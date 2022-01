Horoskop dzienny na 8.01 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd?

Gotujące się od dawna w Wodnikach emocje w końcu wybuchną i przełożą się na intensywne działania. Będzie to czas, w którym osoby spod tego znaku zodiaku poczują, że mogą być sprawcze i zaczną to wykorzystywać, angażując się w ważne dla nich sprawy. Te nowo podejmowane działalności tchną wiatr w żagle Wodników, jednak nie powinny przyćmić pozostałych sfer ich życia. Niewłaściwie dzieląc swój czas i uwagę pomiędzy różne sfery, Wodniki mogą bowiem, angażując się w coś dla nich ważnego, jednocześnie stracić coś innego, równie istotnego. Dlatego też powinny uważnie słuchać uwag innych i przyjmować krytykę z pokorą.

Na drodze Ryb pojawią się szanse, których niewykorzystanie odbije się w przyszłości czkawką. Te możliwości, które będą nadciągać z wielu stron, są najlepszym dowodem na to, że widoczne są postępy. Lepiej nie wahać się z korzystania z możliwości. Odpowiednie pokierowanie ścieżką zawodową przyniesie zastrzyk gotówki.

Horoskop dla Baranów mówi o tym, że potrzebne jest Ci wyciszenie. Musisz mieć chwilę oddechu, żeby złapać dystans do tego, co już się wydarzyło. Skup się na leczeniu ran i spoglądaniu w przyszłość. Cisza i konsekwentne rozwijanie umiejętności będą dla Ciebie najlepsze. Wypoczywaj starannie – czasu przeznaczonego na wyciszenie nie możesz marnotrawić.

Byki poczują się nieco osamotnione. Rutyna, brak większych perspektyw na zmianę zaczną je dobijać. Myśl o tym, że wiele decyzji już zapadło, może je doprowadzić do szału. Na szczęście pod koniec miesiąca przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na lepsze jutro.

To Ty wiesz najlepiej, co Ci dobrze służy. Rady innych traktuj z dystansem.

Horoskop na sobotę dla Bliźniąt

Bliźnięta będą musiały rozliczyć się z echami przeszłości. Chaos w jakiejkolwiek postaci nie będzie sprzyjał w rozwoju Bliźniąt. Właśnie dlatego lepiej zamknąć w przeszłości to, co powinno od dawna się tam znajdować. Nie rozpamiętuj, ale też nie lekceważ tego, co może mieć odbicie dzisiaj.