Horoskop dzienny na 5.11 (dziś, piątek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Ryby będą miały trochę stresów. Dotrą do nich ważne wiadomości, na które czekały od dawna. Gdy tylko je otrzymają, poczują ulgę. Warto pamiętać, że będą to wieści, które mają wskazać na koniec rozdziału. Ryby muszą zdawać sobie sprawę z tego, że bez ich wyraźnej decyzji, ciągle będą tkwić w przeszłości. Poczują się lepiej, gdy pójdą do przodu.

Byki wreszcie będą mogły trochę odetchnąć. Wreszcie pojawią się nowe perspektywy. Co istotne, wcale nie muszą być to szanse, o których Byki myślały wcześniej. Najprawdopodobniej pojawi się coś zupełnie nowego na horyzoncie, coś, czego Byki się nie spodziewają.

Wagi bez trudu dostosują się do otoczenia, pomoże im w tym intuicja, która wesprze ich wrodzoną logikę i pomysłowość. Wagi mogą działać wbrew swoim zwyczajom, ale ich głos wewnętrzny podpowie im, co jest dla nich najlepsze. Gwiazdy wspierają zwłaszcza taką pracę, która wymaga empatii, uczuć i zrozumienia problemów innych osób. Wagi otrzymają uznanie społeczne i poczucie stabilizacji.

Skorpiony mogą ulegać wypadkom, muszą uważać na ostre przedmioty, strome schody, samochody. To czas, gdy będą trafiać w ręce chirurga. Ujawnią się też ich wrogowie, nie jest to dobry czas na poszukiwanie miłości czy fortuny. Wiele osób będzie Skorpionom zazdrościć, intrygować przeciwko nim. Ale Skorpiony wykażą się wyjątkowym urokiem i inteligencją, zalety tego znaku zostaną wzmocnione, żeby walczyć z nieprzyjaznym otoczeniem.

Horoskop na dziś (5.11.2021) dla Strzelców

Strzelce powinny zachować ostrożność. To nie jest ich najlepszy czas, ale też nie najgorszy. Muszą uważać, żeby nie wywołać tsunami. Dlatego Strzelce powinny uważać na swoje słowa i czyny, bo z malej chmury może spaść wielki deszcz. Strzelce mogą osiągnąć to, na czym im naprawdę zależy, zwłaszcza w sprawach dotyczących tego, co należy usunąć. Gdy panuje tak trudny aspekt, nie wolno ufać obcym ludziom, a oczy należy mieć dookoła głowy. Strzelce żalą się, że ich znak ma złą sławę, ale astrolodzy od wieków czuli respekt przed Strzelcami, traktując je tak samo podejrzliwie, jak one cały świat wokół. Ale Strzelce nigdy nie przejdą przez życie prowadzone na smyczy, mają gen nieobliczalności. Strzelce nie będą zwracać uwagi na byle katar czy gorączkę. Ich specjalnością są choroby niewytłumaczalne, rzadkie, ciężkie. Czasem dążą do autodestrukcji przez ryzykowny tryb życia. Na szczęście chorują rzadko, bo z natury są odporne i silne.