Horoskop dzienny na 4.12 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania?

Horoskop na sobotę dla Wodników

Wodniki mogą korzystać z dobrej passy. W dodatku Księżyc utworzy sekstyl z Jowiszem, Wodniki zostaną w tym czasie obdarzone sporą dawką intuicji. Będą doskonale wiedzieć, co dla nich najlepsze i nawet w ciemnościach znajdą konfitury. Mimo tego Wodniki będą się zamartwiać, bo skuszone łaskawością gwiazd, zaplanują ważne zmiany w życiu. A to może być kosztowne. Tymczasem Merkury w kwadraturze przypomina, że wiele planów Wodników wymaga środków, których jeszcze nie ma.

Najbliższy czas będzie wielkim testem dla Baranów. Nie bój się eksperymentować, ale podejmuj decyzje szybciej. Zbyt długie wahania sprawiają, że nawet dobre początkowo decyzje i obiecujące inicjatywy nie mogą się spełnić. Podróżuj, jeśli tylko masz okazję. Próbuj poznawać nowych ludzi. Im więcej uzyskasz inspiracji, tym lepiej dla ciebie. Pamiętaj jednak, by z tyłu głowy kontrolować najważniejsze cele. Wszystko, co robisz, powinno służyć wyższemu celowi. Zrealizowanie wyższego celu da ci poczucie bezpieczeństwa i spełnienia.

Byki wrócą do rzeczywistości, staną się racjonalne, chłodno obliczą, co im się bardziej opłaca. Zachowają swój urok osobisty, lecz zastanowią się trzy razy nad działalnością społeczną czy charytatywną, stracą też zaufanie do ludzi, którym wcześniej zawierzyły. Zapowiada, że taka sceptyczna postawa okaże się dla Byków korzystna. Wszelkie zmiany, jakich dokonają Byki, będą rozsądne i pomyślne dla tych upartych, lecz w gruncie rzeczy pomocnych i współczujących.

W styczniu Rakom będzie się dobrze wiodło w każdej dziedzinie. Jowisz w Koziorożcu jest im ogólnie przychylny. Rakom nie zabraknie wyczucia, żeby wybrać słuszną ścieżkę, o co zadba Neptun w sekstylu do Merkurego już niedługo. Z kolei koniunkcja z Saturnem i Plutonem daje Rakom ochronę.

Praktyczne i odpowiedzialne Lwy będą mogły nieco poluzować gorsety narzuconych sobie wymagań i częściej oddawać się przyjemnościom. Stała i wytrwała praca to gwarancja osiągnięcia zamierzonych celów, jednak dla równowagi konieczne jest także poświęcenie części czasu na relaks, którego w ostatnich tygodniach u Lwów nie było wiele. Pozostające w związkach Lwy powinny też zwrócić więcej uwagi na potrzeby swojego partnera – może się on czuć ostatnio nieco zaniedbany. Kolejny czas będzie dla osób spod znaku Koziorożca odpowiednim czasem na podejmowanie ważnych decyzji.

Horoskop na jutro (4.12.2021) dla Wag

Horoskop dla Wag to kampania sugestii dotyczących oczyszczenia się ze wszystkich złych energii, jakie Wagi nagromadziły w ostatnim czasie. Tęsknota, zazdrość, przemęczenie, nadmierne wyrzuty sumienia - musisz pozbyć się wszystkiego, co cię blokuje. Wbrew pozorom to możliwe, nawet jeśli masz za sobą szereg trudnych i złożonych doświadczeń. Zaakceptuj swoje błędy i porażki, pamiętaj też, że karty losu co chwilę się odmieniają. Jeszcze wrócisz do równowagi, musisz jednak dać sobie czas.