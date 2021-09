Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 9.09). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu wydarzy się w czwartek 9.09.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 9.09.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Lubisz zniżki i promocje? Promocje w elektromarketach 3.09.21

Wodniki powinny w najbliższym czasie uważać, ponieważ mogą ulec złudzeniom, dać się oszukać albo przez nieuwagę ulec jakiemuś wypadkowi. Księżyc wejdzie do znaku Wodników, dzięki czemu poczują się bardziej docenione i nabiorą sił. Jednak w tym okresie otoczenie stanie się podejrzliwe i mniej życzliwe dla Wodników, będą więc musiały wysilać swój urok, żeby przekonać do siebie ludzi.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Ukrywaniem prawdy krzywdzisz tylko siebie.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop dzienny na czwartek dla Ryb Markury wchodzi do znaku Ryb, co oznacza, że ludzie w tym czasie wiele zrobią dla pieniędzy. Mogą też być bezwzględni. W sprawach finansowych wiele będzie działo się pod stołem, w tajemnicy. Ryby mogą dostać ofertę nielegalnego zarobku lub udziału w czymś niezgodnym z prawem. Muszą uważać, bo Księżyc w trygonie do Marsa zamazuje realny osąd sytuacji. Nie warto działać pochopnie i wierzyć w cudze piękne obietnice. Wenus, która wejdzie do znaku Ryb, też ostrzega przed zauroczeniem, które ktoś wykorzysta dla własnych korzyści. Wenus w Rybach jest na wygnaniu, taki układ jest skomplikowany, pozwala na trafne decyzje osobom o artystycznych talentach, reszta musi uważać na to, kto im składa ofertę i z kim się wiążą.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Przyzwyczajenie do smutku to nie cecha charakteru.

Horoskop dzienny na czwartek dla Baranów W sporach urzędowych Barany będą mieć rację. Ale nie mogą liczyć na gwiazdkę z nieba, co wyraźnie podkreśla kwadratura ich patrona z dobrodziejem Jowiszem. W najbliższym czasie Barany muszą trzymać język za zębami i nie wdawać się w spory. Warto wtedy odpuścić. Zyskają też wtedy na atrakcyjności, więc single śmiało mogą udać się na łowy. To jednak nie dotyczy Baranów w związkach, bo ich lekkomyślność właśnie wtedy szybko się zemści. To czas, gdy przez brawurę i nieuwagę wiele tajemnic może ujrzeć światło dzienne.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Pozbądź się wszystkiego, co stare i przynosi złe wspomnienia.

XANDRA POLECA Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Horoskop na jutro (9.09.2021) dla Byków Byki będą musiały stanąć przed kilkoma dylematami. Warto rozważyć każdą z możliwych opcji - od podjętych w czerwcu decyzji będzie zależało wyjątkowo dużo. Najważniejszą radą, którą powinny przyjąć Byki w tym miesiącu jest zaakceptowanie zasady: "Szczerość daje równowagę". Byki mają tendencję do przesady - cieszą się zbyt mocno i cierpią zbyt mocno. Dystans i chłodny ogląd sprawy pozwoli znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie.

Porada z horoskopu na jutro (9.09.2021) dla Byków: Nie możesz przyzwyczajać się do wykorzystywania. Nie poddawaj się presji.

Horoskop na jutro (9.09.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta mogą liczyć na pomyślne zakończenie od dawna ciągnących się za nimi spraw. Coś się kończy, coś się zaczyna i w przypadku przepowiedni dla Bliźniąt nie jest to dobra informacja: w ich życiu bowiem pojawią się nowe zawirowania. Nie będą jednak szczególnie burzliwe, lecz choć Bliźnięta są zaprawione w bojach, mogą też być już nieco zmęczone przejściami. W obliczu problemów nie warto uciekać od świata, a raczej szukać wsparcia w najbliższych osobach.

Porada z horoskopu na jutro (9.09.2021) dla Bliźniąt: Tam gdzie Twoje serce, tam powinny być Twoje starania.

XANDRA POLECA Jeździsz komunikacją miejską? Oto czym możesz się zarazić

Horoskop dzienny na czwartek dla Raków Liczne potyczki z losem Raków zakończą się pomyślnie, ale Raki nie mogą być osamotnione. Raki najbardziej docenią życzliwość innych. Przez wpływ gwiazd Raki staną się wrażliwe, będą mówić o swoich dobrych uczuciach. Nie zachwieje to ich złotym tronem, na którym w swoim przekonaniu zasiadają. Przeciwnie gwiazdy zapowiadają, że dobre relacje z innymi będą podstawą działania Raków w następnych latach.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Rozwój jest procesem, który musi ujmować szereg porażek.

XANDRA POLECA Studiując tutaj, zarobisz najwięcej na etacie TOP 10 uczelni