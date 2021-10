Horoskop dzienny na 8.10 (jutro, piątek). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w piątek 8.10.2021. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 8.10.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (8.10.2021) dla Wodników

Wodniki bez trudu dostosują się do otoczenia, pomoże im w tym intuicja, która wesprze ich wrodzoną logikę i pomysłowość. Wodniki mogą działać wbrew swoim zwyczajom, ale ich głos wewnętrzny podpowie im, co jest dla nich najlepsze. Gwiazdy wspierają zwłaszcza taką pracę, która wymaga empatii, uczuć i zrozumienia problemów innych osób. Wodniki otrzymają uznanie społeczne i poczucie stabilizacji.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Wodników: Nie bój się pasji, fascynacja doprowadzi Cię do sukcesu.

Horoskop na piątek dla Ryb Ryby zdadzą sobie sprawę z tego, że pewne szanse już na zawsze zostały pogrzebane. Nie ma sensu odgrzebywać możliwości, które już minęły. Należy z tego wyciągnąć odpowiednią naukę na przyszłość - trzeba obserwować uważnie rzeczywistość wokół. Pewne szanse i możliwości przyjdą tylko jeden raz.

Porada z horoskopu na piątek dla Ryb: Miłość jest niezależna od doskonałości.

Horoskop dzienny na piątek dla Baranów Księżyc wchodzi do znaku Baranów, to dobry czas na zajęcie się domem, a także swoimi wygodami. Barany stracą swoją zapalczywość, złe emocje opadną wrócą do tak cenionej przez siebie zgody. Wygrają te Barany, które trzymały nerwy na wodzy. Szczęśliwy sekstyl Wenus z Saturnem zapowiada, że Barany zyskają opinię osób odpowiedzialnych i wiarygodnych, zostaną docenieni. Trygon z Plutonem i sekstyl z Neptunem to dobre prognozy, bo zapowiadają dobre kontakty z szefami, a także lżejsze podejście do problemów. Neptun namawia do zajęcia się twórczością artystyczną albo czymś, co odrywa od prozy życia, lecz gwiazdy nic nie mówią o używkach.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Baranów: Chaos jest dobry tylko na chwilę.

Horoskop na piątek dla Byków Byki czeka spokojny czas, ale ich nerw i tak będą napięte. Przeżywają głównie to, co im się w życiu nie udało i zawsze niosą ze sobą ten ciężki bagaż. Z czasem nie spodziewają się już miłych niespodzianek, nie ufają innym. Chociaż Bykom sprzyja Merkury zapewniający żywe kontakty towarzyskie i odpowiednie dochody, życzliwie aspektuje również Wenus, która obdarzy Byki dużym urokiem osobistym.

Porada z horoskopu na piątek dla Byków: Twój rozwój powinien być kompleksowy – nie rezygnuj z siebie dla innych.

Horoskop na jutro (8.10.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta będą szły swoim utartym szlakiem. Na razie ich nastrój jest średni, jak zwykle są ostrożne, nieufne i samokrytyczne. Staną się jeszcze bardziej oszczędne w okazywaniu uczuć. Dość trudne w kontaktach, znowu będą mieć pretensje, że bliscy nie trzymają się planów, lekceważą obietnice, ustalenia. Bliźnięta nie czują się dobrze w atmosferze improwizacji, są wymagające, ale pretensjami ukrywają brak pewności siebie. Bliźnięta czekają sukcesy zawodowe, wzrośnie ich poczucie wartości. Bliźnięta poświęcą się głównie sprawom rodzinnym i domowym. W takim układzie gwiazd wiele par planuje wspólne zamieszkanie, zaręczyny lub ślub, Bliźnięta będą więc mogły śmiało planować, co bardzo lubią. Bliźnięta być może zdecydują się na przemyślane znajomości z portalów czy biur matrymonialnych. Okaże się również, że decyzje Bliźniąt były słuszne. W młodości Bliźnięta sporo chorują, na co wpływa ich depresyjność, lęk przed przyszłością i przepracowanie. Ale im są starsze, tym silniejsze. Coś im zawsze trochę dolega, nawet przewlekle, więc pewnie nie unikną kataru. Czeka je jednak długie życie w niezłej kondycji.

Porada z horoskopu na piątek dla Bliźniąt: Nie decyduj się na coś, czego nie jesteś w 100% pewny.

Horoskop na jutro (8.10.2021) dla Raków Raki po raz kolejny wykażą się swoim świetnym zorganizowaniem. W życiu bliskich dojdzie do nieoczekiwanych zwrotów akcji, niektóre z nich mogą być naprawdę sporym zagrożeniem. Chłodna głowa i logiczne myślenie Raków bardzo przydadzą się bliskim w obliczu wyzwania i radzenia sobie z problemami. Warto pamiętać o docenianiu siebie i tego co się robi - w pracy, w domu czy właśnie dla swoich najbliższych. Raki powinny znaleźć czas tylko dla siebie - w innym przypadku zdrowie może im tego nie wybaczyć.

Porada z horoskopu na piątek dla Raków: Przed podjęciem działania weź głęboki oddech.

Horoskop dzienny na piątek dla Lwów Lwy będą czuły się zirytowane. Dlaczego tak się stanie? Trudno ocenić, ponieważ los nie szykuje większych niespodzianek. Najprawdopodobniej Lwom "przeleje się czara goryczy" - zbiór frustrujących wydarzeń sprawi, że poczują się nieco stłamszone, bardzo łatwo będzie je rozgniewać. Najlepszą radą na taki humor jest po prostu go przeczekać. Skupić się na tym, co radosne.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Lwów: Doceń i pochwal bliskie Ci osoby.

Horoskop na jutro (8.10.2021) dla Panien Panny będą niedługo nieco sfrustrowane. Nie wszystkie ich wielkie plany wypalą. Zdadzą sobie sprawę z tego, że wiele z ich marzeń zostało już pogrzebanych. Dzieciństwo przyzwyczaja nas do myśli, że dopiero za kilka lat trzeba będzie się zdecydować. Jeszcze tak dużo czasu! Nagle jednak orientujesz się, że pewne możliwości już dawno przepadły i nie da się ich odzyskać. Wyciągnij wnioski z tej nauki i planuj swoje życie bardziej roztropnie.

Porada z horoskopu na piątek dla Panien: Czy na pewno znasz osobę, którą widzisz w lustrze?

Horoskop dzienny na piątek dla Wag W najbliższym czasie dojdzie do bardzo istotnych zmian w życiu, zwłaszcza w sprawach domu, przeprowadzek, założenia lub opuszczenia gniazda. Wagi będą musiały podjąć wiele mądrych decyzji.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Wag: Masz prawo do dziecięcej, niezmąconej radości.

Horoskop dzienny na piątek dla Skorpionów Księżyc wchodzi do znaku Skorpionów, co jeszcze bardziej wpłynie na ich aktywność. Ale uwaga, to dla nich niełatwy czas. Kosmos pcha Skorpiony do roli lidera, a to wymaga starań i poświęceń. Skorpiony będą natomiast stale podminowane i skore do kłótni. Uważają, że wszystko można zdobyć siłą. Lecz gdy kwadraturę z ich patronem utworzy Saturn, dowiedzą się, jak ważna jest samodyscyplina.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Skorpionów: Nie traumatyzuj pracy, to nie demon.

Horoskop na jutro (8.10.2021) dla Strzelców Strzelce będą mogły cieszyć się dobrym zdrowiem i wewnętrznym spokojem. Warto wykorzystać tak pozytywny czas na odcięcie się od wszystkich demonów przeszłości. To co się wydarzyło, minęło. Teraz ważne jest to, co można zrobić pozytywnego z życiem. Wszystkie okazje i szanse, które przychodzą, powinny być wykorzystane. Zdrowie psychiczne jest równie ważne, co dobra kondycja fizyczna. Lepiej nie zaniedbywać żadnej z tych dziedzin, bo dobra passa może zostać szybko przerwana.

Porada z horoskopu na piątek dla Strzelców: Twoja surowość sprawia, że zatruwasz sam siebie.

Horoskop na piątek dla Koziorożców Szczęście sprzyja Koziorożcom, a dzięki Marsowi, który przebywa w ich znaku do, będą odznaczać się dobrym zdrowiem. Nie zabraknie im energii do wykonania obowiązków, których teraz sporo na nich spadnie. Dzięki intuicji, wzmocnionej przez pozytywne wpływy Księżyca, Koziorożce będą wiedziały, jak się zachować i wyjdą cało z egzaminów.

Porada z horoskopu na jutro (8.10.2021) dla Koziorożców: Pozbądź się skrupułów. Od pewnego czasu próbujesz wierzyć w pozory.

