Horoskop dzienny na dziś (17.12, piątek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Wodniki powinny zająć się jakimś projektem, który jest nieskończony. To dobry czas na zamykanie swoich przedsięwzięć. Słońce wchodzi do znaku Wodników, wtedy wszystko im się uda. Przy takim układzie gwiazd warto wykonać badania i sprawdzić stan zdrowia, bo wszelkie dolegliwości, które należy leczyć, zostaną w porę uchwycone.

Byki poczują tęsknotę za tym, co minęło już bezpowrotnie. Warto wyciągnąć wnioski z tych odczuć – najważniejsza informacja dotyczy przyszłych utrat. Zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie najcenniejsze i odbierz swoją lekcję. Musisz wiedzieć, co należy zrobić, żeby dobrze zadbać o to, co posiadasz teraz. Nie strać przez nieuwagę czegoś, na czym bardzo Ci zależy.

Horoskop dzienny na piątek dla Raków

Księżyc wchodzi do znaku Raków, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Raki do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Raki będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.