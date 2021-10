Horoskop dzienny na dziś (10.10, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień?

Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dzisiaj? Przekonaj się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 10.10.2021. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na dziś (niedzielę, 10.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Wodników Wodniki nie będą w najbliższym czasie za bardzo zapracowane, gwiazdy nie każą im biegać za każdym zleceniem. I tak będą robić dobre wrażenie. Wenus w sekstylu z Jowiszem zapewnia im stabilizację i dawkę szczęścia. Muszą tylko uważać na to, żeby nie wpadać w konflikty, bo w starciach nie wygrają, zapowiada to kwadratura Marsa. Unikając kłótni i konfrontacji, do czego zresztą nie trzeba Wodników namawiać, nie będą rozpaczać.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wodników: Nie martw się, w ostateczności wszystko jest jedynie lekcją.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na niedzielę dla Ryb W najbliższym czasie Ryby będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Ryb. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Rybom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Im więcej wątpliwości, tym większy rozwój.

Horoskop na dziś (10.10.2021) dla Baranów Barany odetchną z ulgą. Wróci do nich nadzieja i akceptacja. Barany będzie prześladowała myśl o straconych możliwościach i błędach, których nie da się naprawić. Na szczęście z każdym miesiącem siła wyższa pomoże im znaleźć nowe sposoby na ekscytację. Barany poczują, że są w dobrym miejscu i mogą wiele osiągnąć.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Przebaczanie nie oznacza usprawiedliwiania.

Horoskop na dziś (10.10.2021) dla Byków W sporach urzędowych Byki będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Byki muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Byków w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Byków: Zachowania ukrywane zwykle są najłatwiej wychwytywane.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Bliźniąt Horoskop dla Bliźniąt mówi o tym, żebyś korzystał z karnawału. Mamy tylko jedno życie, a zabawa to jeden z najpiękniejszych jego kolorów. Nie musisz wiecznie żyć w ascezie i wyrzucać sobie każdą przyjemność. Twój porywczy charakter ma swoje dobre strony – kochasz życie i chcesz widzieć różne jego odcienie.

Porada z horoskopu na dziś (10.10.2021) dla Bliźniąt: Musisz uzbroić się w cierpliwość.

Horoskop na niedzielę dla Raków Opiekuńcze Raki poczują się potrzebne; może będą musiały się kimś zająć albo spadnie na nich większa odpowiedzialność w pracy. Poradzą sobie bez problemów. Raki powinny więcej uwagi poświęcić przyjaciołom; to idealny czas na spotkania. Opozycja Księżyca do Jowisza doradza jednak, żeby Raki z dobrego serca nie dawały się wykorzystywać.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Pamiętaj, że każda emocja wpływa na stan ducha.

XANDRA POLECA Co mówi o tobie twoja dłoń? Scenariusz życia masz w swoich rękach

Horoskop dzienny na niedzielę dla Lwów Zwiększy się dobroduszność Lwów, więc można prosić o przysługi, ale łatwe, bo kondycja Lwów w najbliższym czasie nie będzie najlepsza. Mimo to jak zagrają, to zatańczy jeszcze. Sekstyl Plutona do patronki Lwów ściągnie do nich znajomych z dawnych lat. W ogóle Lwy przypomną sobie, że muszą załatwić zaległe sprawy. Śmiało, bo Saturn ustawia się w przyjaznym sekstylu. Dobrze mieć Plutona i Saturna po swojej stronie, ale ta dwójka wygrzebie z przeszłości każdą kwestię, o której Lwy chciałyby zapomnieć.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Lwów: Nie bój się walczyć o siebie nawet wtedy, gdy się nie lubisz.

XANDRA POLECA 12 najgorszych zabaw weselnych - lepiej tego nie robić

Horoskop na niedzielę dla Panien W styczniu Panny powinny uważać na zmiany, bo Uran nie jest im przychylny. To nie jest dobry czas na przeprowadzki i życiowe zmiany, na przykład na rozstania z partnerem czy pracą. A partnerzy Panien mogą być w tym czasie trudni. O swoje racje Panny mogą walczyć dość ostro. Ale czy zdecydują się na stawianie sprawy na ostrzu noża? Wolą przecież pertraktacje. W każdym razie życzliwy Księżyc wzmocni ich intuicję i będzie wspierał przez cały miesiąc.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Panien: Kochaj swoich przyjaciół, ale nie daj im się wykorzystywać.

XANDRA POLECA Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Horoskop na dziś (10.10.2021) dla Wag Wagi będą zajmować się jakimś konfliktem, w którym pokażą swoją agresję. Mars wzmocni ich zapalczywość, ale też pomoże w realizacji planów. Wagi będą upierać się przy swoim, a gwiazdy, zwłaszcza Uran w trygonie ze Słońcem, będą im pomagać w każdym sporze. Uran potrafi odwrócić kota ogonem, więc Wagi znowu postawią na swoim.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wag: Rozwój jest potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Kieruj się pasją i nie zważaj na porażki. Przeszkoda nie oznacza mety – wiele zależy od tego, jakie sam stawiasz sobie granice. W wakacje pamiętaj też o zabawie. Wino i śpiew – w odpowiednich ilościach – nikomu nie zaszkodziły.

XANDRA POLECA 10 tajemnic Watykanu, z których mało kto zdaje sobie sprawę

Horoskop dzienny na niedzielę dla Skorpionów Ostrożność w każdej dziedzinie zaleca kwadratura Wenus do Plutona. Pluton w tym układzie sprawi, że mogą powrócić stare dolegliwości, również te spowodowane stresem. Skorpiony mogą być źle zrozumiane, mijać się z odczuciami innych, drażnić otoczenie. Uwaga więc na wymianę zdań z szefem, bliską osobą czy urzędnikami. Nie jest to również czas na kupowanie ważnej garderoby czy meblowanie mieszkania. Skorpionom może się podobać to, co niemodne i kiedy przejrzą na oczy, pożałują nabytku. Najlepiej dla nich, żeby nie szukały nowości, a cieszyły się z tego, co już mają. Opozycja planety zmian Urana do Wenus potwierdza, żeby trzymać się swojego miejsca i obowiązków.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Skorpionów: Pamiętaj o starych, sprawdzonych przyjaciołach.

XANDRA POLECA Tych zwierząt już nie spotkasz. Wyginęły za twojego życia

Horoskop na niedzielę dla Strzelców Ostatnie tygodnie i sytuacje, z którymi musiały się zmierzyć Strzelce, sprawiły, że ich życie przypominało niekończącą się przejażdżkę rollercoasterem. Wyzwania, decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości. Pora wziąć głęboki oddech. Najbliższy czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda, na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które samodzielnie na siebie nakładamy. Z nowymi wyzwaniami Strzelce poczekają chociaż kilkanaście dni, lepiej pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Strzelców: Musisz wydawać, żeby móc coś dostać.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Koziorożców Na drodze Koziorożców pojawią się szanse, których niewykorzystanie odbije się w przyszłości czkawką. Te możliwości, które będą nadciągać z wielu stron, są najlepszym dowodem na to, że widoczne są postępy. Lepiej nie wahać się z korzystania z możliwości. Odpowiednie pokierowanie ścieżką zawodową przyniesie zastrzyk gotówki.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Koziorożców: Często to, co jest w cieniu, jest najciekawsze.

XANDRA POLECA Architekt płakał, jak projektował

Które paszporty dają największą wolność?