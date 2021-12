Horoskop dzienny na 29.12 (dziś, środę). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii?

Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na dzisiaj? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w środę 29.12.2021. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (środę, 29.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Wodników Wodniki muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Wodników, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Wodników, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.

Porada z horoskopu na dziś (29.12.2021) dla Wodników: Nie musisz identyfikować się ze środowiskiem, w którym funkcjonujesz.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Ryb Najbliższy czas nie będzie dla Ryb łatwy. Niekorzystny wpływ Plutona potęguje obawy i lęki, Saturn przypomina o tym, że czas nieubłaganie mija. Kwadratura Merkurego z Plutonem zabija radość, bo odbiera pieniądze i zdrowie, a nierzadko niszczy związek, w którym trwa się jedynie dla korzyści. Jednak sekstyl Merkurego z Jowiszem złagodzi straty i sprawi, że Ryby w tych wszystkich kłopotach mogą liczyć na trochę szczęścia.

Porada z horoskopu na dziś (29.12.2021) dla Ryb: Dbaj o przyjaźnie - każdy ich potrzebuje.

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Baranów Jeśli Barany od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Barany powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Porada z horoskopu na środę dla Baranów: Inni widzą Twoje błędy, ale nie będą się do tego przyznawać.

XANDRA POLECA Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Horoskop na środę dla Byków Byki mogą spodziewać się pozytywnych informacji. Warto wykorzystać je do wyprostowania ewentualnych konfliktów wewnętrznych. Czułeś się przygnębiony? Nie potrafiłeś znaleźć pocieszenia? Wreszcie uda Ci się znaleźć wsparcie, na które długo czekasz. Bądź jednak ostrożny – nie wszystko złoto, co się świeci. Uważnie obserwuj, co i kto pojawia się w Twoim życiu.

Porada z horoskopu na środę dla Byków: Nie oczekuj niemożliwego.

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Bliźniąt Liczne potyczki z losem Bliźniąt zakończą się pomyślnie, ale Bliźnięta nie mogą być osamotnione. Bliźnięta najbardziej docenią życzliwość innych. Przez wpływ gwiazd Bliźnięta staną się wrażliwe, będą mówić o swoich dobrych uczuciach. Nie zachwieje to ich złotym tronem, na którym w swoim przekonaniu zasiadają. Przeciwnie gwiazdy zapowiadają, że dobre relacje z innymi będą podstawą działania Bliźniąt w następnych latach.

Porada z horoskopu na środę dla Bliźniąt: Zauważając innych, dajesz szansę na zauważenie Ciebie.

XANDRA POLECA Za grosz kultury! Wkurzające zachowania w sklepach

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Raków Raki czeka spokojny czas, ale ich nerw i tak będą napięte. Przeżywają głównie to, co im się w życiu nie udało i zawsze niosą ze sobą ten ciężki bagaż. Z czasem nie spodziewają się już miłych niespodzianek, nie ufają innym. Chociaż Rakom sprzyja Merkury zapewniający żywe kontakty towarzyskie i odpowiednie dochody, życzliwie aspektuje również Wenus, która obdarzy Raki dużym urokiem osobistym.

Porada z horoskopu na środę dla Raków: Raz wzniecony ogień może się już nigdy nie pojawić, jeśli o to nie zadbasz.

XANDRA POLECA Nie mów tak zagranicą!

Horoskop dzienny na środę dla Lwów Kochasz życie, ale ono czasami daje się we znaki. Nie zawsze udaje Ci się przezwyciężyć smutek, gdy dzieje się coś nie po Twojej myśli. Musisz nauczyć się, jak łapać równowagę. Czasami konieczne jest schowanie dumy do kieszeni, czasami musisz przesunąć granicę bólu.

Porada z horoskopu na środę dla Lwów: Czasami trzeba odpuścić i skupić się na ubieganiu o nowe marzenie.

Horoskop na środę dla Panien Panny będą mogły wreszcie postawić na swoim. Być może będzie to jednak pyrrusowe zwycięstwo. Nie zawsze początkowa korzyść przekłada się na długofalowy sukces. Żeby ugruntować swoją pozycję musisz pamiętać o trudnych, ale właściwych wyborach. Wielokrotnie przekonywałeś się, że droga na skróty daje tylko krótkotrwały efekt.

Porada z horoskopu na środę dla Panien: Dlaczego Twoja wyobraźnia zabiera Cię ciągle w inne miejsce?

XANDRA POLECA Twemu mężowi pozostaw rozrywkę. 16 porad małżeńskich z 1887

Horoskop na środę dla Wag Wagi wreszcie sobie odsapną. Poczują, że są doceniane i lubiane. Warto cieszyć się z takich momentów i doceniać je. Wiatr w twoich skrzydłach wykorzystaj w twórczy i dobry sposób. Pamiętaj też, że tam, gdzie wyraźne słońce, są też wyraźne cienie. Nie daj się omamić podszeptom tych, którzy chcą skorzystać na twoim sukcesie.

Porada z horoskopu na środę dla Wag: Jeśli nie masz pewności, konsultuj swoje pomysły.

XANDRA POLECA Co wkurza kierowców?

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Skorpionów W najbliższym czasie dojdzie do bardzo istotnych zmian w życiu, zwłaszcza w sprawach domu, przeprowadzek, założenia lub opuszczenia gniazda. Skorpiony będą musiały podjąć wiele mądrych decyzji.

Porada z horoskopu na dziś (29.12.2021) dla Skorpionów: Nie decyduj się na coś, czego nie jesteś w 100% pewny.

XANDRA POLECA Jakim dziewczynom pasują takie wyzywające tatuaże?

Horoskop na dziś (29.12.2021) dla Strzelców Strzelce mogą poczuć się nieco przytłoczone. Możemy spodziewać się wyjaśnienia wielu wątpliwości. Z całą pewnością Strzelce odczują przypływ nowości – stare przeminie, nowe wreszcie zacznie przychodzić. Kulminacja tego uczucia, przynoszącego nowe obawy i nadzieje, nastąpi niebawem. Pamiętaj, że uczciwość nigdy nie zawodzi.

Porada z horoskopu na środę dla Strzelców: Bądź w pełni świadomy swoich potrzeb. Bez tej wiedzy nie możesz się rozwinąć.

Horoskop dzienny na środę dla Koziorożców Koziorożce będą musiały odrobić zadanie z empatii. Osoby spod tego znaku zodiaku czeka niełatwy czas na polu relacji i życia uczuciowego. To jednak od ich postawy będzie zależeć to, czy wyjdą z niego obronną ręką. Koziorożce mogą czuć się osaczone przez nadmierne oczekiwania innych wobec nich. Pojawi się także poczucie niesprawiedliwości. Koziorożce mogą mieć też wrażenie, że bliscy oraz współpracownicy traktują je w sposób instrumentalny. By wyjść z impasu, konieczne będzie wyjście poza swoją perspektywę i próba postawienia się na miejscu innych osób. Spojrzenie na sytuację ich oczyma, da Koziorożcom nową ocenę sytuacji i skłoni do rewizji swojego dotychczasowego postępowania. To zaś zaowocuje o wiele spokojniejszym czasem, w którym relacje z innymi ludźmi będą źródłem radości, zamiast frustracji.

Porada z horoskopu na środę dla Koziorożców: Wątpisz w siebie? Spróbuj przypomnieć sobie najmilsze komplementy, jakie dostałeś.

XANDRA POLECA Ostatnie słowa wielkich ludzi, które przeszły do historii

Mandaty za nieodśnieżony samochód i nie tylko.