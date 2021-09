Horoskop dzienny na dziś (12.09, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii?

Nadchodzi trudny czas dla Wodników. W najbliższym czasie Wodniki mogą spodziewać się rozchwiania emocjonalnego, nerwowości, nawet depresję. Wyobraźnia podsuwa wtedy Wodników czarne scenariusze, podejrzliwie oceniają nawet pozytywne wydarzenia. Ale to tylko ułuda. Dlatego niedługo może być ciężko zrozumieć #Zodiaki_dopelniacz, gdyż same będą mieć z tym problemy. Tymczasem nie powinny mieć większych obaw. Zaplanowane przez Wodników przedsięwzięcia będą udane. Potrzebna będzie jednak wytrwałość, gdyż na sukces trzeba będzie poczekać.

Podnieś to, co należy do Ciebie.

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

KOMPAKTOWY OSUSZACZ DO APARATÓW SŁUCHOWYCH DRY GO

Bliźnięta mogą ulegać wypadkom, muszą uważać na ostre przedmioty, strome schody, samochody. To czas, gdy będą trafiać w ręce chirurga. Ujawnią się też ich wrogowie, nie jest to dobry czas na poszukiwanie miłości czy fortuny. Wiele osób będzie Bliźniętom zazdrościć, intrygować przeciwko nim. Ale Bliźnięta wykażą się wyjątkowym urokiem i inteligencją, zalety tego znaku zostaną wzmocnione, żeby walczyć z nieprzyjaznym otoczeniem.

Raki zrozumieją, że pogrywanie sobie z innymi to nie jest dobry pomysł. Ich dawne intrygi wyjdą na światło dzienne, przez co Raki zostaną postawione w niezręcznej pozycji. Nie pozostanie im nic innego jak się przyznać i odbudować zaufanie. Lepiej nie kwestionować drugiej darowanej szansy, ponieważ może się w ogóle nie powtórzyć.

Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Wag. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Wag, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Wagom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.

Horoskop na niedzielę dla Skorpionów

Dla Skorpionów minął czas, w którym miały mało energii i biernie czekały na to, co przyniesie los. W najbliższym czasie dostaną kopa do przodu, czas szykować się na lepsze. Wenus w trygonie do ich patrona zapowiada, że Skorpiony będą teraz mile widziane w każdym towarzystwie. Będą zadowolone z propozycji zawodowych i osobistych, które z związku z tym nadejdą. Wzrośnie ich optymizm, atrakcyjność i poczucie wartości, co zostanie docenione także w pracy.