorpiony mogą czuć się zaniepokojone. W tym miesiącu raczej nie wydarzy się nic spektakularnego. Oczywiście nie oznacza to, że los przestał się interesować Skorpionami. Przeznaczenie chce Ci powiedzieć, że czasami narzędziem do odmiany Twojego życia jesteś Ty sam. Skorpiony powinny nabrać odwagi i samodzielnie podjąć decyzję.

Porada z horoskopu na dziś (19.08.2021) dla Skorpionów: Doceń swój talent. Niewykorzystany talent się mści.

Horoskop dzienny na czwartek dla Strzelców Strzelce muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Strzelców, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Strzelców, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.

Porada z horoskopu na czwartek dla Strzelców: Zanim zaczniesz zastanawiać się nad zerwaniem kontaktów z wieloletnim przyjacielem, przypomnij sobie wasze najlepsze chwile.

