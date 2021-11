Horoskop dzienny na 27.11 (jutro, sobotę). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę?

Horoskop na sobotę dla Wodników

Horoskop na sobotę dla Baranów

Barany nie mogą liczyć na większe sukcesy, zwłaszcza finansowe. Ale będzie płynąć im spokojnie, w przyjaznej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa. Co do finansów, Barany tyle wydadzą, ile zaplanują. Nie warto liczyć na specjalne zyski czy korzyści, związane na przykład z pilną i rzetelną pracą. Jakieś pomysły racjonalizatorskie w firmie nie wypalą, Barany powinny też powstrzymać swoje zapędy do tego, żeby wszystkich poprawiać, także szefa. Później Barany błysną swoją inteligencją i wiedzą, okażą się bezkonkurencyjne w swojej dziedzinie. Zysków na razie z tego nie będzie, ale Barany zwiększą swój prestiż, co z czasem ładnie zaprocentuje. Rozsądne Barany będą wiedzieć, kiedy należy się trochę wycofać. Znowu wszyscy będą liczyć, ważyć i żądać konkretów, ale zwykle pierwsze do tego Barany będą nie do poznania; zainteresuje je życie duchowe, może nawet pójdą do wróżki, zamówią horoskop u astrologa. Ale spokojnie, Barany chodzą do wróżki tylko po to, żeby potwierdzić swoje opinie, wierzą przecież tylko w siebie. Gwiazdy skierują kroki Baranów na przeznaczoną im drogę szkiełka i oka. Barany chętnie by trochę pochorowały, ale nie dla nich zwykłe katary. Jeśli chorują, to wierzą, że na coś poważnego. Mają we własnym domu bogatą aptekę. Cierpią jednak głównie na problemy związane z nieprawidłowym odżywianiem i układem pokarmowym.