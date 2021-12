Horoskop dzienny na 26.12 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu?

Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w niedzielę 26.12.2021. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 26.12.2021) dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na jutro (26.12.2021) dla Wodników

Wodniki są pełne energii, potrafią też mocno zaangażować się w podejmowane zadania. Te cechy świetnie przydają się w życiu. W najbliższym otoczeniu Wodników - u przyjaciół lub rodziny, pojawią się problemy, których rozwiązanie będzie wymagało oddaniu się tej sprawie w stu procentach. Poczucie niesienia pomocy sprawi, że poczujecie ogromną satysfakcję i chęć do dalszego działania, a bliscy poczują, że mogą liczyć na pomoc na każdym życiowym zakręcie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Wodników: Nie hamuj swojej prawdziwej wyobraźni, niewykorzystany talent zmienia się w demona.

Horoskop na jutro (26.12.2021) dla Ryb Gwiazdy są łaskawe dla Ryb. Otrzymają większą dawkę optymizmu i pozytywnego myślenia o przyszłości, wzmocni się też ich wielkoduszność i serdeczność. Życie towarzyskie Ryb rozkwitnie. Ryby są materialistami, są przyziemne, troszczą się głównie o rodzinną spiżarnię, ale zwrócą uwagę także na sprawy ogólne, społeczne, wyższego rzędu.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Ryb: Nie myśl o zemście, świat o nią zadba.

Horoskop na niedzielę dla Baranów Barany będą bardzo zajęte na zapleczu sprawami osobistymi, bo w uczuciach czeka je zmiana. Baranom sprzyjają gwiazdy, które mogą im wytrzasnąć bardzo wartościowego sojusznika. Barany będą chciały się komuś poddać, lecz będą to tylko złudzenia. Najlepiej, żeby w najbliższym czasie Barany nie wystawiały za wcześnie białych flag.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Baranów: Pamiętaj, że Twoje ryzyko jest także ryzykiem Twoich najbliższych.

Horoskop na niedzielę dla Byków Horoskop Byków dla mówi o tym, by życie traktować jak lekcję. Wszystko, co Cię spotyka, ma swoją przyczynę. Jeśli będziesz pokorny i zaangażowany, uda Ci się zdobyć to, co dziś wydaje się nierealne. Nie martw się na zapas, ale nie bądź też naiwny. Pomału idź do przodu - wszystkie Twoje starania zbliżają Cię do Twoich marzeń.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Byków: Nie spodziewaj się innych wyników, jeśli ciągle robisz to samo.

Horoskop dzienny na niedzielę dla Bliźniąt W najbliższym czasie Bliźnięta będą mieć miękkie serce i staną się skłonne do wzruszeń. Tak podziała na nie Księżyc w sekstylu do Saturna. Mimo sentymentalnych nastrojów Bliźnięta zawsze pamiętają o swojej skarbonce, pieniężny Merkury w koniunkcji do Saturna nie pozwoli na żadne straty. Kiedy Saturn stworzy koniunkcję z Plutonem, pojawią się sprawy, które mogą mieć znaczenie w dalszym życiu. Decyzje należy podejmować ostrożnie.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Bliźniąt: Skup się na tym, co daje Ci frajdę.

Horoskop na niedzielę dla Raków Horoskop dla Raków mówi o tym, że potrzebne jest Ci wyciszenie. Musisz mieć chwilę oddechu, żeby złapać dystans do tego, co już się wydarzyło. Skup się na leczeniu ran i spoglądaniu w przyszłość. Cisza i konsekwentne rozwijanie umiejętności będą dla Ciebie najlepsze. Wypoczywaj starannie – czasu przeznaczonego na wyciszenie nie możesz marnotrawić.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Raków: Czasami jest się skrzywdzonym, ale czasami krzywda wynika z własnej winy.

Horoskop na jutro (26.12.2021) dla Lwów Lwy odczują tęsknotę za minionym. Będą koniecznie chciały wrócić do tego, co przepadło już bezpowrotnie. Wszystko dlatego, że Lwy znajdą się w sytuacji, do której nie są przyzwyczajone, a która – początkowo! - będzie wydawała się gorsza niż ta, jaką znają z przeszłości. Chaos, który ogarnie Lwy, należy po prostu wytrzymać. Czasami po rezygnacji ze starego trzeba długo czekać na nowe. Z drugiej strony Lwy będą czuły dużo wsparcia od bliskich im osób. Warto w trudnych chwilach zwrócić się do przyjaciół – nie zawiodą, pomogą i odgonią złe myśli.

Porada z horoskopu na niedzielę dla Lwów: To dobry czas na wypoczynek.

Horoskop na niedzielę dla Panien Panny będą zajęte wieloma sprawami, ale będzie to ruch jakby z rozpędu. Silny wpływ Księżyca wskazuje na to, że wiele Panien znajdzie się w nastroju refleksyjnym, nawet melancholijnym. Mimo złych nastrojów, Merkury ze swoim workiem pieniędzy będzie je wspierał. Panny są ideowe, lubią mieć pełen portfel i coś na czarną godzinę. Pannom zabraknie namiętności, Wenus konsekwentnie omija ten znak.