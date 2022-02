Horoskop dzienny na czwartek (dziś, 17.02). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość?

Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na dziś? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w czwartek 17.02.2022. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Sprawdź horoskop na dziś (czwartek, 17.02.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (17.02.2022) dla Wodników Księżyc wchodzi do znaku Wodników, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Wodniki do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Wodniki będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na dziś (17.02.2022) dla Wodników: Konieczność to najsilniejsza, ale nie najlepsza motywacja.

Horoskop na dziś (17.02.2022) dla Ryb Ryby mogą oczekiwać radości – będą to małe, codzienne chwile, które pozwolą na odzyskanie tak upragnionego spokoju i szczęścia. Na pewien czas smutki odejdą w zapomnienie. Pojawi się błogość, którą warto wykorzystać i na świętowanie, i na zregenerowanie sił. Po chwilach pełnych refleksji i spokojnego szczęścia przyjdzie bowiem głód na nowy sukces.

Porada z horoskopu na czwartek dla Ryb: Ideały nie istnieją.

Horoskop na dziś (17.02.2022) dla Baranów Horoskop dla Baranów jest łaskawy. Mówi o tym, że nawet w długotrwałym kryzysie można znaleźć lepsze dni i chwile pocieszenia. Pamiętaj, żeby nigdy nie tracić nadziei. Żyj też w teraźniejszości, ponieważ żaden okres twojego życia nie będzie w pełni satysfakcjonujący.

Porada z horoskopu na dziś (17.02.2022) dla Baranów: Zanim pozwolisz sobie na wybuch temperamentu, zastanów się nad długofalowymi konsekwencjami.

Horoskop na dziś (17.02.2022) dla Byków Warto postarać się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądać Facebooka, nie dodawać zdjęć na Instagram. Zamiast tego niech Byki pospacerują, zastanowią się nad tym, co sprawia im prawdziwą i ogromną przyjemność. Gwiazdy zachęcają do takich eksperymentów! Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Porada z horoskopu na czwartek dla Byków: Bądź otwarty na nowe przede wszystkim wtedy, gdy stare jest poza Tobą.

Horoskop dzienny na czwartek dla Bliźniąt Bliźnięta starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Bliźnięta odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Porada z horoskopu na czwartek dla Bliźniąt: Cisza wewnętrzna to cisza prawdziwa.

Horoskop na dziś (17.02.2022) dla Raków Raki poczują rutynę. A stagnacja to dla nich jeden z najgorszych stanów. Rutyna będzie jednak oczyszczająca. Raki będą miały idealną okazję do tego, żeby przemyśleć swoje zachowanie. Do Raków zaczną wracać wspomnienia, które nie zawsze będa proste. Na szczęscie w końcu pojawią się też okazje, żeby poradzić sobie ze wszelkimi trudnościami.

Porada z horoskopu na czwartek dla Raków: Naprawianie zwykle trwa dłużej niż niszczenie.