Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 4.11). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę?

Horoskop dzienny na czwartek dla Wodników

Opiekuńcze Wodniki poczują się potrzebne; może będą musiały się kimś zająć albo spadnie na nich większa odpowiedzialność w pracy. Poradzą sobie bez problemów. Wodniki powinny więcej uwagi poświęcić przyjaciołom; to idealny czas na spotkania. Opozycja Księżyca do Jowisza doradza jednak, żeby Wodniki z dobrego serca nie dawały się wykorzystywać.

Dla Baranów zapowiada się bardzo dobry i owocny czas. Właściwie w żadnej sferze życia osoby spod tego znaku nie będą mogły narzekać, bo wszystko będzie im szło jak po maśle. Nie daje to jednak przyzwolenia na lekkomyślne postępowanie i popełnianie karygodnych błędów, jednak dobre decyzje będą nagradzane. W relacjach z innymi warto zadbać o szczerość i transparentność. To, że pewne rzeczy lepiej przemilczeć, nie daje przyzwolenia na kłamstwa i półprawdy. Barany mogą wiele zyskać, ale tylko od ich postępowania będzie zależeć, co – i ile – stracą.

Bliźnięta będa miały możliwość znalezienia nowego startu. To dla nich duża okazja na to, żeby pożegnać się z niekorzystnymi aspektami ich życia. Zanim jednak zdecydują sie na nową jakość, warto skupić się na rachunku sumienia. Nigdy nie można powtórzyć pierwszego dnia i pierwszego wrażenia.

Horoskop na jutro (4.11.2021) dla Lwów

Najbliższy czas zacznie się dla Lwów ostro, bez hamowania na zakręcie. Wyraźnie mają czegoś dość. Ich skłonność do ryzyka niebezpiecznie wzrośnie. Lwy staną się jeszcze bardziej nerwowe i skłonne do konfrontacji. W życiu Lwów będzie dziać się coś naprawdę ważnego, z korzeniami w przeszłości. Lwy zajmą głowę nowymi problemami. Zalecana jest ostrożność, impulsywne działania mogą przynieść szkody. To niepokojący układ, nie opłaca się działać bezpośrednio i otwarcie, jak to Lwy mają w zwyczaju. Lwy powinny postawić na przeczekanie i nie będą atakować pierwsze, chociaż warto uważnie obserwować ruchy przeciwnika. Gwiazdy odradzają również wprowadzanie zmian w życiu Lwów, bo ich aspekty nie są im przychylne.