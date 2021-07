Horoskop dzienny na dziś (16.07). Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop na piątek

Horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewiduje dla ciebie na dziś (16.07.2021) w horoskopie wróżka Xandra. Przekonaj się, co przyniesie ci kolejny dzień. Dzięki znajomości swojego horoskopu na dzisiaj, możesz zaplanować podejmowanie ważnych decyzji lub odłożyć je na później. Być może horoskop na dziś (piątek, (16.07.2021) pomoże ci zmobilizować się do działań, które od dawna odkładasz. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, co zrobisz wiedząc, jak brzmi horoskop na dzisiaj dla twojego znaku zodiaku.

Horoskop dzienny na piątek dla Wodników Wodniki czeka emocjonalny czas. Nagłe wydarzenia mogą zachwiać równowagą Wodników, które poczują się jak na karuzeli, z której łatwo spaść. Wodniki otrzymają wiele wiadomości, głównie związanych z uczuciami, które nie zawsze będą po ich myśli. Wodniki mogą liczyć na wielu znajomych, chociaż o niektórych nawet nie pamiętali. Sprawdzą się również nieliczni przyjaciele. Wodniki doskonale odnajdą się w grupach i organizacjach, chociaż cenią przede wszystkim niezależność, nawet za cenę serdecznych więzi. Gwiazdy sprawią jednak, że łatwiej będzie im o porozumienie z innymi. W miłości taki układ zapowiada, że Wodniki nie będą miały jasnego osądu sytuacji i lepiej unikać ważnych decyzji. Wodniki będą bardzo zapracowane, ale ich działania tak w sprawach zawodowych jak i osobistych będą zbyt gwałtowne i nie przyniosą oczekiwanych skutków. Gwiazdy zapowiadają, że czasem trzeba pogodzić się z pewnymi stratami, usunąć się z pola walki, przyznać rację przeciwnikom. Dzięki temu łatwiej przetrwać i zebrać siły do dalszej walki. Wodniki osiągną sukces i porozumienie w sprawach, na których im najbardziej zależy. Inne jednak potoczą się własnym rytmem i nic nie pomoże gniew Wodników, które bardzo lubią stawiać na swoim. Kondycja Wodników będzie słabsza i to one będą wśród nas kaszleć i chrypić. Mają niską odporność, łapią infekcje, gdzie się da, ich słabym punktem jest gardło. Powinny dbać o swoją odporność, hartować się, wskazane jest zwłaszcza pływanie. Ale ich prawdziwym problemem są kłopoty z krążeniem.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Wodników: Wolność to warunek dojścia do zdrowia duszy.

Horoskop na piątek dla Ryb Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Ryby powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Ryb także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Ryb: Pamiętaj – codziennie skupiaj się na jakości swojego życia, ponieważ to pozwoli zyskać stabilność, której tak potrzebujesz.

Horoskop na dziś (16.07.2021) dla Baranów Barany powinny trzymać się ziemi, bo wpływ Księżyca może wam zaszkodzić na długo. Księżyc w opozycji do patrona Baranów chętnie wprowadza w błąd. Lepiej w tym czasie nie słuchać czarnowidzów i dokładnie sprawdzać podane fakty. Pomyłki mogą was wiele kosztować. Czujecie, że uczucie w związkach rozkwita? Ocena sytuacji może jednak być mylna. Prawda o uczuciu wyjdzie na jaw niedługo.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Baranów: Każdy sukces zmienia się w żal.

Horoskop na dziś (16.07.2021) dla Byków W życiu Byków nastąpi ruch, spadnie na Was wiele zadań, również życie osobiste oraz zdrowie będzie wymagało uwagi i porządków. Mimo to Byki spełnią oczekiwania, a w zachowaniu równowagi pomoże im sztuka, którą bardzo się zainteresują. Jednak Byki, spokojne o świat zewnętrzny, najwięcej uwagi poświęcą sobie.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Byków: Na drugim brzegu znajdziesz ciekawe informacje.

Horoskop dzienny na piątek dla Bliźniąt Bliźnięta poczują dużo szczęścia. Zostaną roztopione ich strudzone serca. Warto w takiej chwili docenić to, co się ma. Przez wiele lat pracowały na to, gdzie znajdują się teraz. Właśnie dlatego warto docenić swoje starania. To duże szczęście. Niech Bliźnięta odświeżą nieco swoje życie towarzyskie, pobędą ze swoimi przyjaciółmi. Szczęście należy przeżywać wspólnie.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Naprawianie zwykle trwa dłużej niż niszczenie.

Horoskop na piątek dla Raków Wrażliwe z natury Raki trudno znoszą jakiekolwiek konflikty, łatwo też dopatrują się ich tam, gdzie ich nie ma. Relacje z innymi ludźmi będą nastręczać Rakom wyjątkowych trudności, a pomocą może okazać się jedynie gruba skóra.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Raków: Każdy popełnia błędy, nikt nie jest idealny.

Horoskop na piątek dla Lwów Horoskop dla Lwów proponuje skupienie się na dobroci względem siebie. W ostatnich miesiącach, z różnych powodów, musiałeś być względem siebie wyjątkowo surowy. Teraz spróbuj spojrzeć na siebie przez pryzmat dobrych intencji – być może twoje ostatnie porażki wynikają po prostu z braku czasu. Bądź dla siebie najlepszym przyjacielem. Zachowaj jednak obiektywizm – szczerość to podstawa przyjaźni.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Lwów: Tuż za przypadkowym sukcesem może się czaić smutna porażka.

Horoskop na piątek dla Panien Najbliższe tygodnie dodadzą Pannom wiatru w żagle. Pomysły, które do tej pory były jedynie w sferze marzeń, Panny będą realizować z przyjemnością i ogromną energią. Warto wykorzystać dobrze ten czas i wyciągnąć z niego jak najwięcej dla siebie. Zapisanie się na kurs językowy? Super! Rozwiązanie spraw, które spędzały ostatnio sen z powiek? Tak jest! Zrobienie czegoś nowego, co do tej pory przyprawiało o gęsią skórkę? Czemu nie! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ten zastrzyk energii pozostanie z Pannami na dłużej i w kolejnych miesiącach będzie ogromną zaletą, która w wielu kwestiach ułatwi życie.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Cokolwiek się zdarzyło, to ty decydujesz o tym, w jaki sposób cię stworzy.

Horoskop dzienny na piątek dla Wag Horoskop Wag dla mówi o tym, by życie traktować jak lekcję. Wszystko, co Cię spotyka, ma swoją przyczynę. Jeśli będziesz pokorny i zaangażowany, uda Ci się zdobyć to, co dziś wydaje się nierealne. Nie martw się na zapas, ale nie bądź też naiwny. Pomału idź do przodu - wszystkie Twoje starania zbliżają Cię do Twoich marzeń.

Porada z horoskopu na piątek dla Wag: To co musi się wydarzyć, wydarzy się, nawet jeśli tego nie chcesz.

Horoskop dzienny na piątek dla Skorpionów Horoskop dla Skorpionów podpowiada, żeby zrezygnować z niemożliwości. Jeśli pewne marzenia są po prostu mrzonkami, musisz je zostawić. Dzięki temu znajdziesz miejsce na realizowanie prawdziwych pasji. Z całą pewnością uda ci się znaleźć coś, co sprawi ci przyjemność w realnym świecie. Pamiętaj – nie wszystkie piękne rzeczy przychodzą wraz z fanfarami.

Porada z horoskopu na piątek dla Skorpionów: Radość najczęściej wynika z nastawienia.

Horoskop na piątek dla Strzelców #Zodiaki_mianownik będą miały szansę ułożyć życie od nowa. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ wymaga ono sporej ilości odwagi i pracy, jednak w ostatecznym rozrachunku okaże się błogosławieństwem. Przemęczenie i rutyna nareszcie ustąpią miejsca ekscytacji i inspiracji. Warto poświęcić się i nie szczędzić wysiłku podczas przemeblowywania otoczenia. Być może padnie decyzja o zmianie pracy lub przeprowadzce. Początki nie będą łatwe, może wystąpić zniechęcenie i strach. Na szczęście nagroda szybko rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące odważnych decyzji.

Porada z horoskopu na dziś (16.07.2021) dla Strzelców: Nie staraj się na siłę upodobnić do kogoś, kogo podziwiasz.

Horoskop na piątek dla Koziorożców Koziorożce powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Koziorożców, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Koziorożców, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Porada z horoskopu na piątek dla Koziorożców: Proś o pomoc, wsparcie należy się każdemu.

