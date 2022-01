Horoskop dzienny na 4.01 (dziś, wtorek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Ryby zaczną odczuwać delikatne znużenie. Może być to związane z historią, która zaczęła się już dawno i ciągle trwa. Znużenie można będzie łatwo pokonać: albo za pomocą doraźnych środków, wtedy wróci silniejsze, albo za pomocą żelaznych decyzji, wtedy będzie można pozbyć się go na zawsze.

Warto postarać się być cały dzień, a może nawet kilka dni offline - nie przeglądać Facebooka, nie dodawać zdjęć na Instagram. Zamiast tego niech Bliźnięta pospacerują, zastanowią się nad tym, co sprawia im prawdziwą i ogromną przyjemność. Gwiazdy zachęcają do takich eksperymentów! Świetnym pomysłem będzie także zafundowanie sobie domowe SPA połączone ze spędzeniem całego dnia w piżamie.

Horoskop na wtorek dla Raków

Dla Raków pojawi się doskonała okazja do tego, by zebrać się w sobie i zacząć realizować projekty, które dawno już chodziły im po głowie, ale na które brakowało odwagi. Raki mogą pozwolić sobie na skok na główkę – wymagający kurs, własny biznes, a może przebranżowienie? Na pewno to się uda! Raki mogą liczyć na powodzenie także w miłości i relacjach – nie powinny jednak zapominać o tym, że do tanga trzeba dwojga.