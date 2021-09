Horoskop dzienny na 28.09 (dziś, wtorek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień?

Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na dzisiaj? Przeczytaj, co według horoskopu wydarzy się we wtorek 28.09.2021. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na dziś (wtorek, 28.09.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Wodników Jeśli Wodniki nie będą kombinować, nadchodzący czas upłynie im przyjemnie. Sprawy załatwione, dom doprowadzony do porządku. Sekstyl Wenus z Jowiszem wynagrodzi Wodnikom trudy jakąś miłą niespodzianką, może zaproszeniem lub nagrodą. Poszczęści się głównie Wodnikom uzdolnionym artystycznie, a wśród nich tym, którzy zajmują się muzyką. Pozostałe Wodniki mogą jednak liczyć na upragniony święty spokój.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wodników: Nie bój się pasji, fascynacja doprowadzi Cię do sukcesu.

Posłuchaj muzyki przy horoskopie Lista przebojów - muzyka z YouTube na dziś

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Ryb Ryby będą postawione przed ogromnymi wyzwaniami. Ich życie z całą pewnością ulegnie zmianie – wszystko dlatego, że pewne decyzje, podjęte przed laty, przyniosą owoce. Innymi słowy, zbierzecie żniwa po dawnych działaniach. Być może będą to skończone studia, być może będzie to decyzja, co zrobić ze związkiem albo zmienić pracę. Jedno jest pewne – trzeba być psychicznie przygotowanym na duże zmiany. Pewien rozdział już na zawsze zostanie zamknięty. Otworzy się nowy. Czy będzie dobry? Wszystko zależy od tego, czy wcześniej występowała odwaga w podejmowaniu słusznych, choć trudnych decyzji. Jeśli mimo strachu, ogromu przeciwności i pokus, słuszna droga została zachowana to można spodziewać się nagrody.

Porada z horoskopu na wtorek dla Ryb: Nadmierne filozofowanie nie sprzyja podejmowaniu decyzji.

Horoskop dzienny na wtorek dla Baranów Wzmocnią się takie cechy Baranów jak życzliwość, chęć pomagania innym, idealizm, ale także w wielu przypadkach egocentryzm i ekscentryzm, pomijanie opinii życzliwych osób. Barany będą interesować się nowościami, może wymienią sprzęty w domu, współpracowników lub zawód, lecz opozycja Merkurego do Urana ostrzega przed pochopnymi decyzjami. Mogą przynieść finansowe straty, a także zepsuć kontakty z bliskimi. Należy szczególnie zadbać o relacje w związku, bo trudności w porozumieniu się zapowiada opozycja Wenus z Uranem.

Porada z horoskopu na wtorek dla Baranów: O zdrowie należy dbać cały czas, nie tylko od święta.

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Byków Czas będzie upływać Bykom na pokojowych rozmowach. Na horyzoncie brak groźnych wrogów, wielu dotychczasowych będzie chciało zjednać sobie Byki. Gwiazdy przyniosą Bykom sukcesy towarzyskie oraz będą ich trzymać jak najdalej od zgiełku wszelkich bitw. Byki staną się wyrozumiałe i przyjacielskie. Gwiazdy nagrodzą takie nastawienie i pozwolą Bykom pomyślnie zakończyć stary problem.

Porada z horoskopu na dziś (28.09.2021) dla Byków: Jesteś taki, jak pokój, w którym się znajdujesz.

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Bliźniąt Bliźnięta wreszcie będą mogły trochę odetchnąć. Wreszcie pojawią się nowe perspektywy. Co istotne, wcale nie muszą być to szanse, o których Bliźnięta myślały wcześniej. Najprawdopodobniej pojawi się coś zupełnie nowego na horyzoncie, coś, czego Bliźnięta się nie spodziewają.

Porada z horoskopu na wtorek dla Bliźniąt: Wszystko to gra pozorów.

XANDRA POLECA Złodzieje są bezczelni! Oto ich sztuczki

Horoskop na wtorek dla Raków Raki nie będą myśleć o żadnych wojnach, a tylko o tym, gdzie tu przyłożyć głowę. Dopadnie je zmęczenie, ale mogą spokojnie zbierać siły. Kłótnie nie wyjdą Rakom na zdrowie, gwiazdy doradzają większą tolerancję dla innych. Okaże się, że nikt niczego nie knuje, tylko Raki jak zwykle wszystkich podejrzewają o atak.

Porada z horoskopu na dziś (28.09.2021) dla Raków: Miłość to także odpowiedzialność.

Horoskop dzienny na wtorek dla Lwów Lwy staną się bardziej pamiętliwe, zacięte, bardziej ambitne. Zapragną pokazać, ile są warte, zachowując przy tym niezależność. Nie jest to łatwe, o czym mówi także opozycja Merkurego z planetą zmian Uranem. Jednak Lwy mogą liczyć na poparcie gwiazd. Merkury utworzy sekstyl z Saturnem. Saturn każe spłacać stare długi, wystawia kwity za czyny z przeszłości, nie lubi zostawiać spraw niedokończonych, ale w tak przychylnym położeniu Lwy nie muszą obawiać się słonych rachunków.

Porada z horoskopu na wtorek dla Lwów: Rozwój jest potrzebny do życia tak samo jak powietrze. Kieruj się pasją i nie zważaj na porażki. Przeszkoda nie oznacza mety – wiele zależy od tego, jakie sam stawiasz sobie granice. W wakacje pamiętaj też o zabawie. Wino i śpiew – w odpowiednich ilościach – nikomu nie zaszkodziły.

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Panien Wszelkie perturbacje, które od pewnego czasu Cię nękają, ustąpią. Musisz po prostu wykazać się cierpliwością. Każdy, kto jest zmęczony, ma dwa wyjścia: albo odpuścić i zdecydować się na łatwiejszą drogę, albo chwycić byka za rogi. Z Twojego doświadczenia wynika, że zwykle lepiej załatwiać sprawy tak, jak trzeba. Drogi na skróty kosztują w długotrwałej perspektywie o wiele więcej.

Porada z horoskopu na dziś (28.09.2021) dla Panien: Uda Ci się, jeśli zaakceptujesz koszta.

XANDRA POLECA Oni pożałowali przerabiania swoich zdjęć

Horoskop na wtorek dla Wag Wagi muszą powściągnąć swój gniew, bo może sprawić im kłopoty. Nieoczekiwane wydarzenia nie ułożą się po myśli Wag, ale na drobiazgi zareagują zbyt emocjonalnie. Kwadratura Wenus z Uranem zapowiada zawirowania w życiu uczuciowym. Księżyc wejdzie do znaku Wag, co oznacza, że staną się bardziej niezależne, mogą lekceważyć uczucia innych. Same nie będą wiedzieć, co się dzieje. Może to przemęczenie po pracowitych miesiącach, może inni będą naprawdę denerwujący.

Porada z horoskopu na wtorek dla Wag: Twój wypracowany sukces to coś, czego nikt nie może ci odebrać.

XANDRA POLECA Skierowanie do lekarza: nie każdy musi je mieć

Horoskop na wtorek dla Skorpionów Skorpiony czeka sporo pracy. Jeśli ją dobrze rozplanują, uda się przebrnąć przez wszystko bezboleśnie. Muszą jednak wykazać się pełnią skupienia – lepiej nie pozwalać sobie na niepotrzebne przerwy w pracy. Warto wykorzystać czas w pełni, ale nie nakładać na siebie nadmierną presję. Napięcie wytworzy w Skorpionach granice, których nie uda się przeskoczyć. Warto popracować też nad wiarą – wątpliwości odsuwają od celu.

Porada z horoskopu na wtorek dla Skorpionów: Pozwól sobie na oddech w wyścigu. Nawet jeśli ktoś wyprzedzi Cię na jakimś etapie, możesz jeszcze być pierwszy na mecie.

Horoskop dzienny na wtorek dla Strzelców Strzelce powinny ograniczyć swoją ekspansywność. Strzelce to pasja, agresja i niezależność, tymczasem gwiazdy nakazują bierność. Kwadratura ich patrona do dynamicznego Urana zapowiada, że galop jest niewskazany, najwyżej spokojny step. Strzelce muszą robić swoje, lecz zachowując umiar. To nie jest również czas na konflikty, bo Strzelce mogą w nich mocno ucierpieć, często na własne życzenie. Merkury, który zajmuje się biznesem, jest im przyjazny, pomyślnie więc rozwiążą się sprawy, które wzbudzały niepokój.

Porada z horoskopu na wtorek dla Strzelców: Pozoranctwo to Twoja wada, z którą będziesz się zmagać całe życie.

Horoskop na dziś (28.09.2021) dla Koziorożców Saturn utworzy sekstyl z patronem Koziorożców, co skłoni do skrupulatnego zajęcia się zaległymi sprawami. W pracy Koziorożce nie wykażą się innowacyjnością, Saturn pchać je będzie w kierunku tradycji i przeszłości, trzymania się tego, co dobrze znane, ale i sprawdzone. Gwiazdy będą je w tym wspierać. Saturn zmusza także do konfrontacji z przykrymi sytuacjami, ale Koziorożce przyjmują to jako ciekawe zadanie do rozwiązania. Dzięki sekstylowi Merkurego z Plutonem poradzą sobie z trudnymi problemami, okaże się również, że mają zawsze jakiś plan zapasowy oraz oszczędności na czarną godzinę.

Porada z horoskopu na wtorek dla Koziorożców: Jeśli sam nie wyznaczysz sobie drogi, nikt tego nie zrobi.

XANDRA POLECA TOP 20 najdziwniejszych przesądów o ciąży i macierzyństwie

Jesienny sojusznik Polaków. Dynia!