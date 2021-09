Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 16.09). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie?

Horoskop na jutro (16.09.2021) dla Wodników

Ryby będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Ryby nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Ryby czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Ryby poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Ryby będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Ryby być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Ryb były słuszne. W młodości Ryby sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Barany mają jakby dwie osobowości, jedna pcha ich do działania, a druga na wygodny fotel, żeby się nie przemęczać. Jedna jest optymistą, druga wpada w depresję. Jedna jest dojrzałym mędrcem, druga beztroskim dzieckiem. Czasem Barany potrzebują inspiracji z zewnątrz, żeby ruszyć z miejsca, co można ująć słowem protekcja. Ale w najbliższym czasie Barany będą się o siebie troszczyć. Księżyc w ich znaku pozwoli zjednać sobie ważne osoby. Będą bezbłędnie wiedzieć, jak się najkorzystniej zaprezentować.

Horoskop na czwartek dla Byków

Pluton zabrał Bykom to, co nie dawało już żadnej nadziei na rozwój i szczęście, a Saturn po swojemu naprostował im ścieżki, co bolało tak, jakby prostował im zęby. Te zmiany przypłaciły Byki stresem, a czasem nawet zdrowiem. W najbliższym czasie będzie jednak o wiele lepiej. Aż cztery planety układają się w pomyślne sekstyle z patronem Byków. To Wenus, która zapewnia atrakcyjność i miłość bliskich, Merkury zsyłający opłacalne okazje, Słońce zapewniające ogólne powodzenie i Mars, dodający energii i siły.