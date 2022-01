Horoskop dzienny na 29.01 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu?

Poznaj horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na dzisiaj? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w sobotę 29.01.2022. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na dziś (sobotę, 29.01.2022) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na sobotę dla Wodników Wodniki są zaborcze i skupione na sobie. Teraz jest świetny moment na nabranie pokory, Wodniki muszą przestać stawiać się w roli wszystkowiedzących sędziów. Takie zachowanie źle wpływa zarówno na relacje zawodowe, jak i prywatne. Przyjaciele, rodzina i partner mogą dłużej nie wytrzymać oceniania i tego, że Wodniki lubią skupiać uwagę wyłącznie na sobie. Nie zawsze ma się rację.

Porada z horoskopu na sobotę dla Wodników: Jeśli nie będziesz z siebie zadowolony, nikt inny też nie będzie.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na sobotę dla Ryb Horoskop dla Ryb sugeruje konieczność podjęcia trudnej decyzji. Musisz rozliczyć się z przeszłością, żeby pójść dalej. Jesteś dla siebie zbyt pobłażliwy, przez co nie możesz pójść do przodu. Zatrzymaj się. Westchnij. Rozpłacz się. A później spójrz w lustro i bądź ze sobą szczery. Dzięki temu uda ci się wypowiedzieć odpowiedzi, które od dłuższego czasu duszą się w twojej głowie. Daj ujście tym nieprzyjemnym myślom. To pozwoli na wyzdrowienie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Ryb: Brak decyzji jest decyzją.

Horoskop na sobotę dla Baranów Barany powinny zachować ostrożność. To nie jest ich najlepszy czas, ale też nie najgorszy. Muszą uważać, żeby nie wywołać tsunami. Dlatego Barany powinny uważać na swoje słowa i czyny, bo z malej chmury może spaść wielki deszcz. Barany mogą osiągnąć to, na czym im naprawdę zależy, zwłaszcza w sprawach dotyczących tego, co należy usunąć. Gdy panuje tak trudny aspekt, nie wolno ufać obcym ludziom, a oczy należy mieć dookoła głowy. Barany żalą się, że ich znak ma złą sławę, ale astrolodzy od wieków czuli respekt przed Baranami, traktując je tak samo podejrzliwie, jak one cały świat wokół. Ale Barany nigdy nie przejdą przez życie prowadzone na smyczy, mają gen nieobliczalności. Barany nie będą zwracać uwagi na byle katar czy gorączkę. Ich specjalnością są choroby niewytłumaczalne, rzadkie, ciężkie. Czasem dążą do autodestrukcji przez ryzykowny tryb życia. Na szczęście chorują rzadko, bo z natury są odporne i silne.

Porada z horoskopu na sobotę dla Baranów: Tak jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Horoskop dzienny na sobotę dla Byków Byki, które są już dość zmęczone pędem życia, z radością przyjmą stabilizację, którą przyniesie zbliżający się czas. Tempo większości sfer życia Byków zwolni, co z kolei pozwoli uniknąć większych, poważniejszych problemów. Warto wykorzystać tak sprzyjające okoliczności do tego, by zadbać o zdrowie oraz rodzinę, dla których w natłoku innych zajęć zawsze było nieco za mało czasu. Przede wszystkim jednak gwiazdy dla Byków wskazują, że wreszcie znajdą one czas dla siebie.

Porada z horoskopu na sobotę dla Byków: Miłość to także odpowiedzialność.

Horoskop na sobotę dla Bliźniąt Bliźnięta będą musiały ostro wziąć się do pracy. Gwiazdy każą im nadrobić zaległości, w dodatku ześlą jakąś kontrolę, która będzie uważnie przyglądać się Bliźniętom. Chociaż inspekcja wypadnie raczej pomyślnie, warto się starać. Bliźnięta będą walczyć z natłokiem obowiązków. Oczywiście poradzą sobie i otrzymają pochwałę za trafną analizę sytuacji i wysiłek. Gwiazdy odradzają Bliźniętom oddawanie się lenistwu; może im umknąć jakaś cenna zawodowa okazja.

Porada z horoskopu na sobotę dla Bliźniąt: Pamiętaj, że za horyzontem czeka zupełnie nowy świat.

XANDRA POLECA Tych zwierząt już nie spotkasz. Wyginęły za twojego życia

Horoskop na dziś (29.01.2022) dla Raków Raki staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Raki mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Raki nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na sobotę dla Raków: Pamiętaj – masz tylko jedno życie, szkoda marnować je na narzekanie. W nadchodzącym czasie postaraj się przezwyciężyć swoje smutki.

XANDRA POLECA 10 historii kryminalnych, którymi żyła cała Polska

Horoskop na dziś (29.01.2022) dla Lwów Intuicja jak zwykle nie zawiedzie Lwów. Gdy ich patron wejdzie do ich znaku, rozwiąże wiele problemów swoich podopiecznych. Poprawi się zdrowie Lwów, polepszą związki i relacje, zaczną optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Znajdą to, co uważały za stracone. Ale uwaga, taki aspekt grozi czasem zbytnią niefrasobliwością. Może pojawić się bałagan; mniejszy kłopot, jeśli w życiu domowym, ale większy, gdy w sprawach urzędowych. Lwom zabraknie jednak ochoty do porządkowania.

Porada z horoskopu na dziś (29.01.2022) dla Lwów: Kochaj siebie tak, jak kochasz życie w ogóle.

Horoskop na dziś (29.01.2022) dla Panien Refleksje lub wręcz medytacje pozwolą znaleźć Pannom prawdziwe ukojenie. Wreszcie uda się uwolnić od dawnych kłamstw i trudnych przekłamań. Co istotne, Panny nie powinny bać się wdrażania zmian – nawet jeśli będą wymagały dużo pracy.

Porada z horoskopu na dziś (29.01.2022) dla Panien: Każdy ma historię, która nadaje się na film.

XANDRA POLECA Zwróć uwagę na TE szczegóły w filmach!

Horoskop dzienny na sobotę dla Wag Wagi będą działać siłą rozpędu; gwiazdy nie szykują im wielu niespodzianek. Kondycja Wag nie zapowiada się jednak najlepiej. Będą skarżyć się na zmęczenie, spadek formy i brak energii. Kwadratura ich patrona z Księżycem zapowiada, że nie będą miały sił na większe starania. Ale niestety kwadratura Merkurego z Uranem przynosi im niechciane zmiany, z którymi muszą się zmierzyć. Wagi powinny zadbać o zdrowie, poddać się odwlekanym badaniom, chociaż z układów gwiazd wynika, że chodzi głównie o wypalenie, tak zawodowe, jak i uczuciowe.

Porada z horoskopu na dziś (29.01.2022) dla Wag: Zanim kogoś oskarżysz, pamiętaj, że będą Cię sądzić za to samo.

XANDRA POLECA Jakim dziewczynom pasują takie wyzywające tatuaże?

Horoskop na sobotę dla Skorpionów Przed Skorpionami kolejny test. Życie w ostatnim czasie rzuca osobom spod tego znaku zodiaku sporej wielkości kłody. Problemy w pracy, przeplatane z ochłodzeniem relacji z partnerem lub partnerką, a do tego wiadomość o złym stanie zdrowotnym rodzica. Wiele wskazuje na to, że maraton nieprzyjemnych zmagań jeszcze się nie skończył. Bez względu na to, z czym dokładnie będą musiały się zmierzyć Skorpiony, jedno jest pewne - po raz kolejny muszą wykazać się silną psychiką oraz elastycznością. Do każdej walki warto podejść z pełnym zaangażowaniem, nie bać się spojrzeć zagrożeniu prosto w oczy. W takim wypadku, nawet jeżeli poniesie się dotkliwe obrażenia, będzie się mieć pewność, że dało się z siebie wszystko. W końcu na niebie pojawi się słońce, a przeżyte walki sprawią, że Skorpiony będą jeszcze mocniejsze.

Porada z horoskopu na sobotę dla Skorpionów: Za przyjaźń warto umierać, ale nie warto kłamać w imię przyjaźni.

XANDRA POLECA Najlepszy pies dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie

Horoskop na sobotę dla Strzelców Strzelce charakteryzuje dobra organizacja, dbałość o szczegóły, a także umiejętność i chęć oszczędzania pieniędzy. Świetnym pomysłem jest zatem zaplanowanie swojego urlopu samodzielnie od A do Z, z wykorzystaniem tzw. niskobudżetowych pomysłów. Spędzenie czasu w mieście przy korzystaniu z darmowych rozrywek, wypad za miasto albo znalezienie tanich lotów do Hiszpanii czy Grecji z pewnością będzie strzałem w dziesiątkę dla lubiących oszczędzać i planować Strzelców.

Porada z horoskopu na sobotę dla Strzelców: Rzadko kiedy konieczne jest długie oczekiwanie na zmianę, jeśli pracujesz szczerze nad sobą.

Horoskop na dziś (29.01.2022) dla Koziorożców Koziorożce będą musiały rozliczyć się z echami przeszłości. Chaos w jakiejkolwiek postaci nie będzie sprzyjał w rozwoju Koziorożców. Właśnie dlatego lepiej zamknąć w przeszłości to, co powinno od dawna się tam znajdować. Nie rozpamiętuj, ale też nie lekceważ tego, co może mieć odbicie dzisiaj.

Porada z horoskopu na dziś (29.01.2022) dla Koziorożców: Pamiętaj o tym, że wytrwałość popłaca – prędzej lub później.

XANDRA POLECA Oni nie wstydzą się... Jezusa

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Pogrzeb muzyka Andrzeja Nowaka