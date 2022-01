Horoskop dzienny na czwartek (dziś, 27.01). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na dzisiaj? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 27.01.2022. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (czwartek, 27.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (27.01.2022) dla Wodników Samopoczucie Wodników nie jest najlepsze. Wodniki muszą postarać się jednak skupić na tym co zazwyczaj w takich sytuacjach poprawia im humor i sprawia frajdę. Jeżeli to wciąż nie przekona ich to szalonych wizji – warto zaprosić przyjaciół do siebie, przygotować drobną kolację, zadbać o gry planszowe i spędzić razem miły wieczór. Dobrze spędzony czas pozwoli im na lepsze nastawienie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wodników: Pozbądź się wszystkiego, co stare i przynosi złe wspomnienia.

Horoskop na czwartek dla Ryb Ryby mogą długo czekać na okazję do odbudowania swoich sił. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu w końcu przyniosą jednak swoje rezultaty. Nie wahaj się w swoich postanowieniach. Niedługo zaczniesz zauważać wyraźne rezultaty swoich działań.

Porada z horoskopu na dziś (27.01.2022) dla Ryb: Jeśli nie masz pewności, konsultuj swoje pomysły.

Horoskop na dziś (27.01.2022) dla Baranów Barany zaczną odczuwać delikatne znużenie. Może być to związane z historią, która zaczęła się już dawno i ciągle trwa. Znużenie można będzie łatwo pokonać: albo za pomocą doraźnych środków, wtedy wróci silniejsze, albo za pomocą żelaznych decyzji, wtedy będzie można pozbyć się go na zawsze.

Porada z horoskopu na czwartek dla Baranów: Twoja odwaga i wewnętrzny ogień mogą dać Ci zwycięstwo.

Horoskop dzienny na czwartek dla Byków Byki muszą pamiętać o znaczeniu przyjaciół, bo to oni stanowią ich mur ochronny przed światem, którego się obawiają. Dlatego Byki traktują swój dom jak azyl i kryjówkę. Ale przyjaźń trzeba pielęgnować, z tym Byki mają kłopoty, łatwo się zniechęcają. Nie błyszczą też towarzysko.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Nie trzymaj w sobie żalu.

Horoskop dzienny na czwartek dla Bliźniąt W najbliższym czasie Bliźnięta będą mieć ogromną chęć podobania się wszystkim. Wzmocni to ich uprzejmość i wrażliwość na cudze krzywdy. Wpływ Księżyca w takim położeniu sprawia również, że urzędy są bardziej przyjazne, specjaliści udzielają trafniejszych porad. Gwiazdy jednak odradzają Bliźniętom podejmowanie radykalnych decyzji takich jak zmiana pracy, mieszkania czy małżonka, ale w innych sprawach mocno je wspierają.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Gdziekolwiek się nie udasz, twoje strachy i marzenia pójdą za tobą.

Horoskop na czwartek dla Raków Twoje życie miłosne będzie dokładną ilustracją powiedzenia: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. Raki często lubią samotniczy tryb życia. O innych przypominają sobie dopiero wtedy, gdy samotność zaczyna im zbyt mocno doskwierać. Niestety, otoczenie nie nagnie się tak szybko do życzeń Wodnika. Jeśli unikałeś innych, odmawiałeś zaproszeń, skupiałeś się wyłącznie na pracy – teraz zbierzesz tego żniwo.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Proza jest nieunikniona.

Horoskop na dziś (27.01.2022) dla Lwów Wykorzystywanie ludzi musi się kiedyś zemścić. Wtedy, gdy inni próbują iść swoją drogą dzięki swojej pomysłowości, Ty próbujesz oszukiwać. Kiedyś będziesz musiał za to zapłacić – zastanów się, czy ewentualny koszt, który poniesiesz, nie będzie zbyt duży. Nagroda za samodzielne rozwikłanie problemu trwa znacznie dłużej.

Porada z horoskopu na dziś (27.01.2022) dla Lwów: Odejdź od tych, którzy chcą Cię oddalić od założonego celu.

Horoskop na dziś (27.01.2022) dla Panien Praktyczne i odpowiedzialne Panny będą mogły nieco poluzować gorsety narzuconych sobie wymagań i częściej oddawać się przyjemnościom. Stała i wytrwała praca to gwarancja osiągnięcia zamierzonych celów, jednak dla równowagi konieczne jest także poświęcenie części czasu na relaks, którego w ostatnich tygodniach u Panien nie było wiele. Pozostające w związkach Panny powinny też zwrócić więcej uwagi na potrzeby swojego partnera – może się on czuć ostatnio nieco zaniedbany. Kolejny czas będzie dla osób spod znaku Koziorożca odpowiednim czasem na podejmowanie ważnych decyzji.

Porada z horoskopu na czwartek dla Panien: Pozwól się docenić, ale nie przeceniaj swoich zdolności.

Horoskop na czwartek dla Wag Wagi mogą korzystać z dobrej passy. W dodatku Księżyc utworzy sekstyl z Jowiszem, Wagi zostaną w tym czasie obdarzone sporą dawką intuicji. Będą doskonale wiedzieć, co dla nich najlepsze i nawet w ciemnościach znajdą konfitury. Mimo tego Wagi będą się zamartwiać, bo skuszone łaskawością gwiazd, zaplanują ważne zmiany w życiu. A to może być kosztowne. Tymczasem Merkury w kwadraturze przypomina, że wiele planów Wag wymaga środków, których jeszcze nie ma.

Porada z horoskopu na czwartek dla Wag: Bądź dla siebie wyrozumiały - inni zwykle są krytykanccy.

Horoskop na dziś (27.01.2022) dla Skorpionów Skorpiony będą miały trochę stresów. Dotrą do nich ważne wiadomości, na które czekały od dawna. Gdy tylko je otrzymają, poczują ulgę. Warto pamiętać, że będą to wieści, które mają wskazać na koniec rozdziału. Skorpiony muszą zdawać sobie sprawę z tego, że bez ich wyraźnej decyzji, ciągle będą tkwić w przeszłości. Poczują się lepiej, gdy pójdą do przodu.

Porada z horoskopu na czwartek dla Skorpionów: Przypomnij sobie, dlaczego miłość ma tak dużą siłę.

Horoskop na czwartek dla Strzelców Jowisz tworzy z patronem Strzelców przyjazny trygon, jednak niedługo ustawia się do niego w kwadraturze. Strzelce nie mogą spocząć na laurach, bo los jak zła niania najpierw może dać im prezenty, a potem odebrać. Tymczasem Strzelce głęboko się przywiązują do tego, co raz dostały i co posiadają. Fatalnie przyjmują straty i krytykę. Nieługo jednak Strzelce przestaną być takie wrażliwe na swoim punkcie i pogodniej podejdą do życia. W niczym im to nie zaszkodzi, a tylko lepiej wpłynie na zdrowie, zwłaszcza układu pokarmowego.

Porada z horoskopu na dziś (27.01.2022) dla Strzelców: Warto korzystać z życia, ale należy znać umiar.

Horoskop na czwartek dla Koziorożców Koziorożce będą przesadnie skoncentrowane na sobie, skłonne do narzekania i hipochondrii. Te sposoby zwracania na siebie uwagi nie są jednak skuteczne – mogą jedynie skutecznie zrazić do nas innych. Już bliski czas pozwoli jednak Koziorożcom wziąć się w garść i spojrzeć na życie z większym optymizmem. Warto wykorzystać ten zastrzyk energii na realizację od dawna odkładanych osobistych planów. Może to pora na wyjazd… z kimś jeszcze?

Porada z horoskopu na czwartek dla Koziorożców: Zło czasami bierze się z ciszy.

